Дайджест мировой индустрии: рынок разбирается с продажей Warner Bros., а Netflix все равно что-то купил

Рынок никак не может отойти от сделки по слиянию Warner Bros. и Paramount. Совокупный долг обеих компаний составит около 79 млрд долларов, обе закончили прошлый год с убытками. Тед Сарандос считает, что для Netflix все завершилось хорошо, а вот рынку ничего хорошего не светит. Рекламу захватывает AI, а в Америке процветает пиратство. Эти и другие новости — в регулярном дайджесте мировой индустрии Кинопоиска.

Покупка Warner Bros. Discovery: последние новости

Главной темой разговоров в медийном пространстве уже четвертый месяц остается грандиозная сделка по продаже Warner Bros. Discovery, которую в последний момент Paramount Skydance Corp. перехватила у Netflix. Глава PSKY Дэвид Эллисон проявил изрядное упорство в попытках заполучить желанный актив, и его девятое предложение оказалось успешным, причем главу WBD Дэвида Заслава не смутили ни попытки враждебного поглощения его компании со стороны Эллисона, ни откровенный шантаж в прессе, ни предъявленный PSKY судебный иск. При этом Заслав лично заработает полмиллиарда долларов в результате слияния.

Netflix может оказаться главным выгодоприобретателем сделки. Эксперты говорят, что, выйдя из соглашения, стриминг «уклонился от пули». Мало того что компания не стала обременять себя проблемным активом, так Netflix еще и заработал 2,8 млрд долларов, выплаченных PSKY и WBD в качестве компенсации за срыв сделки.

Мнение экспертов разделяют и инвесторы Netflix (посчитавшие, что «руководители стриминга поставили ценности акционеров выше собственного эго»), и рынок (на фоне новостей о выходе стриминга из сделки его акции выросли), и даже сами руководители компании. Так, генеральный содиректор Netflix Тед Сарандос обмолвился, что, «может, оно и к лучшему».

«В Netflix испытывают чувство облегчения от того, что были близки к успеху, но теперь получили возможность с достоинством выйти из ситуации, а им еще и заплатили за потраченное время. Конечно, есть разочарование от того, что не получилось достигнуть желаемого, но одновременно и облегчение от того, что это не произошло», — описал настроения в компании авторитетный инсайдер со знанием ситуации в разговоре с Variety.

Тед Сарандос заранее предполагал вероятность такого исхода и считает сделку с Paramount Skydance менее выгодной для рынка. «Мы очень дисциплинированные покупатели, так что я скорее откажусь от сделки и позволю кому-то другому переплатить за тот или иной актив», — говорил он в интервью Variety за несколько дней до того, как соглашение развалилось.

А в интервью Bloomberg, которое Сарандос дал, после того как Netflix вышел из проекта покупки, он признался, что не понимает «иррационального» поведения Дэвида Эллисона и выгод, которые PSKY получит на таких условиях. Зато негативные последствия Сарандос видит. «Я очень хорошо умею считать, — сказал он. — Эта сделка рассчитана на значительное сокращение расходов. Мы изучали бюджеты Warner Bros. и знаем, что большая часть затрат компании приходится на зарплаты персонала и производство. Им нужно сэкономить порядка 16 млрд долларов. PSKY обещает тем, кто одолжил им деньги, что это произойдет в течение 18 месяцев. Сократится производство, сократятся рабочие места. Сегодня в Paramount работает вдвое меньше людей, чем год назад. Это дает хорошее представление о том, чем обернется слияние PSKY и WBD для города и индустрии».

В том же интервью Сарандос признал, что у Netflix заранее присутствовал четко установленный потолок, при котором покупка WBD теряла свою привлекательность, и отверг слухи о том, что Трамп как-то повлиял на исход сделки. Отрицает он и предположения, что Netflix специально развел PSKY на денежную компенсацию. «Есть более простые способы заработать 2,8 млрд долларов. Мы потратили немало времени и сил. Многие люди проделали невероятную работу над этой сделкой. Мы определенно хотели заполучить этот актив. Но он не был нам жизненно необходим», — подытожил управленец.

В конце интервью Сарандос весьма технично поддел WBD, заметив, что такие активы редко когда выставляются на продажу: «Хотя если взглянуть на недавнюю историю Warner Bros...» — намек на то, что начиная с 2018 года компания уже в третий раз меняет владельца.

Рынок готовится к худшему. Эксперты согласны с мнением Сарандоса о том, что сделка приведет к более негативным последствиям для рынка, чем слияние WBD с Netflix.

Во-первых, Netflix — это в первую очередь стриминговая компания, у которой нет ни собственного кинотеатрального подразделения, ни телевизионных каналов. PSKY и WBD — две традиционные медиакомпании с идентичной структурой управления, поэтому при слиянии многие подразделения будут дублироваться, а часть сотрудников станет не нужна. Персонал готовится к кровавой бане из-за массовых увольнений. Снижение издержек жизненно необходимо для выживания объединенной компании. В случае заключения сделки совокупный долг PSKY и WBD составит около 79 млрд долларов. Эта сумма в семь раз превышает ежегодную прибыль компании.

