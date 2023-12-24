Что нужно знать о церемонии вручения премии «Оскар-2024»

96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 10 марта. Подача заявок на премию закончилась 15 ноября, а сейчас объявлен шорт-лист. Мы изучили, кто должен попасть в основные номинации, по мнению зарубежной прессы.
21 декабря был объявлен шорт-лист в десяти номинациях. В категорию «Лучший иностранный фильм» попали «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Идеальные дни» Вима Вендерса, «Зона интересов» Джонатана Глэйзера и «Рецепт любви» Чан Ань Хунга. Сюда же впервые попал фильм из Армении. Драма «Американец» Майкла А. Гурджиана — история о молодом армянине Чарли, который пережил геноцид армян и эмигрировал в США. В главной роли — сам режиссер, а также Михаил Трухин («Улицы разбитых фонарей») и Нелли Уварова («Не родись красивой»).
В номинацию «Лучшая оригинальная песня» попали сразу три композиции из «Барби», но примечательно, что фильм не будет номинирован за лучшие грим и прически. Среди анимационных короткометражных фильмов — «Однажды в студии», а среди короткометражек отмечены «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона и «Странный образ жизни» Педро Альмодовара с Итаном Хоуком и Педро Паскалем. Финальный список номинантов будет объявлен 23 января.
Ведущим церемонии в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Он уже проводил церемонии в 2017, 2018 и 2023 годах. Киммел заявил, что всегда мечтал о том, чтобы провести «Оскар» именно четыре раза. Таким образом, по числу проведенных мероприятий он сравняется с Вупи Голдберг и Джеком Леммоном. Но это не рекорд — чаще вели церемонию Джонни Карсон (5 раз), Билли Кристал (9 раз) и Боб Хоуп (11 раз).
Как забастовка Гильдии актеров повлияла на оскаровскую гонку
На первый взгляд, забастовка напрямую никак не повлияла на «Оскар». Если Гильдия сценаристов была вынуждена перенести собственную премию на апрель, а церемония вручения «Эмми» переехала с сентября на 15 января, то дата «Оскара» осталась неизменной. Более того, оскаровская кампания начинает раскручиваться в полную силу как раз с середины ноября.
Однако на протяжении всей забастовки актеры никак не могли участвовать в продвижении собственных картин, за них приходилось отдуваться режиссерам, операторам, а по окончании собственного протеста — сценаристам. Хуже всего пришлось авторскому проекту Брэдли Купера «Маэстро». Купер, который сам написал сценарий, поставил фильм и снялся в главной роли, не мог участвовать в продвижении картины и был вынужден пропустить мировую премьеру в Венеции.
В выигрышном положении оказались проекты независимых студий, никак не связанных с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Руководство профсоюза в частном порядке разрешало касту независимых лент участвовать во всех промоактивностях. Такие разрешения, например, получили актерские составы «Прошлых жизней» (A24) и «Анатомии падения» (Neon).
Возможно, какое-то преимущество получат студии, которые специально откладывали релизы своих премиальных проектов наподобие «Бедных-несчастных» (перенос с сентября на декабрь), чтобы вовсю использовать силу актерского состава — теперь премьера состоится в самый разгар наградного сезона.
Интересно, как в следующем году сложится судьба «Претендентов». Изначально спортивная драма Луки Гуаданьино должна была выйти еще в сентябре, но из-за забастовки премьеру перенесли аж на апрель следующего года. Теперь картине придется бороться за награды в марте 2025 года. Хотя, возможно, так у нее будет больше шансов.
И, наконец, к продвижению «Убийц цветочной луны» сможет присоединиться Лили Гладстоун. Актриса, которая, по отзывам прессы, прекрасно смотрелась на фоне своих куда более именитых партнеров по кадру, никак не могла сполна насладиться звездным часом, и теперь участие в промоактивностях способно повысить ее шансы на награду в марте.
Лучший фильм
- «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие. Французская судебная драма о немецкой писательнице, обвиняемой в смерти мужа, завоевала «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
- «Барби», реж. Грета Гервиг. Авторское кино о нелегкой судьбе сверхпопулярной куклы стало первым фильмом женщины-режиссера, который заработал более миллиарда долларов в прокате.
