«Монстры-коммандос»: как Джеймс Ганн открывает новую киновселенную DC

На стриминге Max вышло два первых эпизода анимационного сериала «Монстры-коммандос». Этот комедийный боевик про спецназовцев-нелюдей — первая часть абсолютно новой медиавселенной DC, которой руководят Джеймс Ганн и Питер Сафран. Кинопоиск рассказывает, откуда взялись эти монстры, как перезагружают многострадальную сагу о супергероях DC и что нас ждет в будущем.

Кто занимается сериалом

Создателем сериала и сценаристом всех семи эпизодов выступил сам Джеймс Ганн. Он разработал основную идею и структуру сериала еще до того, как возглавил кинопроизводство DC, поэтому новая франшиза и начинается с этого проекта — у него быстрее всего оформился готовый сценарий. Непосредственным шоураннером «Монстров» является продюсер Дин Лоури, который работал над мультсериалами «Харли Квинн» и «Кайтмен: Черт возьми, да!». Супервайзером стал французский аниматор Ив Бижрель, который под псевдонимом Балак написал культовый комикс «Последний мужик» (мультсериал по мотивам локализован на русский язык как «Последний человек»). Анимацией «Монстров» занималась французская студия Bobbypills, специализирующаяся на хулиганских мультфильмах для взрослых.

Чем новая вселенная DC отличается от предыдущей

В октябре 2022 года боссы компании Warner Bros. Discovery назначили Джеймса Ганна и продюсера Питера Сафрана руководить киностудией DC. Этим кадровым решением увенчалась тянувшаяся много лет история кассовых провалов, зрительских разочарований, переносов и отмен, сопровождавшая проект расширенной киновселенной DC (DCEU).

Одной из главных проблем предыдущей инкарнации супергеройской франшизы было фактическое отсутствие единого руководителя, который составлял бы план развития вселенной, следил за сюжетом и производственным процессом и подбирал подходящих исполнителей на все задачи. Теперь эту роль разделили между собой Ганн и Сафран: первый в рамках тандема отвечает за творческую составляющую, а второй — за практическую реализацию и бизнес. В январе 2023 года Ганн и Сафран представили свой план развития проекта, получившего название «Вселенная DC» (DCU).

Если DCEU почти целиком состояла из фильмов (единственным исключением был сериал «Миротворец» самого Ганна), то новая DCU сразу строится на симбиозе игровых фильмов и сериалов, анимационных проектов и даже видеоигр. При этом в рамках вселенной действует правило «один персонаж — один актер»: если актер озвучивает героя или злодея в мультфильме или видеоигре, то в игровом проекте в качестве этого персонажа он и появится.

Вторым ключевым правилом DCU стало требование Ганна анонсировать фильм только после того, как у него будет написан сценарий (впрочем, это правило пока не соблюдается, и у двух заявленных в рамках новой вселенной лент вообще нет сценаристов). DCU не пытается угнаться за киновселенной Marvel, и дуэт продюсеров рассчитывает выпускать не больше двух фильмов и двух сериалов в год. Раздавая интервью в честь премьеры «Монстров», Ганн упомянул еще об одном принципиальном моменте: он не хочет, чтобы просмотр DCU превращался в обязательную домашку для зрителя. Хотя фильмы и сериалы будут связаны между собой, в большей степени это касается единого мира, но не единого сюжета. Поэтому зрителя не будут вынуждать смотреть абсолютно все проекты, выходящие в рамках вселенной.

В новой вселенной будут новые Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, и всех их будут играть новые актеры; события, произошедшие в рамках DCEU, учитываться не будут. Правда, в этом правиле есть исключения, которые коснулись как раз «Монстров-коммандос», но об этом ниже.

Малоизвестную команду из комиксов сильно переосмыслили

Монстры-коммандос (в оригинале — Creature Commandos) были придуманы в 1980 году сценаристом Дж. М. ДеМаттейсом и художником Пэтом Бродериком для антологии «Странные военные истории» («Weird War Tales»). В этой серии разные авторы экспериментировали над жанром военных комиксов, который был популярен в 1940-е. Они скрещивали его с хоррором, мистикой и научной фантастикой. ДеМаттейс и Бродерик решили предположить, как классическая троица монстров голливудского кино — вампир, оборотень и чудовище Франкенштейна — могла сражаться против Третьего рейха.

По сюжету американские ученые пытались создать искусственных чудовищ, используя универсально понятные архетипы, и превратили трех подопытных в ожившие страшилки. В команду под руководством обычного человека, лейтенанта Шрива, входили вампир Велькоро, оборотень Гриффит и Счастливчик Тэйлор, похожий на персонажа книги Мэри Шелли. Вместе они срывали планы нацистов, посещали Атлантиду, спасались от динозавров и боролись с немецкими суперсильными детьми-зомби. Впоследствии Монстры-коммандос изредка появлялись на страницах комиксов и прирастали новыми рекрутами, но оставались персонажами глубоко нишевыми; важно понимать, что это герои даже не второго эшелона.