Даже если оставить в стороне неизбежные сокращения, есть еще вопрос политических пристрастий Дэвида Эллисона, который явно пытается угодить действующему президенту США Дональду Трампу. «Эллисон пугает меня до чертиков, — признается один из всемирно известных режиссеров, чье имя не называет Variety. — Будут ли фильмы, которые он выпускает, соответствовать вкусам Трампа? Ужесточит ли он контроль над контентом, который, на его взгляд, не соответствует идеологическим взглядам правых?»

Текущие финансовые отчеты обеих компаний оптимизма не вызывают. Тем временем и PSKY, и WBD отчитались об итогах четвертого финансового квартала 2025 года, и обе компании закончили прошлый год в минусе. Выручка PSKY в четвертом квартале выросла на 2% и составила 8,15 млрд долларов, а число подписчиков Paramount+ составило уже 78,9 миллиона человек, но чистые убытки компании по итогам квартала тоже увеличились и достигли 573 млн долларов, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

А вот WBD за тот же период удалось сократить убытки в два раза, и теперь они составляют всего 252 млн долларов за квартал. Но и выручка компании Дэвида Заслава в четвертом квартале 2025 года сократилась на 6% и достигла 9,5 миллиарда. «Понятия не имею, кто в здравом уме захочет покупать такую компанию», — откровенно заявил финансовый журналист Дэвид Фабер.

У Netflix при этом дела идут хорошо. Чистая прибыль стриминга по итогам четвертого квартала составила 2,42 млрд долларов; прирост на 29% по сравнению с прошлым годом. В итоги этого квартала наверняка войдет почти 3-миллиардная компенсация от PSKY за срыв сделки.

Дэвид Эллисон хочет объединить стриминги Paramount+ и HBO Max, чтобы конкурировать с Netflix. Выступая перед инвесторами и аналитиками с Уолл-стрит, генеральный директор PSKY сообщил, что объединенная база подписчиков обоих стримингов превысит 200 миллионов человек и охватит свыше 100 стран, что позволит на равных соревноваться с лидерами рынка. Также Эллисон пообещал сохранить инвестиции в производство нового контента на прежнем уровне и улучшить техническую начинку объединенного стриминга, что позволит «дольше удерживать на нем пользователей».

Paramount нанимает изгоев ради экономии. TheWrap попытался найти логические причины в стремлении Дэвида Эллисона собрать под крылом PSKY всех голливудских парий, на карьере которых индустрия успела поставить крест. За последнее время студия успела заключить соглашения с Джонни Деппом, постановщиком Бреттом Ратнером и сценаристом Максом Лэндисом, да и нынешний президент Paramount Skydance Corporation Джефф Шелл был уволен с предыдущего места работы за «неподобающие отношения» с женщиной.

Эксперты отметили, что подобные шаги мало того что вписываются в политику действующего президента США, так еще и позволяют сэкономить. «Они пользуются преимуществами рынка и задарма привлекают высококвалифицированных специалистов», — рассказал изданию инсайдер из агентской отрасли, в качестве примера намекнув на то, что гонорар Макса Лэндиса до его отмены составлял до 2 млн долларов за сценарий, но теперь же нерукопожатный сценарист готов был согласиться на любую работу за куда меньшие деньги. Любопытно, что эта ставка Paramount уже умудрилась выйти компании боком: Джеффа Шелла обвинили в разглашении конфиденциальной корпоративной информации.

Заинтересованные лица призывают заблокировать сделку. Возможное слияние PSKY и WBD осудили голливудские профсоюзы, а общественные группы во главе с Фондом действия за американский прогресс, связанным с демократами, призвали генерального прокурора Калифорнии Роба Бонту заблокировать сделку.

При этом Бонта не нуждается в каких-то дополнительных побуждениях. В интервью Deadline прокурор заявил, что сделка не получила одобрение государственных регуляторов, и пообещал подвергнуть ее самому тщательному изучению. «Всякий раз, когда случаются подобные крупные корпоративные слияния, возникают риски повышения цен, снижения заработной платы, ослабления конкуренции, ограничения выбора, падения качества и всего в таком духе, — прямо сказал Бонта. — Для предотвращения этого существует антимонопольное законодательство. Именно для того и созданы такие регулирующие органы, как мой офис. Мы заботимся о своих гражданах и в своем анализе и решении будем стремиться к объективности, справедливости, тщательности и всесторонности».

Эксперты отмечают, что Эллисону придется добиться одобрения сделки не только американскими государственными органами, но и европейскими и британскими властями. Впрочем, никто не сомневается, что глава PSKY сумеет договориться с Трампом и правительство США не станет чинить ему слишком сильных препятствий. Однако если одобрение сделки затянется дальше 30 сентября этого года, акционеры WBD будут получать по 650 млн долларов за каждый квартал простоя. «А если сделка и вовсе не состоится, — пожимает плечами Заслав, — то мы получим 7 миллиардов компенсации и просто вернемся к работе».