- «Прошлые жизни», реж. Селин Сон. Одно из главных фестивальных открытий прошедшей зимы. Автобиографическая драма дебютантки Селин Сон о писательнице, которая, эмигрировав из Южной Кореи в США, сохранила связь со своим уже почти призрачным прошлым.
- «Убийцы цветочной луны», реж. Мартин Скорсезе. Трехчасовой эпик проливает свет на одну из печальных и малоизвестных страниц американской истории: 100 лет назад по резервации индейцев племени осейдж, разбогатевших на добыче нефти, прокатилась целая волна убийств, и далеко не все виновные были призваны к ответу.
- «Оставленные», реж.Александр Пэйн. Рождественская трагикомедия о ненавидимом всеми учителе, проблемном подростке и поварихе, чей сын погиб во Вьетнаме. Троица формирует необычный союз и открывает себя и друг друга с новых сторон. «Оставленные» собрали целый урожай из премий: картину показали на десятке фестивалей, и практически со всех она уехала с наградами.
- «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан. Потому что попробуйте снять трехчасовую биографию создателя атомной бомбы так, чтобы она заработала в прокате миллиард.
- «Маэстро», реж. Брэдли Купер. Байопик известного композитора Леонарда Бернстайна показали на фестивалях в Венеции, Нью-Йорке и Лондоне. Хотя «Золотого льва» второй фильм Брэдли Купера так и не получил, прессу картина собрала отличную.
- «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос. Новая картина Йоргоса Лантимоса произвела фурор в Венеции, завоевав «Золотого льва».
- «Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер. Историческая драма о коменданте Освенцима и его жене, живущих тихой мирной жизнью за оградой лагеря. Благодаря инновационному подходу к съемкам (Глейзер разместил на съемочной площадке десятки камер и никогда не говорил, снимает он или нет) режиссеру удалось добиться от актеров полного погружения в происходящее. «Зона интересов» забрала четыре награды из Канн, включая Гран-при жюри.
- «Американское чтиво», реж. Корд Джефферсон. Дебютная работа известного телевизионного сценариста Корда Джефферсона. Как сценарист Джефферсон работал над «Наследниками» и завоевал премию «Эмми» (совместно с Дэймоном Линделофом) за сценарий к эпизоду «Хранителей». Его комедийная драма о чернокожем писателе тоже с успехом прошлась по осенним кинофестивалям, завоевав в том числе премию «Выбор зрителей» в Торонто.
Лучший режиссер
- Грета Гервиг («Барби»)
- Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Корд Джефферсон («Американское чтиво»)
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
Лучший оригинальный сценарий
Главная интрига — удастся ли студии Warner Bros. Discovery уговорить Киноакадемию включить «Барби» именно в «Лучший оригинальный сценарий». Аргумент о том, что «основано на линии игрушек» — это далеко не то же самое, что «основано на книге или пьесе», уже прошел с Гильдией сценаристов, и профсоюз такое разрешение дал. Если это сработает, то основные номинанты должны выглядеть так.
- «Май, декабрь» (Сами Берч, Алекс Механик). Скандальный роман учительницы (Джулианна Мур) с учеником (Чарльз Мелтон) попал во все газеты, но влюбленным удается сохранить отношения. Спустя 20 лет об истории их любви собираются снять фильм, и играющая главную героиню актриса (Натали Портман) решает сблизиться с парой, чтобы лучше подготовиться к роли.
- «Истоки» (Ава ДюВерней). Биографическая драма о журналистке и лауреатке Пулитцеровской премии Изабель Уилкерсон. Несмотря на то, что драма основана на книге «Касты. Истоки неравенства в XXI веке», Гильдия сценаристов, как и в случае с «Барби», признала «Истоки» оригинальным сценарием.
- «Прошлые жизни» (Селин Сон)
- «Оставленные» (Дэвид Хемингсон)
- «Маэстро» (Брэдли Купер)
- «Барби» (Ноа Баумбак, Грета Гервиг)
Лучший адаптированный сценарий
- «Американское чтиво». Основано на романе «Erasure» Персиваля Эверетта.
- «Оппенгеймер». Основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина «Триумф и падение Американского Прометея». Написанный от первого лица сценарий в очередной раз экспериментирует с нелинейностью повествования и раздвигает границы возможного в сторителлинге.