В 2011 году монстры-коммандос были перепридуманы для серии «Франкенштейн, агент S.H.A.D.E.». Главным героем стал непосредственно монстр Франкенштейна (для простоты он по сюжету взял фамилию «отца»), который теперь работал на суперсекретное агентство по борьбе со сверхъестественными угрозами. В его отряд входили Гриффит, Велькоро, Шрив, мумия Халис и женщина-амфибия Нина Мазурски. Особую роль в сюжете играла Невеста — еще одно создание Виктора Франкенштейна, наемница с четырьмя руками. Хотя эта серия комиксов не продержалась и двух лет, именно ее взял за основу Ганн, разрабатывая свой мультсериал. Но именно что «взял за основу» — в мультфильме нет Велькоро и Гриффита, Шрива заменили на другого «обычного вояку», Флэга-старшего, а в довесок к Невесте и Мазурски добавили двух суперзлодеев, которые в комиксах никакого отношения к коммандос не имели. Кроме того, действие разворачивается в условные наши дни, а не в 1940-е, как в оригинальном комиксе.

Главные действующие лица мультсериала

Рик Флэг-старший (Фрэнк Грилло). Полевой лидер команды монстров-коммандос, отец Рика Флэга, известного зрителям по фильмам об Отряде самоубийц. Единственный обычный человек в группе.

(Фрэнк Грилло). Полевой лидер команды монстров-коммандос, отец Рика Флэга, известного зрителям по фильмам об Отряде самоубийц. Единственный обычный человек в группе. Эрик Франкенштейн (Дэвид Харбор). Чудовище, созданное в XIX веке ученым Виктором Франкенштейном. В первых двух эпизодах Эрик в основном появляется во флешбэках, но должен войти в состав команды в будущем.

(Дэвид Харбор). Чудовище, созданное в XIX веке ученым Виктором Франкенштейном. В первых двух эпизодах Эрик в основном появляется во флешбэках, но должен войти в состав команды в будущем. Невеста (Индира Варма). Еще одно создание Виктора Франкенштейна, призванное стать спутницей жизни Эрика, но отвергнувшее эту роль. Невеста обладает огромной физической силой и выносливостью, как и ее суженый. В сериале у Невесты две руки, а не четыре, как в комиксах; это намеренный компромисс, чтобы упростить процесс анимации.

(Индира Варма). Еще одно создание Виктора Франкенштейна, призванное стать спутницей жизни Эрика, но отвергнувшее эту роль. Невеста обладает огромной физической силой и выносливостью, как и ее суженый. В сериале у Невесты две руки, а не четыре, как в комиксах; это намеренный компромисс, чтобы упростить процесс анимации. Нина Мазурски (Зои Чао). Человек-амфибия, ученая и самая благоразумная участница команды.

(Зои Чао). Человек-амфибия, ученая и самая благоразумная участница команды. Доктор Фосфор (Алан Тьюдик). Радиоактивный скелет с отвратительным характером и сомнительным чувством юмора. В комиксах DC в основном сражается с Бэтменом и никак не связан с монстрами. Алан Тьюдик также озвучивает в сериале другого злодея, Глиноликого, но в первых эпизодах он пока не появлялся.

(Алан Тьюдик). Радиоактивный скелет с отвратительным характером и сомнительным чувством юмора. В комиксах DC в основном сражается с Бэтменом и никак не связан с монстрами. Алан Тьюдик также озвучивает в сериале другого злодея, Глиноликого, но в первых эпизодах он пока не появлялся. Рядовой Робот (Шон Ганн). Ироничная интерпретация персонажа, фигурировавшего в ранних комиксах о монстрах-коммандос; правда, если там военный робот был бессловесным, то в сериале он постоянно рассуждает о своем любимом деле — истреблении нацистов. Как и в комиксах, был построен в годы Второй мировой.

(Шон Ганн). Ироничная интерпретация персонажа, фигурировавшего в ранних комиксах о монстрах-коммандос; правда, если там военный робот был бессловесным, то в сериале он постоянно рассуждает о своем любимом деле — истреблении нацистов. Как и в комиксах, был построен в годы Второй мировой. Ласка (Шон Ганн). Опасный убийца с загадочным происхождением, перекочевавший в ряды монстров прямиком из Отряда самоубийц. Поскольку Ласка не говорит на человеческом языке, про его прошлое известно мало что; Джеймс Ганн обещает, что сериал этот пробел ликвидирует и пояснит, что за страшное массовое убийство детей этот недотепа когда-то совершил.

