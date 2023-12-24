Что нужно знать о церемонии вручения премии «Оскар-2024»

96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 10 марта. Подача заявок на премию закончилась 15 ноября, а сейчас объявлен шорт-лист. Мы изучили, кто должен попасть в основные номинации, по мнению зарубежной прессы.

21 декабря был объявлен шорт-лист в десяти номинациях. В категорию «Лучший иностранный фильм» попали «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Идеальные дни» Вима Вендерса, «Зона интересов» Джонатана Глэйзера и «Рецепт любви» Чан Ань Хунга. Сюда же впервые попал фильм из Армении. Драма «Американец» Майкла А. Гурджиана — история о молодом армянине Чарли, который пережил геноцид армян и эмигрировал в США. В главной роли — сам режиссер, а также Михаил Трухин («Улицы разбитых фонарей») и Нелли Уварова («Не родись красивой»).

В номинацию «Лучшая оригинальная песня» попали сразу три композиции из «Барби», но примечательно, что фильм не будет номинирован за лучшие грим и прически. Среди анимационных короткометражных фильмов — «Однажды в студии», а среди короткометражек отмечены «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона и «Странный образ жизни» Педро Альмодовара с Итаном Хоуком и Педро Паскалем. Финальный список номинантов будет объявлен 23 января.

Ведущим церемонии в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Он уже проводил церемонии в 2017, 2018 и 2023 годах. Киммел заявил, что всегда мечтал о том, чтобы провести «Оскар» именно четыре раза. Таким образом, по числу проведенных мероприятий он сравняется с Вупи Голдберг и Джеком Леммоном. Но это не рекорд — чаще вели церемонию Джонни Карсон (5 раз), Билли Кристал (9 раз) и Боб Хоуп (11 раз).