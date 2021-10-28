«Разговоры о важном»: 12 фильмов, которые помогут поговорить с детьми

Детские страхи и горечь первой потери, обман и доверие, соперничество, порой приводящие к насилию, и крепкая дружба, которую не способны разрушить даже предрассудки общества, бережное отношение к природе, сочувствие и помощь близким, желание оставаться собой и не отчаиваться даже в самых сложных ситуациях — собрали для вас 12 доступных на Кинопоиске фильмов, просмотр которых поможет обсудить с детьми важные чувства и поступки.
Трогательная анимационная лента по мотивам детских книг бельгийской писательницы Габриэль Венсан. Селестина — маленькая мышка, живущая в подземном мире. Строгая воспитательница против ее любви к рисованию, ведь Селестине предстоит стать зубным врачом, как и каждому грызуну. Чтобы отыскать выпавшие зубы медвежат, Селестина отправляется во внешний мир, где встречается с голодным медведем Эрнестом. Находчивая мышка не дает себя съесть, показав Эрнесту магазин со сладостями. Между героями завязывается искренняя дружба. Несмотря на неодобрение со стороны своих сородичей, им удается доказать, что друзьями могут быть все.
Приключения Эрнеста и Селестины — хороший повод обсудить, что такое предрассудки общества и почему они могут мешать по-настоящему оценить достоинства другого. На примере отношений героев становится понятно, что крепкая дружба проявляется в поддержке и участии, в готовности защитить друг друга в сложных ситуациях. Ведь настоящий друг проверяется в беде.
2. «Фердинанд»
Слишком доброго и застенчивого Фердинанда не признает родная семья. Они считают, что дело каждого быка — участвовать в корриде. Фердинанда насилие совсем не привлекает: на самом деле, ему нравятся цветы. Еще юным он убегает из дома и оказывается на цветочной ферме, где под присмотром Хуана и его дочки Нины вырастает в огромного сильного быка. Но ряд нелепых случайностей снова приводит его к своему стаду. Фердинанд открывает жуткую тайну, которую скрывают быки, и всеми силами пытается помешать осуществлению коварных планов Валиенте, самого жестокого и агрессивного быка.
Пример Фердинанда доказывает, что никто не должен соответствовать чьим-то ожиданиям. Герою хватило смелости остаться собой даже тогда, когда казалось, что никто не способен его понять. Умение не сдаваться в итоге помогло ему спасти сородичей и обрести друзей, которые полюбили его таким, какой он есть.
3. «ВАЛЛ·И»
В далеком будущем население Земли ждет неутешительная судьба. Людям приходится покинуть планету, ставшую непригодной для жизни из-за огромного количества отходов. Со спасительной миссией на Землю отправляют роботов. Один из них так давно собирает мусор, что со временем начинает испытывать чувства к найденным вещам. Старый ботинок, росток дерева и даже видеомагнитофон — чего только нет в убежище ВАЛЛИ-И. Его одинокое существование прерывает появление другого робота — изящной и современной Евы. ВАЛЛИ-И сразу же влюбляется в нее, однако Ева всего лишь программа и не умеет чувствовать. Героям предстоит пройти множество испытаний, научить друг друга чувствовать и спасти человечество.
Каким безрадостным может стать будущее нашей планеты — вот тема для размышлений после просмотра «ВАЛЛИ-И» (после, конечно, искренних чувств и настоящей дружбы). То, сколько отходов оставляют после себя люди, — одна из самых больших наших проблем. Но если каждый будет бережнее относиться к окружающей среде, природу и планету удастся спасти. Начать можно с малого: сортировать мусор, как ВАЛЛИ-И, давать вещам вторую жизнь, покупать только то, что действительно необходимо.
4. «Чудо»
Маленький Огги — необычный ребенок. Еще в раннем детстве из-за редкой деформации лица ему сделали 27 операций, чтобы он мог слышать. видеть и дышать без посторонней помощи. Из-за этого лицо мальчика сильно изменилось, и он стал выглядеть не слишком привлекательно. Родители отдают Огги в школу, где он сталкивается с непониманием и насмешками со стороны сверстников. Однако находятся и те, кто в состоянии разглядеть за шрамами его настоящую красоту.
