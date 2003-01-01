Трейлер драмы «Ричард Джуэлл»: Баллада Клинта Иствуда о лжи и правде

Несмотря на почтенный возраст, Клинт Иствуд продолжает неустанно снимать кино. Не успели люди прийти в себя после «Наркокурьера», как он уже готовится представить свой новый режиссерский проект — фильм «Ричард Джуэлл» о человеке, чья жизнь была разрушена людьми, которые решили сделать из него козла отпущения.

Ричард Джуэлл оказался в центре скандала в 1996 году. Он сумел предотвратить массовую гибель, когда вовремя обнаружил взрывное устройство, оставленное во время концерта в парке. Однако через несколько дней СМИ обвинили его во лжи: Джуэлла, которого немногим ранее называли героем, начали считать соучастником преступления. Журналисты выставили его как несостоявшегося офицера полиции, лично подложившего бомбу, чтобы прославиться. Так, в одночасье Джуэлл превратился из национального любимца в самого ненавистного человека в Америке.

ФБР впоследствии оправдало Джуэлла, но его репутация была безвозвратно испорчена. В 2007 году он скончался от сердечного приступа в возрасте 44 лет.

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