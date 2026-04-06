Золотой парашют на фоне руин: Голливуд провожает Дэвида Заслава с ненавистью и завистью

Одним из главных выгодоприобретателей слияния Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery стал Дэвид Заслав. Он уходит, положив на счет свыше полумиллиарда долларов компенсации, в то время как индустрия замерла в ожидании новых сокращений. Рассказываем историю человека, который мечтал быть киномагнатом, а стал самым эффективным (и ненавидимым) антикризисным менеджером Голливуда.

Почти потомственный сантехник

Сто лет назад дед Дэвида Заслава, польский еврей, перебрался из Варшавы в Нью-Йорк, где основал собственный бизнес: он торговал сантехническими принадлежностями с тележки, припаркованной возле Бруклинского моста. Бизнес процветал — к тому моменту, как у старого эмигранта появились внуки, его дети уже работали в уважаемой фирме «Заслав и сыновья», предоставляющей нью-йоркцам широкий спектр сантехнических услуг.

А вот юный Дэвид, представитель третьего поколения семьи, не хотел становиться потомственным сантехником. Куда больше его привлекала юриспруденция — он окончил вечернюю юридическую школу, получил степень доктора юридических наук в Бостонском университете, а в 1985 году устроился в нью-йоркскую фирму LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae.

Дэвид Заслав, 1978 год

Впрочем, юридическая карьера тоже продлилась недолго, потому что его единственной настоящей любовью оставался кинематограф — Дэвид на всю жизнь запомнил, как в детстве ходил с отцом в кино на такие фильмы, как «Хладнокровный Люк», «Смешная девчонка» и «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». Поэтому при первом же подвернувшемся случае — а подвернулся он в 1989 году — Заслав оставил скучную практику и устроился на канал NBC. Там он провел почти 20 лет, за которые вырос до поста президента кабельного и домашнего телевидения. В 2007 году Заслав без колебаний оставил NBC, получив предложение возглавить Discovery.

У руля этой корпорации Дэвид Заслав провел почти полтора десятилетия. За это время канал из нишевого производителя передач о природе и науке превратился в кабельную империю, специализирующуюся на реалити-шоу. К началу 2020-х Заслав понял, что дальнейшая стратегия развития Discovery неизбежно заведет компанию в тупик: публика стремительно мигрировала с кабельных каналов на стриминги, а развлекательные реалити-шоу вроде «Голых и напуганных» едва ли могли составить конкуренцию Netflix или Disney+. И тогда Дэвид решил, что его кабельной империи требуется слияние с более перспективным активом. Когда на горизонте появилась компания AT&T, мечтающая избавиться от ставшего ей обременительным подразделения WarnerMedia, Заслав ухватился за возможность, которую впоследствии назовет «сделкой всей своей жизни».

Амбициозный мечтатель

К 2020 году он уже считал себя настоящим магнатом — завел дружбу со Стивеном Спилбергом, Брайаном Грейзером, Дэвидом Геффеном, устраивал в своей усадьбе в Восточном Хэмптоне шумные вечеринки для шишек из индустрии и подумывал о том, чтобы перебраться в Голливуд.

Стивен Спилберг и Дэвид Заслав

Еще до того как заключить сделку с AT&T, Заслав купил себе дом в Беверли-Хиллз, причем не просто дом, а легендарную усадьбу Woodland, резиденцию культового продюсера Роберта Эванса, который руководил студией Paramount и запустил в производство «Крестного отца» и «Китайский квартал». Возглавив Warner Bros. Discovery, Заслав продолжил всячески подчеркивать свою связь с великими киномагнатами: поставил в своем кабинете пылившийся на складе стол основателя студии Джека Уорнера, раздобыл кожаную папку для документов, которая принадлежала бывшему главе WB Стивену Джею Россу. Согласно рассказам приближенных лиц, Заслав искренне наслаждался новой работой.

Оставался один маленький, но неприятный нюанс: Голливуд начала двадцатых годов существенно отличался от «золотой эпохи», а Дэвид Заслав был не владельцем студии, а лишь нанятым управленцем. И совет директоров ждал от него решительных мер по сокращению убытков. «Сокращать издержки, погашать долги и делать все, что в его силах, — вот в чем заключалась его работа», — сказал Бэрри Даллер, один из основателей Fox. А сокращать было что: после слияния долг компании составил 54 млрд долларов.

Самый ненавидимый человек в Голливуде

И Заслав, закатав рукава, взялся за работу. Уже в первые месяцы на посту генерального директора WBD он пообещал сэкономить 3,5 млрд долларов. Компания начала сокращать сотрудников, оптимизировать структуру и обращаться за налоговыми льготами.

Под руководством Заслава и финансового директора Гуннара Вайденфельса WBD закрыла несколько убыточных проектов, убрала со стриминга 200 эпизодов «Улицы Сезам» и сериал «Мир Дикого Запада» (чтобы сэкономить на авторских отчислениях). Кроме того, WBD решила вообще не выпускать уже готовые проекты: супергеройскую «Бэтгёрл», анимацию Scoob!: Holiday Haunt, а также потенциальный хит «Койот против „Акме“». Под нож отправился и стриминг CNN+, в который вложили 300 млн долларов.

