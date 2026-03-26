Новые фантастические твари и мода маглов: что мы узнали из нового дока «Мир Гарри Поттера» про будущий сериал

5 апреля на HBO Max вышел документальный фильм о создании сериала «Гарри Поттер и философский камень». В качестве рассказчика выступил Ник Фрост, сыгравший Хагрида. В эпизоде появляются Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл) и, конечно, главная троица — Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Документальный спецвыпуск «Мир Гарри Поттера: Мастерство, стоящее за магией» длится всего 25 минут, но этого времени хватает, чтобы показать закулисье грядущего сериала.

Важной частью эпизода стала история о выборе артистов на роли главной троицы. По словам кастинг-директоров Эмили Брокманн и Люси Беван (они же работали над «Рыцарем Семи Королевств»), команда просмотрела более 40 тысяч заявок изо всех уголков Великобритании. Сначала провели онлайн-отбор, а затем очные прослушивания в разных городах. В результате роли получили Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). Нам показывают фрагменты проб: Стэнтон читает стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хенли «Непобедимый», а Маклафлин и Стаут выступают с произведениями собственного сочинения.

«Мир Гарри Поттера» позволяет увидеть, как строятся отдельные интерьеры комнат и даже целые улицы. Мы видим внешний вид домов и магазинов. У входа в лавку посетителей встречают движущиеся грибы, расписанные вывески, много природных элементов. В кадре показывают миниатюрные макеты — точные модели будущих локаций. Художница-постановщица Мара ЛеПере-Шлуп рассказывает, что в основе создания шоу лежит стремление к натурализму. Волшебный мир не должен выглядеть оторванным от реальности, отсюда и желание использовать как можно меньше визуальных эффектов и сконцентрироваться на рукотворных деталях. Этот мир строится благодаря гармоничной работе десятков сотрудников из разных отделов.

Крыса Короста, совы, огненные крабы, топеройки, болтрушайки и другие существа магического мира тоже не существуют исключительно в цифровом пространстве — это аниматроники со сложным внутренним устройством, которые рождаются на столах техников. Некоторые из персонажей никогда не появлялись в фильмах. Каждая сова содержит около 36 тысяч перьев, которые вручную закрепляются на каркасе (всего для сериала изготовили десять таких моделей), а Короста и вовсе движется как живая. Когда в кадре появляется крыса, кусающая человека за палец, сложно поверить, что перед нами не живое существо.

Художница по костюмам Холли Уоддингтон (лауреатка «Оскар» и BAFTA за работу над фильмом «Бедные-несчастные») объясняет, что одежда маглов отражает реальные тенденции 1991 года. Это то, что действительно могли носить жители пригородного Лондона. Гарри в начале истории одет в вещи с чужого плеча: его брюки и свитера, перешедшие от Дадли, намеренно потерты и не по размеру, что соответствует канону. Чтобы разделить миры, костюмы волшебников было решено создавать из натуральных материалов — шерсти, хлопка, даже дерева. А маглы, соответственно, носят синтетику.

Паапа Эссьеду, исполнитель роли Северуса Снейпа, вспоминает детство и подчеркивает, насколько важной частью взросления для его поколения были книги о Гарри Поттере. Делятся личным и другие участники команды: кто-то сам вырос на книгах, у кого-то родственники работали над оригинальными фильмами. Есть даже прямые «наследственные» пересечения. Например, художник-декоратор Джулиан Уолкер рассказывает, что его отец проектировал реквизит для серии фильмов, а теперь он делает то же самое уже для сериала. Проект во многом держится на людях, для которых это не просто работа, и это не может не вызывать симпатию. У каждого своя история, но всех объединяет одно — искреннее восхищение миром, его устройством и тем, как он влияет на людей разных возрастов. Хочется верить, что на такой огромной любви невозможно построить что-то плохое.

Конечно, 25 минут не позволяют подробно раскрыть все аспекты работы над сериалом. Нет бесед с главной троицей, почти нет съемок внутренних пространства Хогвартса (кроме Большого зала). Но и это решение в целом можно понять: создатели явно не стремятся раскрывать все секреты до премьеры. Возможно, нас ждут еще эпизоды со съемок первого сезона. Это отличный ход для привлечения внимания поклонников, которые всегда рады не только еще раз посетить знакомые места из волшебной вселенной, но и почувствовать себя причастными к ее созданию: заглянуть за кулисы, увидеть, как шили костюм Дамблдора, поразиться реалистичности аниматроников, почувствовать энергию и увлеченность команды.

Сериал задуман как масштабная многосезонная адаптация, где каждой из семи книг Джоан Роулинг будет посвящен отдельный сезон. Первый, основанный на «Философском камне», стартует 25 декабря 2026 года.

Автор: Яна Телова (@ianatelova)