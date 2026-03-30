«Рим»: как варварский сериал о гражданских войнах Античности предвосхитил появление «Игры престолов»

В итоге HBO решил отказаться не только от масштабных сцен сражений, но и от всего «Рима». О закрытии сериала Хеллер узнал незадолго до начала съемок второго сезона и был вынужден сжать сценарий и рассказать о войне Антония и Августа с убийцами Цезаря (а потом и друг с другом) не в трех сезонах, а в десяти эпизодах. Спустя всего два года после старта, в 2007-м, «Рим» пал. Это было тяжелым ударом для всего жанра сериалов о древности. И все же «Рим» оказался его вершиной. Он установил настолько высокую планку для пеплума, что смотреть какого-нибудь «Гладиатора 2», а уж тем более «Орла Девятого легиона» или «Центуриона» без улыбки стало уже невозможно. Без «Рима» не было бы и сериалов HBO в их современном виде. Именно на этом сериале канал научился приему «секс-позиции» и производству блокбастеров в дальних странах — всему тому, что позже будет использовать в «Игре престолов», «Белом лотосе» и других хитах.