- «Убийцы цветочной луны». Основаны на одноименном бестселлере Дэвида Гранна. Писатель не стал ограничиваться только убийствами вокруг семьи Бёркхарт, подробно изучая и другие, так и оставшиеся нераскрытыми смерти, но в основном его история посвящена расследованию ФБР. Скорсезе и сценарист Эрик Рот решили изменить акценты и сфокусироваться на сюжете о представительнице племени осейдж Молли Бёркхарт и ее трагическом браке.
- «Бедные-несчастные». Основаны на одноименном романе Аласдера Грэя.
- «Зона интересов». Основана на одноименном романе Мартина Эмиса.
Лучший актер
Восемь из тринадцати последних «Оскаров» в номинации ушли исполнителям ролей реальных людей. И в числе претендентов сразу четверо таких актеров.
- Брэдли Купер («Маэстро»). У Брэдли Купера уже девять номинаций на «Оскар», в том числе четыре как у лучшего актера. Пресса сходится во мнении, что пора бы уже Брэдли что-то выиграть. «Маэстро» подходит для победы как нельзя лучше: полностью авторский проект, который Купер написал и снял и в котором исполнил главную роль. Критики отмечают актерское мастерство Купера, который в одной из сцен шесть минут дирижирует целым оркестром, полностью перевоплотившись в своего героя.
- Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»). Лео уже пять раз номинировался как лучший актер, но забрал домой всего одну статуэтку. В «Убийцах цветочной луны» ему выпала крайне сложная задача — сыграть полного мерзавца, который умудряется сочетать жестокость к членам семьи своей жены с искренней любовью к ней самой.
- Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»). Практически никто не сомневается, что за «Оппенгеймера» Мёрфи получит свою первую номинацию на «Оскар».
- Джеффри Райт («Американское чтиво»). После Торонто критики писали, что Райт — лучшая часть фильма.
- Колман Доминго («Растин»). Доминго сыграл главную роль в байопике борца за гражданские права Байарда Растина. Картину показывали в Торонто и Теллурайде, и критики назвали игру Доминго феноменальной.
Лучшая актриса
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»). Критики остались в восторге от игры Стоун, актриса считается главной фавориткой в борьбе за «Оскар».
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»). Изначально предполагалось, что Гладстоун будет номинирована за лучшую роль второго плана, где она считалась фавориткой. Однако позже началась кампания по номинации Лили именно в основной категории, что совершенно логично, ведь, во-первых, именно ее героиня является эмоциональным центром фильма, а во-вторых, Гладстоун не теряется на фоне тяжеловесов Де Ниро и ДиКаприо. У актрисы есть все шансы войти в историю и стать первой представительницей коренных народов Америки — обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль.
- Сандра Хюллер («Анатомия падения»). Хюллер снялась сразу в двух фильмах, участвующих в гонке. Помимо «Анатомии падения», она сыграла главную роль и в «Зоне интересов». Критики оценили игру Хюллер в «Анатомии», подчеркнув, что она практически в одиночку вытаскивает на себе весь фильм.
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Марго Робби («Барби»)
- Натали Портман («Май, декабрь»)
Лучшая актриса второго плана
- Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). Фаворитка гонки. По мнению критиков, Рэндольф крадет весь фильм.
- Эмили Блант («Оппенгеймер»). Блант досталась сложная роль жены Роберта Оппенгеймера — Китти, женщины с тяжелым характером и пристрастием к алкоголю, которая, тем не менее, вступилась за мужа в решающий момент его жизни.
- Америка Феррера («Барби»)
- Джулианна Мур («Май, декабрь»)
- Розамунд Пайк («Солтберн»)
Лучший актер второго плана
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»). Одна из лучших ролей за последние десять лет.
- Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»). Одна из лучших ролей за последние пятнадцать лет.
- Райан Гослинг («Барби»). Его Кен — один из самых драматических персонажей фильма.
- Холт Маккэллани («Стальная хватка»). «Стальная хватка» — спортивная драма о семье потомственных рестлеров. Маккэллани играет отца семейства, который выжимает из своих сыновей все соки в надежде, что они превзойдут его достижения. Variety сравнивает игру Маккэллани с Дж. К. Симмонсом в «Одержимости», за которую тот как раз получил «Оскар».