Также Netflix

Тем временем Netflix открывает новый офис в Мехико. В прошлом году стриминг обязался в течение четырех лет вложить в производство испаноязычных фильмов и сериалов в Мексике миллиард долларов, и теперь компания расширяет свое присутствие в стране. Сейчас в мексиканском офисе работают 400 человек. Ожидается, что к концу года количество персонала вырастет на 15%. «Мы не просто открываем двери и расставляем столы. Это пространство задумывалось как творческий центр; место, где смогут собираться сценаристы, режиссеры, актеры, продюсеры и члены съемочной группы; место, где деловые партнеры, бренды и рекламодатели смогут встречаться, договариваться и сообща планировать будущее», — заявил генеральный содиректор Netflix Грег Питерс на церемонии открытия офиса.

Также Netflix приобрел InterPositive — маленький стартап Бена Аффлека, где работают всего 16 человек и занимаются ИИ-разработкой для кинематографистов. «Мы стремимся создавать инструменты, специально разработанные для того, чтобы представлять и защищать все качества отличной истории: нюансы кинопроизводства, предсказуемые и непредсказуемые трудности производственной среды, искажения объектива и преломление света в кадре, — сказал Аффлек. — Также нам необходимо сохранить то, что делает повествование человечным, а именно способность к личному суждению». Сумма сделки не разглашается, но едва ли она даже близко сравнится с 83 млрд долларов, которые стриминг был готов выложить за WBD.

ИИ захватывает рынок рекламы

Согласно недавнему исследованию Marketing Week, более половины американских брендов использовали AI-инструменты в создании своих рекламных креативов в 2025 году. Более того, согласно другому исследованию Interactive Advertising Bureau, в видеосегменте эта доля увеличивается до 90%, а в 2026 году 40% всего рекламного контента будет создано с помощью ИИ.

Очевидно, что AI помогает брендам экономить деньги и время. Так, нашумевшая реклама рынка предсказаний Kalshi, показанная во время трансляции финала НБА, была создана всего одним человеком за два дня с помощью модели Google Veo 3; стоимость работы составила всего 2000 долларов. При таких вводных в использовании ИИ охотно признаются даже авторитетные рекламные агентства вроде Wieden and Kennedy. «На мой взгляд, ИИ — это мощный инструмент, но именно инструмент, который позволит нам расти эффективнее», — считает генеральный директор агентства Нил Артур.

При этом аудитория реагирует на созданный с использованием AI контент крайне негативно. Яркий пример — недавняя рождественская реклама Coca-Cola. Но вот в чем нюанс: согласно исследованию Association for Computing Machinery, человеческий мозг может точно определять использование ИИ в создании аудио, видео и графического контента только в половине случаев, в остальных же ситуациях сгенерированный контент остается незамеченным и не вызывает отторжения. А по мере того как возможности видеомоделей будут расти, отличить нейросетевое изображение от реального будет все сложнее. А значит, рекламодатели и не только они станут еще чаще пользоваться нейросетями для генерации контента.

В Америке растет доля пиратского стриминга

The Verge отмечает интересный тренд: в США набирает популярность пиратский стриминг. Причины этого явления лежат на поверхности: средние затраты американских домохозяйств на платные пакеты кабельного телевидения варьируются от 100 до 300 долларов в месяц, а с учетом рецессии в экономике и роста стоимости жизни подобные платежи становятся неподъемными для все большего количества граждан. Поэтому в народе растет популярность китайских приставок SuperBox и vSeeBox, которые дают доступ к контенту всех основных стримингов и более чем 8000 платных каналов.

Стоимость одной такой приставки составляет от 300 до 400 долларов. По словам пользователей, устройства полностью окупаются уже за несколько месяцев. Распространяются они в основном благодаря сарафанному радио — через групповые чаты, группы в соцсетях, советы друзей, их продают на маленьких фермерских рынках вдали от больших городов. Каждая приставка идет в комплекте с четким набором инструкций, позволяющих скачать и установить уникальные для модели приложения, которые и открывают доступ к пиратскому контенту, поставляемому, скорее всего, оттуда же, откуда приходят и сами приставки, — из Китая.

Крупные компании пытаются бороться с пиратами, но сделать это нелегко, поскольку у SuperBox и vSeeBox нет централизованных каналов сбыта, ими торгуют в основном реселлеры, берущие партии по несколько десятков штук за раз. Иногда такого продавца удается привлечь к ответственности. Так, одного приговорили к штрафу в 1,25 млн долларов за продажу 500 устройств, второй отделался штрафом в 405 тыс. долларов за реализацию 162 приставок.

На месте каждого оштрафованного торговца появляется новый. Стоимость жизни растет с каждым годом, дорожают и подписки на любимые сервисы, а ярым поклонникам спорта и вовсе приходится держать активными сразу несколько подписок, если они хотят увидеть все матчи любимой команды. Пользователи vSeeBox и SuperBox прекрасно понимают, что воруют контент, но их это не волнует, поскольку риск быть наказанным за это минимален.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)