В «Чуде» на одну и ту же ситуацию представлены точки зрения разных персонажей, и это дает возможность понять и прочувствовать жизнь другого человека. И поговорить о том, что обиды и насмешки не радуют никого, забота же, напротив, помогает человеку чувствовать себя любимым, нужным и защищенным. Особенно это важно для людей со сложными заболеваниями. Они, как никто, нуждаются в поддержке и участии. Оказывается, что общение между непохожими друг на друга детьми помогает им по-новому открывать окружающий мир.
Мир подростка Самая полностью меняется, когда он впервые попадает в кинотеатр. Очарованный магией кино, мальчик втайне от строгого отца каждый день проводит за просмотром старых фильмов, дружит с механиком, сам собирает кинокамеру и мечтает о съемках собственного фильма. В кино Самай находит то, чего ему так отчаянно не хватает в жизни. Живя в индийской глубинке, он с детства хотел увидеть нечто прекрасное. Однако знакомство с кинематографом не только помогает ему сбежать от реальности, но и учит видеть красоту вокруг себя и ценить каждое мгновение жизни.
Фильм Пана Налина — яркий пример того, как важно общаться друг с другом. Родители иногда бывают против увлечений своего ребенка, могут их запрещать, но потому ли, что они плохие и злые? Возможно, они просто не понимают их смысла или же боятся за своих детей и хотят их защитить. Однако простой разговор порой способен творить чудеса. Он поможет понять, что у ребенка есть собственные чувства и желания, а интерес к разным занятиям позволит ему выбрать профессию или найти новое хобби. Увлечение главного героя кинематографом всем вокруг казалось бессмысленным и бесполезным, но он сумел доказать, что любовь к искусству способна преобразить жизнь любого.
Во французской глубинке идет противостояние между двумя командами мальчишек. Каждый день они ждут окончания уроков, чтобы скорее сразиться с противниками. Трофеями на поле боя считаются пуговицы. Чем больше их будет сорвано с одежды соперника, тем удачнее прошло сражение. Детская жестокость и бурное выражение эмоций — суровая школа взросления. Ребятам приходится учиться доброте, дружбе, строить взаимоотношения с родителями, спорить с учителями и переживать первую влюбленность.
В «Войне пуговиц» поднимается очень много важных тем — от причин ненависти до ответственности и неравенстве между девочками и мальчиками. Но ключевая — то, как естественное соперничество между детьми может легко перейти в настоящее насилие. И как важно уметь вовремя остановиться, попросить прощения, побороть стыд и признать свою вину, как это сделали герои «Войны пуговиц». Это умение в итоге помогло им помириться и с родителями, и с учителями, и друг с другом.
7. «Пеликан»
Подросток Янис живет с отцом на живописном греческом острове. После смерти матери в семье царит разлад, и мальчик много времени проводит в одиночестве. Однажды он спасает из заточения пеликана, не раздумывая обменяв его на золотой крест, доставшийся от мамы. Янис называет птицу Никостратос и растит втайне от папы. Пеликан быстро привязывается к мальчику, их необычная дружба привлекает внимание местных жителей и туристов. Из-за внезапной популярности Янис забывает об осторожности и рискует потерять своего друга.
Отношения Яниса со своим отцом — пример не вражды, а любви, которую оба прячут под маской замкнутости и печали. В конце концов им удается открыть друг другу свои чувства. Быть искренними с самим собой и друг с другом — это, пожалуй, лучшее, что мы можем сделать для построения хороших взаимоотношений в семье.
Молодому Крису Гарднеру не везет с работой. От неудачливого предпринимателя уходит жена, оставив его с маленьким сыном. Крис решает сменить профессию и переезжает с мальчиком в Нью-Йорк. Там его ждет неоплачиваемая стажировка в крупной фирме, по итогам которой лишь одного из многих претендентов возьмут на работу. Без средств к существованию отец с сыном фактически становятся бездомными. Однако Крис не желает опускать руки и доказывает сыну, что уверенность в себе и упорный труд обязательно вознаграждаются.