- Марк Руффало («Бедные-несчастные»).
Лучшая работа оператора
- «Убийца» (Эрик Мессершмидт). У Мессершмидта уже есть дома «Оскар» за «Манка», а в этом году могут номинировать и его работу над «Феррари» Майкла Манна.
- «Оппенгеймер» (Хойте ван Хойтема). Ван Хойтема считается фаворитом гонки. Работая над «Оппенгеймером», он не только снимал на IMAX-камеру и чередовал сцены в цвете и ч/б, но и помогал визуализировать ядерный взрыв и квантовые теории Оппенгеймера.
- «Бедные-несчастные» (Робби Райан). Чередование цвета и ч/б — главный тренд наградного сезона: помимо «Оппенгеймера» и «Бедных-несчастных», в этом замечен еще и «Маэстро». Работая над фильмом Йоргоса Лантимоса, Райан экспериментировал еще и с ракурсами и линзами.
- «Маэстро» (Мэттью Либатик). Кульминация фильма — шестиминутный концерт, во время которого Купер руководит оркестром.
- «Зона интересов» (Лукаш Жаль). Именно Жалю пришлось отдуваться за все инновационные решения Глейзера с 360-градусной съемочной площадкой и повсеместным расположением камер.
- «Убийцы цветочной луны» (Родриго Прието).
Лучший монтаж
По мнению экспертов, основная борьба в номинации развернется между двумя женщинами, каждой из которой пришлось монтировать напряженный трехчасовой эпик.
- «Оппенгеймер» (Дженнифер Лэйм). Первая номинация Лэйм, что выглядит несколько несправедливо, учитывая, что два фильма, над которыми работала Лэйм, были выдвинуты на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» («История о супружестве» и «Манчестер у моря»).
- «Убийцы цветочной луны» (Тельма Скунмейкер). 83-летняя Скунмейкер — ветеран монтажного цеха. Она восемь раз номинировалась на «Оскар» (больше — никто, столько же — только Майкл Кан) и трижды побеждала (больше — никто, столько же — Кан, Дэниэл Манделл и Ральф Досон). Девятая номинация превратит Скунмейкер в самого заслуженного монтажера в истории.
- «Барби» (Ник Хюи)
- «Американское чтиво» (Хильда Расула)
- «Феррари» (Пьетро Скалия)
- «Air: Большой прыжок» (Уильям Голденберг)
Лучший анимационный фильм
- «Человек-паук: Паутина вселенных» (Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон). Фаворит гонки. Работая над сиквелом, студия Sony применила инновационные техники стилизации двухмерной анимации в трехмерной картинке.
- «Элементарно» (Питер Сон). Автобиографическая история о дружбе двух противоположных элементов выбралась с того света: после кассового провала в США только ленивый не поспешил забить гвоздь в гроб Pixar, однако картина выкарабкалась за счет международного проката и в итоге заработала почти полмиллиарда долларов. Как и Sony, Pixar пришлось прибегать к использованию инновационных решений для достоверного изображения огня и воды в качестве антропоморфных персонажей.
- «Заветное желание» (Крис Бак и Фон Вирасунторн). Бак уже забирал домой «Оскар» за «Холодное сердце», но «Желание» может выиграть в том случае, если Киноакадемия решит поздравить студию Disney с вековым юбилеем.
- «Мальчик и птица» (Хаяо Миядзаки). Второй фаворит гонки и первый за 10 лет полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, нарисованный от руки для своего внука. Действие разворачивается после Второй мировой войны, унесшей жизнь матери главного героя. Тоскующий по ней мальчик переезжает в сельскую местность и встречает говорящую цаплю, которая увлекает его в захватывающее и меняющее жизнь приключение в потустороннем мире.
- «Нимона» (Ник Бруно, Трой Квон). Комедийный мультфильм о рыцаре, который объединяет силы с девочкой-оборотнем, чтобы опровергнуть обвинения в страшном преступлении, которое он не совершал.
Этот материал впервые был опубликован 23 ноября 2023 года и обновлен после публикации шорт-листа.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Christopher Polk / Getty Images, Rodin Eckenroth/WireImage / Getty Images, Samir Hussein / WireImage / Getty Images