Подобные меры принесли Заславу репутацию злодея — отмена почти готовых фильмов вызвала ярость у творческого сообщества. Но эффект был: план в 3,5 миллиарда был превышен, за четыре года удалось выплатить кредиторам порядка 20 млрд долларов. Однако стоимость акций упала с 24 до 8 долларов к апрелю 2025 года. Но затем настала осень 2025 года, и за Warner Bros. пришел Дэвид Эллисон.

Самый несчастный человек в мире с золотым парашютом

Весной 2025 года Дэвид Эллисон провернул тот же трюк, что удался Заславу тремя годами ранее: принадлежащая Эллисону студия Skydance смогла поглотить более крупную и более проблемную студию Paramount. Однако одна удачная сделка лишь разожгла аппетит Эллисона, и не успели еще устаканиться дела в новообразованной Paramount Skydance, как Эллисон вновь достал чековую книжку и отправился на рынок за добычей покрупнее.

Дэвид Заслав никогда не скрывал, что результатом его правления может стать продажа Warner Bros., — за последние 35 лет студия меняла хозяев четыре раза. Но Зас явно не рассчитывал, что его срок у руля WBD будет таким коротким — всего четыре года. Поэтому все первоначальные предложения Эллисона были отвергнуты. У Дэвида Заслава были связаны руки: поскольку он наемный управленец и несет ответственность перед советом директоров, его главная задача — получение прибыли. Именно поэтому первым же своим предложением новый глава PSKY открыл ящик Пандоры — Зас не мог постоянно отказываться от новых ставок, поскольку в конечном итоге одна из них могла принести максимальную прибыль акционерам. Так в итоге и произошло: когда Эллисон предложил выкупить все активы WBD по цене 31 доллар за акцию, совету директоров стало очевидно, что Заслав не сможет в ближайшие годы увеличить рыночную стоимость компании выше этого уровня. А значит, самым выгодным вариантом для акционеров становится продажа компании Paramount Skydance.

В настоящий момент рынок затрудняется назвать победителя в сделке между PSKY и WBD. В нагрузку к активам новообразованная компания получит долг в размере 79 млрд долларов (совокупный долг двух компаний; Paramount унаследовал минус $14–15 млрд). А значит, новая волна сокращений и снижений издержек будет еще брутальнее прежней; Эллисон уже озвучивает в качестве цели цифру в 6 млрд долларов экономии. На месте двух крупных голливудских мейджоров появится один, это автоматически означает меньше рабочих мест для режиссеров, актеров, сценаристов; гильдии уже призывают заблокировать сделку. Если она все же состоится, Дэвид Заслав покинет новообразованную компанию, получив в качестве компенсации 550 млн долларов деньгами и еще 116 миллионов — в акциях компании. Это крупнейший «золотой парашют» в истории индустрии развлечений.

Ирония в том, что сам Заслав не рад: он давно не нуждается в деньгах (еще во времена работы в Discovery его называли одним из наиболее переплачиваемых руководителей в мире), и потеря статуса руководителя заботит его куда сильнее. «Если вы спросите его, что бы он предпочел: кресло руководителя WB или деньги, — я не сомневаюсь, что он выбрал бы работу», — говорит один из инвесторов WBD Дэвид Геффен. «Я никогда не собирался продавать эту компанию, — признаётся сам Заслав. — Я собирался построить ее и управлять ею». К несчастью для нашего героя, отныне роль строителя (или могильщика) объединенной компании Paramount Media — Warner Bros. Discovery (им жизненно необходимо придумать название покороче) переходит к Дэвиду Эллисону.

Того ли человека назвали злодеем

За последние четыре года Заслав действительно заслужил много ненависти: он сокращал людей, закрывал сериалы, отправлял в утиль готовые фильмы, убирал HBO из названия стриминга HBO Max и возвращал обратно. Однако ему нельзя не отдать должное: у него получилось сократить сумму долга почти в два раза, стриминг HBO Max наконец-то перестал приносить убытки и закончил прошлый год с прибылью в 1,4 млрд долларов. Киностудия Warner Bros. и вовсе стала главным триумфатором что прошлого года (сборы релизов WBD первыми превысили отметку в 4 млрд долларов в прокате), что недавнего «Оскара», где ее картины получили 11 статуэток. Заслав оставляет Warner Bros. Discovery на коне — у студии подбирается внушительный график релизов на ближайшие годы, уже в декабре стартует долгожданный сериал по «Гарри Поттеру», в кино должны появиться новые фильмы по «Дюне» и «Властелину колец», развивается перезапущенная при участии Заслава киновселенная DC, которой теперь заправляют Джеймс Ганн и его давний деловой партнер Питер Сафран.

Съемки сериала «Гарри Поттер и философский камень»

И что бы дальше ни случилось с активами и франшизами WBD, виноватым в этом будут называть уже не Заслава, а Дэвида Эллисона. В конце концов, это он решил стать новым монополистом в Голливуде, прибрав к рукам сразу два мейджора. Это он похваляется дружбой с Трампом. И именно под его руководством в Paramount сейчас принимают столько сомнительных, явно политически ангажированных решений. Так что, вполне возможно, в истории с самым ненавидимым человеком в Голливуде скоро появится новый герой.

А вы что думаете о Дэвиде Заславе и о том, какое место в истории индустрии он занял? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Dia Dipasupil / FilmMagic / Getty Images, Kevin Dietsch / Getty Images, Ian Gavan / Getty Images, Mario Tama / Getty Images, Eric Thayer / Los Angeles Times via Getty Images