Драма с Уиллом и Джейденом Смитами (отцом и сыном в жизни) — возможность аккуратно обсудить такую проблему, как бездомность. Как так получается? Нужно ли считать человека самого виноватым в своих невзгодах? Что может привести к бедности и как помочь выбраться из беды? У каждого из нас может случиться черная полоса в жизни, поэтому так важно помогать друг другу. И, конечно, не опускать руки — тогда можно выйти победителем даже из самой проблемной ситуации, как это сделал Крис Гарднер. Его история доказывает: даже в самых безнадежных ситуациях не стоит отчаиваться.
Переживая потерю мамы, маленький Рэн в отчаянии убегает от родственников, бесцельно скитается по улицам Токио и случайно попадает в параллельный мир, населенный чудовищами. В мире чудищ свои законы. В это время там как раз собирается отойти от дел Великий Мастер. Он выбирает себе преемника из двух кандидатов — дисциплинированного и храброго Свиногора и ленивого Медвежута. Чтобы доказать свое право на титул, Медвежут делает Рэна своим учеником. Находчивый и любознательный мальчик даже под руководством не самого выдающегося тренера превращается в отважного и ловкого воина.
Пережить потерю близкого бывает непросто, и побег из семьи не всегда удачное решение. Однако Рэну удается найти в параллельном мире то, чего ему не хватало дома — поддержку. Еще обрести силу и мужество, а также помочь своему тренеру стать лучше. На его примере мы видим: отношения в семье могут складываться непросто, но всегда можно найти путь друг к другу.
Джек рос с двумя сестрами и всегда мечтал о брате. И вот наконец родители приносят радостную новость о пополнении семейства, но предупреждают детей, что их младший брат будет не совсем обычным. Джек решает, что тот будет обладать какими-то суперспособностями. Повзрослев, он осознает, что на самом деле у брата Джо синдром Дауна. Чтобы произвести впечатление на одноклассницу, он врет девушке о своем брате, стесняясь признаться в его особенностях.
На примере Джека мы видим, как можно осознать, что болезнь близкого человека, его ментальные особенности и необычные состояния не проклятие и не повод для стыда. Каждый может заболеть, с любым может случиться несчастье, в любой семье могут появиться дети с особенностями. И без участия близких очень сложно вести обычную жизнь и стать полноправным членом общества.
Экранизация классического английского романа Луизы Мэй Олкотт. Каждая из сестер Марч мечтает о чем-то своем: стать писательницей, художницей, актрисой, найти богатого жениха или быть счастливой с простым человеком. Таких разных девушек объединяет одно — желание во что бы то ни стало не изменить собственным идеалам и остаться верной себе.
История сестер Марч показывает, что в одной семье могут быть абсолютно разные по характеру и способностям дети, и к каждому из них можно найти свой подход, не заставляя при этом жить всех по одним законам. И каждого одинаково любить, так что пресловутое соперничество между братьями или сестрами вовсе не обязательно. Ну и, конечно, на примере Джо можно увидеть, как важно не предавать себя и искать собственный путь, даже если это невероятно трудно.
12. «Голос монстра»
У двенадцатилетнего Конора непростое детство. Его отец покинул семью, а мама серьезно болеет. Чтобы справиться с горем, мальчик силой фантазии оживляет огромного монстра, и тот рассказывает ему разные истории. Слушая о том, как устроен мир, Конор осознает вещи, порой неподвластные взрослому уму.
В «Голосе монстра» деликатно показано то, как справляться с болью утраты. Многие злятся или уходят в себя, сталкиваясь с горем, и это нормально, такие эмоции необходимо пережить. А помочь может творчество и воображение, как это случилось с Конором: благодаря своей фантазии он сумел справиться с тяжелыми переживаниями и повзрослеть.
Автор: Екатерина Семенова