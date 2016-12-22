В чем магия саундтреков Эмира Кустурицы

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Шум и яркость

ПодкастВ чем магия саундтреков Эмира Кустурицы

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Как в саундтреках Эмира Кустурицы отражается магический реализм его сценариев? Из-за чего режиссер поссорился со своим постоянным композитором Гораном Бреговичем после работы над «Андеграундом»? Какие балканские мотивы можно услышать в «Аризонской мечте», снятой в США? И как саунд-дизайн «Черной кошки, белого кота» повторял находки «Времени цыган»?

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин вспоминает фильмы Эмира Кустурицы и пытается разобраться в магии их саундтреков.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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