(Шон Ганн). Опасный убийца с загадочным происхождением, перекочевавший в ряды монстров прямиком из Отряда самоубийц. Поскольку Ласка не говорит на человеческом языке, про его прошлое известно мало что; Джеймс Ганн обещает, что сериал этот пробел ликвидирует и пояснит, что за страшное массовое убийство детей этот недотепа когда-то совершил. Принцесса Илана Ростович (Мария Бакалова). Наследница престола в вымышленной стране Поколистан; чтобы помочь ее династии сохранить власть, американское правительство отправляет в командировку монстров-коммандос.

(Мария Бакалова). Наследница престола в вымышленной стране Поколистан; чтобы помочь ее династии сохранить власть, американское правительство отправляет в командировку монстров-коммандос. Цирцея (Аня Чалотра). Злая волшебница родом с острова Фемискира, которая становится зачинщицей беспорядков в Поколистане.

(Аня Чалотра). Злая волшебница родом с острова Фемискира, которая становится зачинщицей беспорядков в Поколистане. Виктор Франкенштейн (Питер Серафинович). Живший в XIX веке создатель Эрика и Невесты, появляется во флешбэках.

(Питер Серафинович). Живший в XIX веке создатель Эрика и Невесты, появляется во флешбэках. Аманда Уоллер (Виола Дэвис). Руководительница американского государственного агентства А.Р.Г.У.С. После событий сериала «Миротворец» ей запрещено использовать в своих операциях обычных людей, поэтому ее новая команда собрана из монстров, големов и роботов. Однако, как и в «Отряде самоубийц», наемники контролируются с помощью импланта. На этот раз он не взрывается, а просто посылает электрический разряд (но хорошего все равно мало). В следующих эпизодах должен также появиться еще один персонаж «Миротворца», агент Джо Экономос (Стив Эйджи).

Что происходит в первых двух сериях

Аманда Уоллер назначает Рика Флэга-старшего руководить операцией тайного правительственного Отряда М — подразделения, в которое входят опасные преступники, не считающиеся людьми. Их задача — прийти на выручку правительству Поколистана, которое поддерживает США, и отбить атаку Цирцеи и ее сторонников, вооруженной банды «Сыны Фемискиры». Однако операция идет не по плану с первого вечера: принцесса Илана настойчиво соблазняет Флэга, Доктор Фосфор пытается выкрасть у него пульт от электрошокера, завязывается драка. В это время Невеста тайно сбегает из королевского замка и находит дом, где когда-то жил Виктор Франкенштейн. За Невестой увязывается Нина Мазурски. Местные жители наблюдают за домом и предупреждают Эрика, что его возлюбленная вернулась.

Пока Невеста осматривает дом, она погружается в воспоминания о том, как в 1831 году Эрик потребовал у Виктора создать ему жену. Невеста боится своего суженого и, напротив, симпатизирует Виктору, который проводит с ней много времени, занимаясь ее воспитанием и образованием. Постепенно их отношения меняются, они даже занимаются сексом на глазах у Эрика. Не в силах с этим смириться, монстр жестоко убивает своего создателя, после чего Невеста убегает. Весь XX век Эрик преследует Невесту, и каждый раз она яростно его отвергает.

Помимо людей Эрика Франкенштейна, появление монстров в доме отмечают «Сыны Фемискиры». На Нину с Невестой нападает Цирцея. Нина успевает вызвать подмогу, но они с Невестой тяжело ранены и попадают в плен.

Каким получилось начало сериала

Повторение пройденного. Команда нелепых персонажей с уникальными способностями. Герои постоянно друг с другом препираются и дерутся, спасают мир, грязно ругаются, не стесняясь туалетного юмора. Все это происходит под задорный незаезженный саундтрек. Если вышеописанное звучит для вас как откровение, то вы, вероятно, не смотрели ни «Стражей Галактики», ни «Отряд самоубийц: Миссия навылет», ни «Миротворца», где эта схема была обкатана несколько раз. Джеймс Ганн прославился тем, что умел удивлять и шокировать, но ничего нового и удивительно в «Монстрах-коммандос» пока не наблюдается.

Несмелая перезагрузка. Хотя «Монстры-коммандос» знаменуют старт новой экранной вселенной DC, в первые же минуты пилота сериал отсылает зрителя к ганновским «Отряду самоубийц» и «Миротворцу» — можно даже сказать, что это прямое продолжение. Получается, что Ганн сохранил за «своими» актерами вроде Виолы Дэвис и Джона Сины те же роли, а почти всех остальных сократил и заменил. Можно, конечно, теоретизировать, что просто в новой вселенной определенные события разворачивались так же, как в прошлой, но обычного зрителя, который не хочет читать километровые гайды и пояснения, все это попросту запутает.

