«Космонавт»: терапевтическая одиссея Адама Сэндлера от режиссера «Чернобыля»

На Netflix вышел фильм «Космонавт», в котором Адам Сэндлер играет чешского космонавта, улетевшего от беременной жены исследовать облако космической пыли. В путешествии эмоциональную поддержку герою оказывает огромный говорящий паук. Звучит здорово? Да, но только в описании. Вместо захватывающего космического приключения режиссер Йохан Ренк хочет провести со зрителем сеанс психотерапии.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Чешский космонавт Якуб Прохазка (Адам Сэндлер) отправляется в одиночную космическую миссию, чтобы исследовать образовавшееся в Солнечной системе розовое облако, зависшее где-то в районе Юпитера. С Земли его полетом руководит строгая функционерка (Изабелла Росселлини), отдельно переживающая за психологическое состояние своего подопечного: месяцы в изоляции — это не шутка. Чтобы Якуб не расклеивался, ему позволяют регулярно обмениваться сообщениями с беременной женой Ленкой (Кэри Маллиган).

Через полгода миссия оказывается под угрозой. Ленка устала ждать мужа и хочет его бросить. Ее прощальное видеопослание космонавту не передают, но он все равно подозревает неладное: раньше жена так долго не молчала. В этот момент на борту корабля появляется новый пассажир — огромный паук с голосом Пола Дано, который жаждет дружбы и общения. В центре управления пришельца почему-то не видят. Якуб сначала пугается, пытается паука уничтожить, но потом сдается и начинает вести с ним задушевные беседы, вспоминая детство, родителей и отношения с Ленкой.

Компоненты, из которых состоит фильм, можно было бы сложить в отличную sci-fi-комедию. Тут есть и Адам Сэндлер, который с открытым ртом кружится в невесомости, и добрый говорящий паук, внешне похожий на Арагога из «Гарри Поттера», и явно трудные для англоязычных актеров славянские слова. Особенно часто поминается Rusalka — с образом морской девы Якуб ассоциирует жену. В начале картины пара смешных эпизодов и правда присутствует. Все они связаны со спонсорскими интеграциями: чтобы миссия продолжалась, космонавт вынужден рекламировать то зубную пасту, то дезинфицирующие средства. Но на этом комическое, увы, заканчивается.

Другим вариантом могло бы стать погружение в чешский контекст. В книге Ярослава Калфаржа «Космонавт из Богемии», по которой поставлена картина, он присутствует с избытком. Уже на первых страницах главный герой вспоминает «бархатную революцию» (она пришлась как раз на его детские годы) и рассказывает, что его отец сотрудничал с тайной полицией Чехословакии. Йохан Ренк, режиссер сериала «Чернобыль», казалось бы, уже хорошо знаком и с социалистическим бытом, и с подобными персонажами. В «Космонавте» все важные детали сохранены, но особой роли в сюжете не играют. Визуально о месте действия напоминают разве что ретроинтерьеры, выдержанные в песочно-коричневых тонах.

Вместо экспериментов авторы выбирают путь, проторенный еще «Солярисом». Картина повторяет уже много раз звучавшую в космических киноодиссеях мысль о том, что, отправляясь к далеким планетам, человек встречает там прежде всего самого себя. В космосе, где, как помнится по «Чужому», никто не услышит твой крик, наружу вылезают самые темные мысли и самые потаенные страхи.

Кэри Маллиган

На корабле у Якуба, впрочем, атмосфера совсем не враждебная. Паук по имени Хануш оказывается не злобным антагонистом и не захватчиком-поработителем, а нежнейшим существом, которое ласковым, убаюкивающим голосом диагностирует космонавту эмоциональное расстройство и тут же начинает расспрашивать о браке и детских травмах. Так фильм превращается в один большой, полуторачасовой сеанс психотерапии, на котором эмоционально недоступный мужчина с избегающим типом привязанности вдруг прозревает и осознает, что самое ценное у него осталось на Земле.

Адам Сэндлер очень хорош в драматической роли, но болезненная одержимость режиссера главным героем и его проблемами сильно вредит и общему замыслу, и его воплощению. В этой душной картине совсем нет воздуха, камера постоянно утыкается Сэндлеру в лицо и больше ничего вокруг не видит. Женские персонажи прописаны чудовищно. Маллиган нечего играть — ее Ленка в основном грустно смотрит в окно и поглаживает живот. Многообещающая героиня Росселлини вообще в какой-то момент пропадает из сюжета.

Адам Сэндлер

Пейзажи за бортом корабля однообразны, облако космической пыли, к которому летит Якуб, представляет собой просто красивый розово-фиолетовый фон. На нем разворачивается финал фильма, который по накалу, очевидно, должен был повторить прощание персонажа Тома Хэнкса с мячом Уилсоном из «Изгоя», но выглядит в итоге как эпизод из дурной мыльной оперы. Наверное, Ренк прав, и многим мужчинам действительно не помешало бы разобраться с типом привязанности и травмами детства. Жаль только, что после такого фильма к терапевту никто из них точно не попадет.