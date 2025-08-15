Зум с Вуди Алленом, байки Кустурицы, нейросети и микродрамы: как прошла вторая Московская неделя кино

В Москве к концу подходит вторая Международная неделя кино. Как и в прошлом году, это индустриальное событие сопровождала обширная программа лекций и панельных дискуссий. На территории кинозавода «Москино» собрались делегаты, включая министров культуры разных стран, топ-менеджмент зарубежных продакшенов. Были в программе и звезды: Эмир Кустурица, Марк Дакаскос и Вуди Аллен. Кинопоиск рассказывает про самое примечательное на фестивале.

Production Lab. Киноиндустриальные стандарты работы

В рамках ММНК-2025 Яндекс вновь организовал масштабный Production Lab, чтобы поговорить о технической стороне кинопроизводства. Вместе с режиссером Александром Андрющенко и директором по взаимодействию с индустрией Ксенией Болецкой руководитель Плюс Студии Михаил Китаев говорил о новых технологиях, которые делают кино более зрелищным, позволяют работать быстрее и дешевле. Фокусировались в основном на нейросетях.

Александр Андрющенко режиссер, продюсер, сооснователь студии «Водород» В будущем мы хотим попробовать заменить часть VFX изображениями, которые сгенерировал ИИ. Но пока вместе с командой нейроэнтузиастов мы не смогли сделать ни одного шота компьютерной графики, который можно было бы показать зрителю без доработки. Нейросети уже сейчас значительно упрощают поиск художественных решений, процесс ресерча и девелопмента проектов. С помощью ИИ я, например, анимирую концепты, также промты помогают искать образы, фактуру. А главное, это несложно изучить самостоятельно. Я не проходил никаких курсов, открыл туториал в интернете и начал нажимать кнопки, чтобы понимать процессы.

Китаев затронул этическую сторону вопроса и подчеркнул, что в профессиональной среде проблема не стоит так остро: «Нет никакой цели отнимать работу у художников. Однако простейшие задачи, не в области креатива, ИИ позволяет делать быстрее и дешевле, поэтому дает тем же художникам больше возможностей и времени. Качественный кинематограф, как утверждает продюсер, в будущем будет отличать чувство меры.

Михаил Китаев продюсер, руководитель Плюс Студии Мы увидим тонны низкокачественного контента, который будет перегружен графикой. Тем самым она обесценится в глазах рядовых пользователей. Но это не значит, что надо бояться технологий. Наоборот, экспериментируйте, ищите баланс. В чувстве меры вы увидите инструмент, силу.

Сериализация: большая история по частям

Довольно оживленной получилась дискуссия, в которой медиаменеджеры обсуждали насущные вопросы — от роста числа коллабораций между онлайн-кинотеатрами до маркетинговых расходов на продвижение релизов в кино. Говорили о тренде на короткий контент, или так называемые микродрамы — серии вертикальных роликов хронометражем в одну-две минуты, популярные в США и Китае.

В России не так давно подобный формат запустил «Иви». Про планы развивать производство коротких форматов в 2025 году заявили холдинги «МТС Медиа» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Продюсер Макар Кожухов отметил, что пока скептически относится к микродрамам, хотя нельзя отрицать, что их становится все больше. В случае с короткими видео не сработает подход нарезать по минуте длинные проекты, считает Кожухов. Вопросы также есть по поводу монетизации.

Макар Кожухов продюсер Мы не до конца поняли, как заставить людей платить за большую форму. На рынках США и Азии платить за контент нормально, а у нас нормально смотреть сериалы бесплатно в рамках экосистемных подписок или смотреть ворованное.

Генпродюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов также напомнил, что коротким форматам придется конкурировать с бесконечными бесплатными рилсами, поэтому непонятно, как заставить пользователя платить за короткие scripted-драмы. Илья Бурец, креативный директор онлайн-кинотеатра Kion (входит в «МТС Медиа»), отметил, что их компания «смотрит в будущее с присущим ей оптимизмом». При этом еще предстоит решить, будет ли их пользователь покупать подписку на короткий контент или согласится на бесплатный просмотр с рекламой. Пока что компания планирует работать с лицензионным контентом.

