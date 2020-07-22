Кинопоиск
Киноблиц

«Я не люблю Marvel»: что смотрит Руслан Габидуллин и чем гордится студия «Кубик в кубе»

Обсудить0

Наша рубрика «Киноблиц» продолжает разгоняться, и на этот раз мы решили поговорить о любимых фильмах и сериалах с Русланом Габидуллиным, одним из основателей и участником студии озвучивания «Кубик в кубе».

У вас есть фильм или мультфильм, который вы любите смотреть вместе с сыном?

Нам очень понравились обе части «Стражей Галактики». Сейчас, кстати, сын уже не помнит, о чем фильмы, но тогда он был в восторге. И «Гарри Поттера» еще! Ему читать было лень, а вот на телевизоре самое то.

Первый фильм, который вы посмотрели в кинотеатре?

«Стрелы Робин Гуда» в кинотеатре «Родина». Мы с другом прятались за шторами, чтобы не платить за билет, и смотрели все сеансы этого фильма подряд. Нам очень он нравился, особенно баллады Высоцкого.

Есть ли фильм, который все любят, а вам он не нравится?

Почти все, что делает Marvel. Не то чтобы я категорически против, но супергероика — это не мое. Мне кажется, что это нечестно, когда персонажа в одной части можно убить, а в следующей — воскресить. Сразу теряется смысл переживания за него.

А если все же выбирать какой-то фильм о супергероях, то какой это будет?

Тогда «Хранители»! Мне нравится, что они больше про человеческие качества, а не про суперспособности.

Фильм, над которым вы плакали?

«Совершенный мир» с Кевином Костнером. К финалу я уже не сдержался.

Фильм или сериал, в котором вам нравится только саундтрек?

Я не люблю «Молокососов», но вот музыка там отличная. Кстати, был забавный случай, когда нам отдавали их на озвучку, то, например, для трансляции в Британии из саундтреков там The Prodigy и Crystal Castles, а на мир — что-то похожее на них. Это забавно.

Фильм или сериал, чье продолжение вам хотелось увидеть?

Я бы не отказался еще от пары сезонов «Эш против Зловещих мертвецов». Не понимаю, почему сериал закрылся. Это безумно крутая вещь.

А какое продолжение вы считаете необязательным?

Вот тут я с ходу отвечу! «El Camino: Во все тяжкие». Я так и не понял, зачем это нужно было делать.

Популярный фильм, который вы не смотрели?

«Ла-Ла Ленд». Я три раза садился его смотреть, но, как только начинаются танцы на машинах, я сразу выключаю. Не могу смотреть мюзиклы, и всё тут! Кстати, почему-то сейчас вспомнил «Горемык», где Юра Быков стал котом, и мне на ум пришли «Кошки». Этот кринж-мюзикл вообще бы не посмотрел ни при каких обстоятельствах!

Фильм или сериал, от которого вы ничего не ждали, но он вас удивил?

«Нарушители». Я изначально думал, что это проходная криминальная комедия, но остался в восторге. Кристофер Уокен меня поразил! Еще «Всё везде и сразу» мне очень понравился.

А какой ваш любимый фильм студии А24?

«Под Сильвер-Лэйк»! Очень изобретательный и остроумный.

Каким проектом, который озвучивала ваша студия, вы особенно гордитесь?

«Голяк» — моя самая большая гордость. Честная и многослойная история про дружбу людей, которые, казалось бы, не могут быть вместе. В нем очень много оммажей на другие фильмы, идеальный каст и саундтрек. Все совпало!

Автор: Кира Голубева

Обсудить
Князю тьмы нужно любой ценой наладить отношения с сыном. Дерзкая комедия о том, как стать хорошим отцом
В главных ролях:Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт
Режиссер:Александр Незлобин
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Голяк»: Сериал о гопниках в лучших традициях бриткрайма и Кена Лоуча
Сериалы

«Голяк»: Сериал о гопниках в лучших традициях бриткрайма и Кена Лоуча

22 июля 202027
«Я люблю, когда мне ломают мозг»: узнали, что смотрит Иван Янковский
Киноблиц

«Я люблю, когда мне ломают мозг»: узнали, что смотрит Иван Янковский

20 октября3
Александр Цыпкин — фанат исторических фильмов и сериалов! А что еще он смотрит? Мы узнали!
Киноблиц

Александр Цыпкин — фанат исторических фильмов и сериалов! А что еще он смотрит? Мы узнали!

12 июля8
Варвара Шмыкова обожает Фрэнсис МакДорманд и «Древо жизни». А что еще? Сейчас расскажем!
Киноблиц

Варвара Шмыкова обожает Фрэнсис МакДорманд и «Древо жизни». А что еще? Сейчас расскажем!

11 августа1

Главное сегодня

Сериалы

Сериалы ноября: «Корона», «1899» и «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Вчера9
Сериалы ноября: «Корона», «1899» и «Уэнсдэй» Тима Бёртона
«Я не люблю Marvel»: что смотрит Руслан Габидуллин и чем гордится студия «Кубик в кубе»
Киноблиц

«Я не люблю Marvel»: что смотрит Руслан Габидуллин и чем гордится студия «Кубик в кубе»

Сегодня4
«Петрополис» Валерия Фокина: кино-испытание, сделанное по лекалам современного театра
Рецензия

«Петрополис» Валерия Фокина: кино-испытание, сделанное по лекалам современного театра

Вчера0
Генри Кавилл больше не Ведьмак! А кого еще из актеров неожиданно меняли во время съемок?
Индустрия

Генри Кавилл больше не Ведьмак! А кого еще из актеров неожиданно меняли во время съемок?

Сегодня2
«Варвар»: жутко страшный и страшно смешной хоррор про нехороший дом в Детройте
Рецензия

«Варвар»: жутко страшный и страшно смешной хоррор про нехороший дом в Детройте

Вчера2
Кино и мода

СпецпроектКино и мода

Вчера
Команда Кинопоиска вместе со школьниками создала постеры к придуманным ими фильмам. Посмотрите, что получилось!
Киношкола

Команда Кинопоиска вместе со школьниками создала постеры к придуманным ими фильмам. Посмотрите, что получилось!

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации