«Я не люблю Marvel»: что смотрит Руслан Габидуллин и чем гордится студия «Кубик в кубе»

Наша рубрика «Киноблиц» продолжает разгоняться, и на этот раз мы решили поговорить о любимых фильмах и сериалах с Русланом Габидуллиным, одним из основателей и участником студии озвучивания «Кубик в кубе».
У вас есть фильм или мультфильм, который вы любите смотреть вместе с сыном?
Нам очень понравились обе части «Стражей Галактики». Сейчас, кстати, сын уже не помнит, о чем фильмы, но тогда он был в восторге. И «Гарри Поттера» еще! Ему читать было лень, а вот на телевизоре самое то.
Первый фильм, который вы посмотрели в кинотеатре?
«Стрелы Робин Гуда» в кинотеатре «Родина». Мы с другом прятались за шторами, чтобы не платить за билет, и смотрели все сеансы этого фильма подряд. Нам очень он нравился, особенно баллады Высоцкого.
Есть ли фильм, который все любят, а вам он не нравится?
Почти все, что делает Marvel. Не то чтобы я категорически против, но супергероика — это не мое. Мне кажется, что это нечестно, когда персонажа в одной части можно убить, а в следующей — воскресить. Сразу теряется смысл переживания за него.
А если все же выбирать какой-то фильм о супергероях, то какой это будет?
Тогда «Хранители»! Мне нравится, что они больше про человеческие качества, а не про суперспособности.
Фильм, над которым вы плакали?
«Совершенный мир» с Кевином Костнером. К финалу я уже не сдержался.
Фильм или сериал, в котором вам нравится только саундтрек?
Я не люблю «Молокососов», но вот музыка там отличная. Кстати, был забавный случай, когда нам отдавали их на озвучку, то, например, для трансляции в Британии из саундтреков там The Prodigy и Crystal Castles, а на мир — что-то похожее на них. Это забавно.
Фильм или сериал, чье продолжение вам хотелось увидеть?
Я бы не отказался еще от пары сезонов «Эш против Зловещих мертвецов». Не понимаю, почему сериал закрылся. Это безумно крутая вещь.
А какое продолжение вы считаете необязательным?
Вот тут я с ходу отвечу! «El Camino: Во все тяжкие». Я так и не понял, зачем это нужно было делать.
Популярный фильм, который вы не смотрели?
«Ла-Ла Ленд». Я три раза садился его смотреть, но, как только начинаются танцы на машинах, я сразу выключаю. Не могу смотреть мюзиклы, и всё тут! Кстати, почему-то сейчас вспомнил «Горемык», где Юра Быков стал котом, и мне на ум пришли «Кошки». Этот кринж-мюзикл вообще бы не посмотрел ни при каких обстоятельствах!
Фильм или сериал, от которого вы ничего не ждали, но он вас удивил?
«Нарушители». Я изначально думал, что это проходная криминальная комедия, но остался в восторге. Кристофер Уокен меня поразил! Еще «Всё везде и сразу» мне очень понравился.
А какой ваш любимый фильм студии А24?
«Под Сильвер-Лэйк»! Очень изобретательный и остроумный.
Каким проектом, который озвучивала ваша студия, вы особенно гордитесь?
«Голяк» — моя самая большая гордость. Честная и многослойная история про дружбу людей, которые, казалось бы, не могут быть вместе. В нем очень много оммажей на другие фильмы, идеальный каст и саундтрек. Все совпало!
Автор: Кира Голубева