Балканизация всего. За кадром часто звучит группа Gogol Bordello, частенько переходящая на русский язык (у ее вокалиста Евгений Гудзя даже есть камео в самой эффектной сцене второго эпизода, когда Эрик в монтажной нарезке преследует Невесту сквозь века). Персонажи говорят с ядреным славянским акцентом, а сам Поколистан напоминает нечто среднее между королевством из «Холодного сердца» и Братиславой из «Евротура».

Что пишет пресса

На Rotten Tomatoes у сериала высокий рейтинг — 94%. Авторы большинства рецензий посмотрели первый сезон целиком и считают, что будущее DCU в надежных руках. Как пишет The Wrap, у Ганна получилось «веселое и обаятельное начало новой киновселенной». Хотя некоторые авторы подмечают, что «Коммандос» слишком сильно похожи на прошлые работы режиссера (в первую очередь на «Миссию навылет»), но их это не смущает. «Пусть даже он повторяется, этот парень знает, как сделать угарное зрелище», — говорит про Ганна The AV Club. А заголовок рецензии IndieWire звучит так: «Новая вселенная DC от Джеймса Ганна выглядит ужасно знакомой (но не ужасной)».

Единственный (на момент написания этого текста) негативный отзыв из тридцати двух, обработанных агрегатором, вышел на сайте Inverse. Его автор Райан Бритт отмечает, что «если в DC и собирались отказаться от нигилистической и жестокой эстетики своей прошлой вселенной, то сейчас этого не происходит. Более того, „Монстры-коммандос“, вместо того, чтобы идти в новом направлении, с двойным усердием едут по накатанной мрачной колее. И если вы из тех, кому уже поднадоели в диалогах препирательства в стиле „Стражей Галактики“, знайте, что „Монстры“ ничего менять не собираются. Теперь супергеройские команды разговаривают только так».

Что будет дальше в киновселенной DC

Критики, посмотревшие весь сезон «Монстров», говорят, что ближе к концу сериал обозначает контуры новой вселенной. Джеймс Ганн осторожно называет сериал «аперитивом». Основным блюдом и первым большим проектом станет «Супермен» — кинотеатральный прокат состоится летом 2025 года. Тогда же и станет понятно, как работает идея Ганна о единстве актерских работ сквозь медиумы: в фильме Фрэнк Грилло сыграет Рика Флэга-старшего уже не только голосом. А вот где и когда вернутся остальные персонажи сериала, пока представить трудно. Разве что Аманда Уоллер появится во втором сезоне «Миротворца», который намечен на август 2025-го, а затем в своем собственном сериале, съемки которого еще не начались.

Зато в начале 2025-го начнутся съемки фантастического детектива «Фонари» про космических полицейских из Корпуса Зеленых Фонарей с Кайлом Чендлером и Аароном Пьером. Еще два анонсированных сериала сейчас находятся на очень ранней стадии разработки: политическая фэнтези-драма «Потерянный рай» про борьбу за власть на Фемискире до рождения там Чудо-женщины и комедия «Бустер Голд» про мошенника и авантюриста из XXV века, выдающего себя за супергероя.

В кино же после «Супермена» (главную роль исполнил Дэвид Коренсвет, звезда «Политика» и «Голливуда» Райана Мерфи) настанет очередь его кузины: на 2026 год назначена премьера фильма «Супергёрл». Супергероиню будет играть Милли Олкок («Дом Дракона»), а режиссером выступит Крейг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»).

А вот у следующих трех проектов даты выхода пока нет:

«Отвага и смелость» Андреса Мускетти — очередной перезапуск «Бэтмена» (русскоязычное название пока условное);

«Болотная тварь» Джеймса Мэнголда;

фильм по мотивам серии The Authority про команду супергероев с тоталитарными замашками; режиссера у ленты еще нет, но ее персонажи появятся в «Супермене».

Все вышеперечисленное составляет условную первую главу DCU под названием «Боги и монстры». У Ганна и Сафрана есть план на первые 8–10 лет развития вселенной, в рамках которого они собираются реализовать две главы. Таким образом, все эти фильмы и сериалы должны успеть выйти примерно до 2030 года, чтобы уступить место второй главе. Ближайшие несколько лет у фанатов DC будут крайне насыщенными. Но если «Монстры» — это действительно аперитив, то в этот раз закуску можно пропустить и немного поголодать, чтобы не сбить аппетит.

Автор: Иван Чернявский