Директор по контенту Wink Александр Косарим заявил, что себестоимость производства микродрам составляет в среднем 300 тыс. рублей за минуту: «Ведь сложность в том, что каждый коротыш должен как-то начинаться и заканчиваться клиффхэнгером, который будет переносить зрителя дальше». Косарим подчеркнул, что Wink в ближайшее время запустит формат, который позволит зрителю смотреть контент «столько, сколько хочешь и можешь». При этом компания не верит, что возможна монетизация микродрам. Предполагается, что такие проекты должны войти в подписку или будут демонстрироваться по рекламной модели. «Мы сделаем несколько лицензионных сделок и сейчас находимся в производстве, — сообщил контент-директор Wink. — Думаю, к осени мы сможем показать уже то, что у нас получилось, и первые результаты».

Экранный капитал: как и зачем инвестировать в кино

О деталях работы Коммерческого фонда развития кино и анимации во время дискуссии под названием «Экранный капитал» рассказал его руководитель Антон Сиренко. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НМГ объявили о создании фонда в апреле 2024 года, тогда же стало известно, что в отобранные картины будет вложено 8 млрд рублей. Контентный комитет, который принимает решение о финансировании того или иного проекта (не только российского, но также производства дружественных стран), возглавляет Фёдор Бондарчук.

Фонд принимает активное участие в инвестиционной деятельности лишь тех проектов, у которых уже есть готовые сценарии, собранная команда с продюсером, режиссером и актерским составом. На такой стадии можно больше быть уверенными в результате, в том числе в сроках реализации, бюджете и интересе аудитории к проекту. Чтобы оценивать заявки, создан контентный комитет, где, кроме продюсеров, решения принимают дистрибьюторы и маркетологи, которые представляют оценки интереса аудитории и потенциальной кассы. По словам главы фонда, совокупность мнений дает нечто более объективное для принятия решения на следующем этапе, уже на уровне инвестиционного комитета, который состоит из финансистов. Для Коммерческого фонда важна воспроизводимость успеха: по словам Сиренко, его партнеры, в том числе потенциальные, должны видеть, в какие проекты фонд входит, как выпускаются эти фильмы, достаточное ли финансирование и нет ли каких-то завуалированных проблем. «Таким образом, мы покупаем себе возможность работать с лучшими студиями, которые получают в том числе субсидии от госструктур, например от Фонда кино», — подытожил он. Стоит отметить, что фонд оценивает проекты по инвестиционному потенциалу, а не по конкретным темам, как это делают другие государственные фонды.

Антон Сиренко глава Коммерческого фонда развития кино и анимации По темам строить бизнес-план возможно, если ты уверен, что они резонируют со значительной аудиторией. При этом важно, чтобы проект не противоречил общественному представлению, что хорошо и интересно. Коммерческий фонд, как Фонд кино и Минкультуры, во многом определяет и финансовое здоровье проектов своими субсидиями, и определенные темы, которые безопасны для семейной и широкой аудитории. Мы также можем поддерживать дебютантов, если они готовы объединяться со студией, у которой уже есть хорошая репутация. Если проект талантливо написан, если есть хороший сценарий и некоторая животрепещущая тема, я уверен, что вы найдете партнеров, которые смогут вас провести и в государственных структурах, финансирующих дебютные полные метры и сериалы.

Экранизировать нельзя придумать

«Этерна»

Основным вопросом этой дискуссии стала популярность экранизаций. Спикеры согласились, что постановки по книгам — понятный способ взаимодействия с контентом. «Мы делаем фокус на адаптациях, потому что у первоисточников уже есть маркетинговая база. Уже вышли „Преступление и наказание“ и „Этерна“. Впереди „Трансгуманизм“ и „К себе нежно“», — поделился Михаил Китаев из Плюс Студии.

Александр Хант режиссер Продюсеры нередко смотрят на то, что уже проверено другой аудиторией. К тому же наша индустрия пока не придумала должных условий, в которых авторы могут тщательно разрабатывать сценарий и долго жить с ним. Создание новых миров — трудоемкий процесс, а та же литература — источник, в котором понятно, как искать материал.

