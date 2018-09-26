«Я не смог дочитать Лукьяненко»: Тимур Бекмамбетов вспоминает, как снимали «Ночной дозор»

Вольная экранизация фэнтези Сергея Лукьяненко воспринималась дома как первый отечественный блокбастер, и в России все восторги или претензии были связаны именно с элементами формата. Однако сам Бекмамбетов снимал «Ночной дозор» как авторскую фантастику, которую оценили зарубежные критики. Они восторгались не визуальными эффектами, а обшарпанной фактурой Свиблово, и в 2010-м журнал Empire включил «Дозор» в сотню лучших неанглоязычных фильмов (правда, на утешительном последнем месте).

Успех первой картины подогрел интерес к сиквелу, вышедшему в начале 2006-го, а в сентябре 2023-го Плюс Студия анонсировала новый сериал по книжной вселенной Лукьяненко — «Дозоры». Сейчас совместный с Первым каналом девелопмент проекта продолжается.