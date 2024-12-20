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Сказки для всей семьи: что смотреть в новогодние праздники, если «Гарри Поттер» надоел

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Каникулы — это время великой традиции просмотра волшебного кино. И чем дольше история, тем лучше, ведь впереди длинные каникулы! Собрали картины, которые продлят ощущение новогодних чудес: легенды о магии, русские сказки на новый лад и франшизы, покорившие мир.

Франшизы о невероятных приключениях

«Приключения Паддингтона»

Медвежонок Паддингтон — доказательство того, что вежливость одинаково пригодится и в дремучем лесу, и в столице Британии. Мишка родом из Перу отправляется в путешествие и оказывается на лондонском вокзале. Там его и находит семья Браун. Неуклюжесть и учтивость героя очаровывают их — так Паддингтон обретает настоящую семью. Героя и его домочадцев ждет много приключений, ведь Паддингтон ничего не знает о жизни в большом городе. Вот только Брауны еще не подозревают, что на их нового домочадца открыта охота.

Обаятельного медведя в красной шляпе и синем дафлкоте придумал английский писатель и сценарист Майкл Бонд. Накануне Рождества он увидел на полке магазина одинокого плюшевого медвежонка, растрогался и купил его в подарок жене. А потом создал несколько историй с его участием. Со временем смешные рассказы переросли в 14 сборников книг, о приключениях Паддингтона сняли несколько сериалов и три фильма. В последнем медвежонок становится гражданином Британии и отправляется в Перу, чтобы навестить тетушку, по которой сильно скучал.

Смотрите первую, вторую и третью части «Приключений Паддингтона» на Кинопоиске.

«Школа магических зверей»

Мальчик Бенни страшно неуклюж и сшибает всё на своем пути. Девочка Ида только что переехала в город и не может найти друзей в школе. Казалось, ребята обречены стать аутсайдерами, но все меняется в один миг. В класс приходит новая учительница, странная и вместе с тем невероятная. Она заявляет, что скоро жизнь двоих учеников кардинально изменится: школьники получат в подарок магических зверей, которые станут их друзьями на всю жизнь. Есть лишь одно условие: взрослые ни в коем случае не должны узнать о волшебных питомцах.

Невероятная история о дружбе и волшебстве снята по серии книг Маргит Ауэр. Издания перевели на 26 языков, а количество проданных экземпляров превысило 8 миллионов. Приключения школьников и их чудесных животных без преувеличения растрогали весь мир.

Смотрите «Школу магических зверей» и «Школа магических зверей. Тайна подземелья» на Кинопоиске.

«Все ждут Рождество: Люси против Крампуса»

Люси учится в Академии Рождества, где праздник царит круглый год: здешние выпускники становятся Санта-Клаусами! Правда, это касается только мальчиков, которых обучают настоящим чудесам, пока девочки вяжут новогодние носки. Люси ситуация не устраивает: она тоже мечтает управлять оленьей упряжкой и раздавать подарки. И девочке выпадает шанс. Чтобы стать Сантой, школьница должна исполнить желание другого ребенка. Вот только ее подопечный мечтает о невозможном — чтобы серьезно заболевший папа выздоровел. Люси предстоить бросить вызов скептикам, проявить силу духа и заодно раскрыть большую тайну.

Смотрите фильмы «Все ждут Рождество: Люси против Крампуса», «Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл» и «Магическая машина времени» на Кинопоиске.

«Последний богатырь»

Белый маг Святозар знает толк в сказках, ведь он сказочный обманщик. Он ловко морочит голову зрителям шоу о паранормальном и скучающим в браке богатым женщинам. Но муж последней жертвы Святозара решает наказать мошенника. Убегая от преследования, герой случайно попадает в сказочный мир Белогорья.

Вот только и тут не выдохнуть: здешние места захватила нечистая сила, победить которую может лишь богатырь, а богатыри как назло перевелись на земле Русской. Чтобы вернуться домой живым и невредимым, Святозару придется подключить всю свою изобретательность, познакомиться с Бабой-ягой и встретиться с настоящей магией.

Смотрите первую, вторую, третью части франшизы «Последний богатырь» и сериал «Наследие» на Кинопоиске.

Кино о взрослении в Рождество

«Одни на каникулах»

Одиннадцатилетняя Ава думала, что Рождество на горнолыжном курорте будет сказкой: снежные горы, веселье, развлечения. Но вместо этого девочку ждут унылые занятия, строгие родители, а потом еще и наказание. Пока весь отель отправляется на праздничное шествие с факелами, Ава вынуждена сидеть в своей комнате и скучать.

Неожиданно она встречает странного мальчишку, который знает, как исполнить самое заветное желание. В этот вечер желание у Авы только одно — чтобы надоедливые родители куда-нибудь исчезли и перестали все запрещать. Утром ее мечта сбывается: от взрослых в отеле не остается даже их вечно недовольных взглядов. Дети наконец-то могут делать что захотят! Вскоре праздник непослушания сменяется тревогой: как сделать, чтобы мамы и папы вернулись назад? Спасти ситуацию сможет только Ава, но сделать это не так-то просто.

Российские сказочные блокбастеры

«Чебурашка»

Неизвестный науке зверь возвращается в новых декорациях. На этот раз Чебурашка попадает в Россию не в ящике с апельсинами, а прямиком с ураганом из южных широт. Гена же теперь не любезный крокодил, а пожилой сварливый садовник. Его жизнь полна неудач: дочь страшно обижена на отца, пятилетний внук не разговаривает, а на работе грозят увольнением из-за противного характера. Вот уж кому действительно нужен друг, который напомнит, что мир бывает добрым. Правда, на большие уши Чебурашки тут же покушается местная Шапокляк — владелица кондитерской фабрики и хладнокровная злодейка.

Создатели отошли от классической сказки Эдуарда Успенского и представили оригинальную историю, на съемки которой, кстати, ушло аж 6 тонн апельсинов. Настоящий Чебурашка был бы в восторге!

«По щучьему велению»

Веселый раздолбай Емеля отправляется на рыбалку и вытягивает волшебную щуку. Теперь в его распоряжении три желания. Первые два герой спускает на ерунду, но с последним решает пойти ва-банк и просит руки царской дочери. Емеля отправляется в дорогу, прихватив чудо-рыбу с собой. По дороге оказывается, что щука может обернуться обаятельной девушкой, на пути к женитьбе немало трудностей, а у сельского весельчака и коронованных особ не так уж много общего. Тем не менее настоящая любовь гораздо ближе, чем кажется, а вместе с ней — чудеса.

Режиссер фильма — Александр Войтинский, набивший руку на сказочных картинах («Черная молния» и первые «Елки»). Емелю сыграл Никита Кологривый, который показал на экране редкого великовозрастного дурака. Вот что значит актерский талант!

«Конек-горбунок»

У крестьянина и отца троих сыновей забот невпроворот. Мало того что младшего все считают дураком, так еще и кто-то повадился по ночам топтать поле пшеницы. Непутевый Иван отправляется на поиски преступника, а дальше начинается волшебство: герой встречает чудесную кобылицу, отпускает ее на волю, взамен получает двух великолепных жеребцов и конька с формами осла из «Шрэка».

Конек-горбунок остроумен и смекалист — с таким товарищем не страшны никакие беды. Но над головой Ивана сгущаются тучи: ему объявляет войну сам Царь. На горизонте же появляется большая любовь, за которую предстоит побороться.

«Бременские музыканты»

В нежном возрасте Трубадур поклялся, что будет петь только от чистого сердца. Но мальчика с пронзительным голосом ждало непростое будущее: его оставили ни с чем, лишили свободы и детства. Герой хочет отомстить обидчикам, однако в дело вмешивается музыка: Трубадур знакомится с бродячими животными-музыкантами, встречает Принцессу, в которую ему суждено влюбиться, и мчится навстречу новой жизни.

Знакомую историю существенно перекроили. Теперь у Трубадура есть тяжелое прошлое, Принцесса куда более разговорчива и насмешлива, а животные выглядят не так миловидно-мультяшно, как привыкли зрители. Песни из советского мультика получили новую аранжировку. Кроме того, в фильме есть и оригинальные композиции. Неизменным остался разве что по-прежнему нелепый и глупый король; даже грозная атаманша получила новую историю и особое мрачное очарование.

«Огниво»

Сюжет Ганса Христиана Андерсена переносится в сказочную Русь и обретает новые подробности. Мошенник Иван попадает в тюрьму, но ему удается раздобыть солдатскую форму и сбежать. В руки его попадает огниво, и, когда герой разжигает пламя, ему является незрячая девочка Даша. Она рассказывает, что огниво волшебное и может исполнять желания. Самой Даше чудеса нужны, как никому: злодеи околдовали ее и лишили дома, а героиня, на минуточку, царская дочь. Тем временем магический предмет может здорово обогатить Ивана. Ему предстоит сделать выбор — пуститься во все тяжкие или помочь новой знакомой.

«Баба-яга спасает Новый год»

Кто обладает волшебными силами и знает всё о зиме и холодах? Истории известны два таких персонажа — Дед Мороз и Снежная королева. Когда-то они даже дружили и вместе учились волшебству, но потом судьба распорядилась как злая мачеха. Один стал добряком и всенародным любимцем, другая — колдуньей, которая позавидовала бывшему приятелю, пошла против него и за это была заточена в ледяную тюрьму. Спустя много лет Снежную королеву случайно освободил мальчик Юра. Злодейка не теряла времени в неволе и задумала план, от которого мурашки по коже: она похищает мальчишку и планирует заморозить весь мир накануне Нового года. Деду Морозу придется серьезно потрудиться, чтобы ей помешать. В одиночку он точно не справится, поэтому на помощь приходят Иван-царевич, Марья-искусница и главная волшебница отечественного фольклора — Баба-яга. Красочное продолжение фильма «Баба-яга спасает мир».

Автор: Полина Накрайникова

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