Участники панели обсудили разницу между подходами — буквальным следованием первоисточнику или созданием нового произведения по мотивам. «Нужно пропустить материал через свои эмоции и личный опыт, — заявила сценаристка и продюсер Настя Волкова, — и из этого потом родится что-то живое. Сценарист должен давать свой собственный взгляд на адаптацию». Похожим образом над грядущей «Фурией» работает и Хант: «Для меня этот, как и предыдущие мои проекты, — история, связанная с семьей. Про девочку, у которой убили отца. Вся ее дорога — желание отомстить. И жажда возмездия, которая, с одной стороны, становится ее суперсилой, а с другой — самым слабым местом, является почвой, позволяющей рассказать жанровую историю и заодно заложить какой-то важный, гуманистический посыл. Ценность семьи — то, что сегодня должно транслироваться на экран. У меня самого растет дочь, и мне бы хотелось, чтобы она в будущем посмотрела сериал и что-то ценное для себя усвоила».

Эксперты пришли к выводу, что сценарист не должен быть прокладкой между писателем и режиссером. Ему нужно вступать в диалог с автором, добавив что-то свое. Главным вызовом для экранизаций остаются ожидания зрителей, которые помнят знаковые сцены из первоисточника. Буквальное следование тексту, по мнению спикеров, может убить эмоции публики.

Александр Котт режиссер Мы обязаны менять первоисточник. Иллюстрировать книгу — это преступление. Я однажды экранизировал «Героя нашего времени», и получилась катастрофа. Потому что я буквально не дышал над текстом, считал его священным.

Легенды мирового кинематографа. Лекция-встреча с Вуди Алленом

Самым громким событием ММНК стала Q&A-сессия с четырехкратным обладателем «Оскара» Вуди Алленом, которую модерировал Фёдор Бондарчук. Аллен вышел на связь онлайн из своей квартиры, ответил на вопросы российского коллеги и зрительного зала. Рассуждая о сути своих фильмов, Вуди Аллен подчеркнул, что всегда стремился снимать картины, которые будут развлекать. Он сказал, что его интересовали только личные истории. «Давным-давно я поклялся, что не стану придумывать сценарии не для себя. С тех пор все, что написал, экранизирую самостоятельно. У меня в контракте прописан полный творческий контроль, даже рекламный. И если фильм плохой, то ответственность будет лежать только на мне. Я бы предположил, что 90% всех моих картин, которые проваливаются, страдают от плохого сценария. Значит, я совершил там ошибку, которую не заметил», — рассказал Аллен о своем творческом методе. Он признался, что создавал свои работы под влиянием других великих — Федерико Феллини, Жан-Люка Годара, Ингмара Бергмана, Акиры Куросавы.

Вуди Аллен режиссер Их фильмы производили большое впечатление на мое поколение. Но у молодежи сейчас этого нет. Их больше впечатляют технологические фильмы и кино по комиксам. Чехов для всех нас бог. Он великий писатель, все знают Чехова. Как и Пудовкина, и Эйзенштейна. Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев — часть культурного ландшафта всего мира, мы любим их и знаем. Если мне предложат сделать фильм о России, нужно будет хорошо подумать, какой сценарий написать, чтобы он подошел Москве или Санкт-Петербургу.

Классика спросили и об отношениях с искусственным интеллектом. Бондарчук признался, что перед беседой попросил чат-бота написать сцену в стиле Вуди Аллена, чтобы проверить, насколько далеко продвинулись технологии. «Получилась отчасти белиберда, но пара шуток мне понравились, и меня это напугало», — признался он. Аллен к эксперименту отнесся с недоверием: «ИИ необходимо накормить уже написанными сценариями. Если бы я не написал их, то и робот бы ничего не написал. ИИ не рос годами в моей семье с моими родственниками и моими друзьями. Можно загрузить его информацией, но нюансов и деталей моей жизни там не будет», — подчеркнул он. Не менее скептичен он оказался по отношению к онлайн-кинотеатрам: «У авторского кино есть шансы, но у стриминга огромное преимущество. Я привык к старомодным фильмам. Я люблю ходить в кино, но все изменилось. Многие кинотеатры в Нью-Йорке закрылись. Людям нравятся стриминговые платформы. Я делал для телевидения фильм из пяти частей, но мне не понравилось. Предпочел бы больше этого не делать. Я привык, что кино смотрят в кинотеатрах, а не дома».

Кинотеатры vs стриминг

Сессия предполагала горячие дебаты, однако представители лагерей предпочли не спорить, а обсуждать способы найти взаимную выгоду. Отвечавшая за кинотеатральную точку зрения директор сети «Каро» Ольга Зинякова подчеркнула, что слово «против» между кинотеатрами и стримингами стоять не должно, и вспомнила про практику спецпоказов сериалов на больших экранах. По ее словам, киносети успешно сотрудничают с большинством платформ, помогая создавать вокруг стриминговых премьер эффект события. В свою очередь, платформы активно инвестируют в кинотеатральный контент. Об этом подробнее рассказала Ксения Болецкая, которая привела в качестве примера конкретный кейс — программу поддержки кинотеатральных релизов, запущенную Кинопоиском.

Ксения Болецкая директор Яндекса по взаимодействию с индустрией Это система сообщающихся сосудов не только с точки зрения аудитории, но и с точки зрения экономики. Российский рынок недостаточно велик, для того чтобы стриминги могли позволить себе производить крупнобюджетные блокбастеры и окупать их полностью внутри платформы. Поэтому мы максимально заинтересованы в том, чтобы крупнобюджетных фильмов в России становилось все больше, они лучше попадали бы в аудиторию, а большой экран оставался бы первой точкой контакта с публикой.

К преимуществам кинотеатров Болецкая отнесла эмоции, которые влияют на экономику крупных релизов. Если фильм хорошо покажет себя в прокате, то с большой вероятностью станет хитом на платформе. С этим согласился и представитель Kion Алексей Иванов, также высказавшийся в поддержку кооперации. По словам Ксении Болецкой, в 2024 году онлайн-кинотеатры вложили в кинопроизводство миллиарды рублей. А в следующем году эта сумма, по прогнозам аналитиков, может перевалить за десятки миллиардов.

Как заработать на кино

Вынесенный в название сессии вопрос оказался отчасти риторическим. Исчерпывающе на него ответил продюсер Георгий Шабанов, заявивший, что заработать на кино невозможно. По его словам, гарантированно деньги получат только режиссер и актеры, продюсеры всегда будут в зоне риска. «Если продюсер не попадал на большие деньги, то это не продюсер», — пошутил Шабанов. Хороший специалист, как отметил спикер, всегда должен реагировать на спрос, уметь анализировать современные тренды и подстраиваться под них. Точку зрения коллеги поддержал Гевонд Андреасян, поделившийся, что его продюсерская компания тратит до 5 миллионов на работы фокус-групп.

Гевонд Андреасян продюсер, глава Компании братьев Андреасян Каждая ошибка может стать для нас фатальной. Поэтому мы двигаемся осторожно, руководствуясь вкусом, жанрами, брендами. Пытаемся понять, что нужно в Калининграде, а что — во Владивостоке. Многие, к сожалению, до сих пор не знают, для кого снимают. А ведь контент в первую очередь делается для зрителей! Нельзя зацикливаться на себе, эгоизм разрушает все. Кинематограф — самый командный вид спорта.

Владислав Северцев согласился, добавив, что работу в кино нужно начинать с базовых вещей. По его мнению, если люди хотят просто зарабатывать, им стоит идти на телевидение, где крупные реалити-шоу приносят стабильный доход. Хотя и на ТВ есть свои трудности. Так, например, сегодня продюсерам все сложнее работать с интеллектуальной собственностью. «Ты фактически выполняешь роль столяра, делающего на полученные деньги королевский стул, который в итоге не будет твоим, пользоваться им буду другие», — развил свою мысль Северцев. Наиболее универсальным жанром в кино он считает фильмы ужасов. По его словам, хорроры хорошо продаются на разные рынки. Об этом сообщил и иностранный специалист, американский продюсер и шоумен Боб Ван Ронкель. Он отметил, что хорроры снимать выгодно, так как нет необходимости тратить большие деньги на привлечение первоклассных артистов. Американец рассказал о ключевых особенностях киноэкономики в стране.

Боб Ван Ронкель продюсер Большую часть денег в США зарабатывают именно дистрибьюторы, а не кинопроизводители. Принято считать, что кинотеатры и продюсеры делят выручку 50/50, однако часто доля создателей может составлять всего лишь 20–30% от общей кассы. Люди продолжают ходить на новые части «Трансформеров» и «Форсажа», поэтому студии не видят смысла рисковать. Именно поэтому сейчас не появляются картины вроде «Форреста Гампа» — это слишком рискованные проекты для современного рынка.

Настрой Гевонда Андреасяна на этот счет оказался более оптимистичным: «Оборачиваясь назад, мы всегда думаем, что раньше трава была зеленее, а кино — лучше. На деле же мы просто скучаем по молодости. Если присмотреться, то каждый год выходит по две-три достойные картины, которые всех нас переживут. Из свежих примеров — F1 с Брэдом Питтом».

Легенды мирового кинематографа. Лекция-встреча с Эмиром Кустурицей

Сербский режиссер посетил столицу лично и увиделся с гостями Московской недели кино несколько раз. Последняя встреча началась скорее как музыкальный концерт его же группы The No Smoking Orchestra. Режиссер несколько раз бросил в зал «Do you agree?», а в ответ попросил зрителей крикнуть «Fuck MTV!». Выпад против поп-культуры зарифмовался с монологом Кустурицы, в котором чувствовались меланхолия и ностальгия по эпохе grandi maestri: «Раньше было время великих авторов, сейчас главную роль играют продюсеры и Netflix». К великим авторам режиссер, разумеется, относит не только Феллини и Антониони, которых смотрел в студенческие годы, но и советских титанов вроде Андрея Тарковского, Ларисы Шепитько и Никиты Михалкова. Он также подчеркнул значение первопроходцев советского кино: «Я спросил у молодых людей в России, знают ли они Стэнли Кубрика. Все знают! А кто был его самым любимым режиссером? Не знают, нет. Это был Всеволод Пудовкин. Он вдохновил Стэнли Кубрика, и тот сделал невероятную карьеру. А ведь это один из самых лучших режиссеров в мире до сих пор».

Режиссер заявил, что приступил съемкам документального фильма об истории Москвы. В картине под рабочим названием Moscow by Kusturica он хочет показать портрет столицы и ее жителей так, чтобы все зрители смогли прочувствовать те же эмоции, что и он сам, когда приезжает в Москву.

Также Эмир Кустурица намерен снять художественные фильмы по русской классике. Одним из таких, например, станет «Последний срок» — картина, основанная на одноименной повести Валентина Распутина.

Артхаус: сложное-важное

«Почему никто в Москве и Питере не смотрит авторское кино? Кино — говно или со зрителями что-то не то?» — ключевой вопрос, который Валерия Гай Германика подняла на сессии об артхаусе. Вместе с создательницей «Школы» о направлении размышляли сценарист Алексей Алешковский и режиссер Вера Водынски. Каждый спикер попытался дать свое определение термину «артхаус», и каждый говорил о финансировании. «Десять лет назад я обучалась в академии Михалкова. Три работы, что я сняла, ездили по фестивалям и получали награды. Однако за 10 лет мной как автором заинтересовались ноль продюсеров. Для них важно, насколько ты пластилиновый», — пожаловалась Водынски. «Выходит, ты не сняла полный метр, потому что характер твой — дерьмо», — резюмировала Германика, у которой с запуском проектов тоже всё не столь гладко. «За последние годы я пять авторских фильмов придумала, и все продюсеры отговаривают меня их снимать. Говорят, мол, их посмотрят в итоге пять человек», — пожаловалась она.

Валерия Гай Германика режиссер Мы далеки от реальности. Снимаем либо сказки, либо про девяностые. У сценаристов нет культурного кода. Необразованные люди формируют нашу культуру. Молодежь, которая выходят из киношкол, не понимает образности литературного языка, не умеет работать со слоями и метафорами.

Пессимистичный настрой привел к грустному финалу: дискуссию об авторском кино спикеры закончили инструкцией по работе с нейросетями. «В ChatGPT загружаете книгу Александра Митты, и он становится значительно умнее, начинает круто редактировать и даже помогать писать сценарии, — поделилась лайфхаком Германика. — Спасибо, господи, за то, что ты дал мне собеседника по уму. Собеседника, который говорит мне, что я гений».

