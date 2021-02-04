«Культурный марафон» для старшей школы: изучаем жанры по «Маске», «Шоу Трумана» и «Челюстям»

«Культурный марафон» — ежегодный образовательный проект Яндекса совместно с министерством культуры и министерством просвещения — подходит к концу. В этом году он был посвящен кино, и до 10 декабря школьники, учителя и все желающие проходят тесты, где рассказывается о разных киноприемах и жанрах. Тесты составлены для разных возрастов, и, чтобы проходить их было еще интереснее, мы составляем подборки фильмов, к которым можно применить новые знания.
В прошлых подборках мы изучали жанровые особенности на примере фильмов для младшего и среднего школьного возраста. В заключительной части мы собрали фильмы для старшеклассников, а к списку жанров добавили ужасы.
Комедии
«Маска»
Стеснительный и немного странный банковский клерк Стэнли Ипкисс случайно находит волшебную маску. Надевая ее по ночам, он превращается в зеленого супергероя. Оказывается, в маске заключен дух скандинавского бога озорства Локи. Маска дает Стэнли необыкновенную силу и уверенность в себе, что помогает ему очаровать девушку своей мечты и победить злодеев.
За комедийный жанр в фильме отвечает прежде всего герой Джима Керри — его актерская пластика, стремительные превращения из скромного человека в пугающего, но обворожительного персонажа. Юмора добавляют и анимационные отсылки. С самого начала заявлено, что Стэнли очень любит мультфильмы. Неудивительно, что маска превращает его в мультяшку: он сплющивается и растягивается, у него выскакивают глаза и сердце при виде красивой девушки, он может доставать из ниоткуда любые предметы, менять наряды по щелчку пальцев и перемещаться со скоростью мысли. Утрированные образы других героев тоже специально сделаны комедийными: это и гротескные злодеи, и идеальная незнакомка, и чудаковатый друг, и, наконец, милейший пес Майло (которого маска превращает в зубастого монстра). Да и любые события в фильме подаются с комической стороны — от высыпающейся из шкафа горы денег до безумной соседки Стэнли или его поломанной машины.
«1+1»
Богатый аристократ Филипп остался парализованным после неудачного полета на параплане. Среди кандидатов на роль ассистента он выбирает чернокожего Дрисса, которого, на самом деле, мало интересует работа. Но, когда герои узнают друг друга ближе, все меняется. Невоспитанный и грубый на первый взгляд, Дрисс оказывается надежным другом, который привносит в жизнь Филиппа то, чего тому больше всего не хватало, — непосредственность, веселье и авантюры.
Комедия с элементами драмы — традиционное жанровое сочетание. Смешное в фильме рождается из контраста положений. Один герой ограничен в простых движениях из-за болезни, другой молод, здоров и открыт любым развлечениям. Что у них может быть общего? Кажется, что чистой комедии (когда смех — основная эмоция при просмотре) в фильме нет. На деле же улыбка проглядывает здесь как будто между строк. Легкое отношение Дрисса к жизни, которому он учит Филиппа, его настойчивое желание помочь человеку, оказавшемуся в инвалидном кресле, снова стать счастливым, просто оживить его, развеселить и порадовать мелочами — через такие позитивные сюжетные ходы фильм показывает, что никогда не стоит опускать руки.
Мелодрамы
«Привидение»
Банкир Сэм и его девушка Молли въезжают в новую квартиру и начинают совместную жизнь. Молодые люди очень любят друг друга и счастливы вместе. Но однажды ночью на них нападает грабитель и убивает Сэма. По необъяснимой причине тот остается на земле в виде призрака. Но все, что он умеет, — проходить через стены! Сэм начинает расследование собственной смерти и, чтобы общаться с Молли, находит экстрасенса-шарлатанку Оду Мэй Браун, которая почему-то слышит его и нехотя соглашается помочь. Теперь Молли предстоит поверить в существование призраков, медиуму — принять свой дар, а Сэму — узнать неприятную правду о своем друге и спасти любимую девушку.
Классический набор мелодрамы — влюбленные, которые не могут быть вместе. В данном случае причина более волнующая: герои разлучены смертью. Казалось бы, это расстояние преодолеть невозможно, но добавление в сюжет элементов мистики устраняет эту преграду. В «Привидении», безусловно, мелодрама уступает больше экранного времени драме: после смерти Сэма Молли несчастна, и, что бы ни происходило, мы понимаем, что вернуть любимого из мира мертвых ей не удастся. Драматизма добавляют и расследование смерти Сэма, боль от предательства его друга и опасность, грозящая Молли. Драму здесь тонко уравновешивает комедия, которая связана с образом медиума-обманщицы. Ее реакция на происходящее, недоверие, а затем принятие факта существования призраков — забавная сторона случившейся трагедии.
«Письма к Джульетте»
Молодая девушка отправляется в путешествие вместе со своим женихом в один из самых романтичных городов на земле — Верону. Однако пара совсем не стремится проводить время вместе. Виктор пропадает на винных аукционах и кулинарных мастер-классах, готовясь к открытию своего ресторана в Нью-Йорке. А Софи случайно узнает о необычной городской традиции: влюбленные со всего света приезжают в Верону, чтобы передать письмо Джульетте — той самой, из трагедии Шекспира. В посланиях люди рассказывают свои истории и просят совета в любовных делах, а ответы им пишут несколько женщин, которые называют себя секретаршами Джульетты. Софи становится одной из них. Она еще не знает, что ответ на одно из писем, который ей предстоит написать, изменит ее собственную жизнь.
С точки зрения жанра фильм можно поделить между мелодрамой, комедией и драмой. Мелодрама здесь доминирует по набору фактов — несколько разных пар, разлученных в силу обстоятельств. Женщина по имени Клэр покинула своего любимого 50 лет назад, а теперь хочет найти. Софи, которая помогает ей в этих поисках, мечется между своим женихом и внуком Клэр, Чарли, который ей, очевидно, нравится. Комедийная сторона находит выражение в путешествиях троицы по Италии, в череде неудачных поисков того самого Лоренцо Бертолини, возлюбленного Клэр, а также в наигранной неприязни между Софи и Чарли, быстро сменяющейся романтическим чувством. Несколько драматических моментов накаляют атмосферу перед финалом: найденный мертвым другой Лоренцо, расставание Софи с Виктором и неудачное признание в чувствах от Чарли, — но завершается все, конечно, хеппи-эндом.
Приключения
«Автостопом по галактике»
Обычный клерк Артур Дэнт не подозревает, что его лучший друг Форд Префект — инопланетянин, прилетевший с далекой планеты. Но все меняется, когда Землю уничтожают представители инопланетной расы. Форд спасает Артура с гибнущей планеты. Вместе с двухголовым президентом галактики Зафордом Билброксом и земной девушкой Тришей (к которой неравнодушен Артур) они отправляются в опасное путешествие по космическим просторам, чтобы найти ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого».
Экранизация романа Дугласа Адамса — приключенческая фантастическая комедия. Жанр приключений определяют перемещения героев по разным планетам, фантастику — необычные локации и странные существа, обитающие в разных уголках выдуманной вселенной, а комедия — это общий фон, который диктует логику поведения героев. Странная подготовка к концу света (Форд приводит Артура в ближайший бар и говорит ему, что надо выпить, прежде чем Землю уничтожат), гротескный образ президента галактики, необъяснимая любовь к очень плохой поэзии у злодеев, уничтоживших Землю, депрессивный робот Марвин — все это продиктовано комедийными формулами. Именно с позиции смешного такая фантастическая ситуация воспринимается как возможная, а приключения становятся более увлекательными.
«Кинг-Конг»
Съемочная группа во главе с режиссером-авантюристом отправляется на остров Черепа. На острове их встречают кровожадные аборигены, доисторические рептилии и гигантская обезьяна, которая похищает главную актрису, Энн. Ценой огромных потерь людям удается поймать Конга и привезти его в Нью-Йорк. Там зверь становится игрушкой для публики, но ситуация принимает трагический поворот, когда Конг решает найти свою возлюбленную Энн.
По сравнению с оригинальным фильмом 1933 года, а также версией 1976-го, в ремейке Питера Джексона больше зрелищных батальных сцен: сражение с туземцами, столкновения с динозаврами, финальная схватка Кинг-Конга с самолетами на шпиле небоскреба. Но «Кинг-Конг», классический приключенческий фильм — это прежде всего путешествие в неизведанный мир. Герои совершают плавание, исследуют загадочный остров, бегают по джунглям, затем снова возвращаются в город. Попутно им приходится спасать свои жизни, сражаясь с опасными врагами. У приключений в данном случае печальный итог: человек разрушает природу своим алчным и потребительским отношением, а любовь не спасает, а обрекает Конга на гибель.
Драмы
«Шоу Трумана»
Жизнь Трумана Бёрбанка кажется самой обычной: он живет в маленьком городке на берегу моря, у него есть любимая жена, работа, близкий друг, мама. Но он никак не может забыть девушку, с которой провел лишь несколько часов в юности, и мечтает отправиться в путешествие, чтобы найти ее. Все начинает рушиться, когда Труман замечает странные вещи: по дороге на работу кто-то по радио рассказывает о каждом его движении, с неба падает студийный прожектор, цвет закатного неба кажется слишком ярким, и вдруг откуда-то возвращается его отец, утонувший в море много лет назад. В отчаянии Труман пытается сбежать из дома и выясняет, что его мир — реалити-шоу, а за его жизнью следят тысячи людей по всему миру.
«Весь мир — театр, а люди в нем — актеры» — такой смысл вкладывал в фильм сценарист Эндрю Николл, а режиссер Питер Уир смог его воплотить. История Трумана кажется поначалу безобидной — настолько все в его мире обычно и безопасно. Но зритель сразу же узнает о правилах, по которым устроена его жизнь, и все дальнейшее действие воспринимается как драматическая история несвободного человека. Желание увидеть, как и когда Труман узнает правду, — вот что держит нас у экрана в течение фильма. Одиночество, тотальная ложь, вторжение в личную жизнь — испытания, которые Труман проходит, не подозревая о них, делают его другим человеком. Запрограммированный в выборе своих действий, он стремится разгадать законы окружающего мира. Меняя привычный ход вещей, он проявляет сильный характер и освобождает себя от влияния создателей шоу.
«Жизнь Пи»
15-летний Пи вынужден покинуть родную Индию вместе с родителями и их семейным делом — большим зоопарком. Семья отправляется в большое плавание к берегам Канады. В море корабль терпит крушение из-за сильнейшего шторма. Мальчику удается выбраться на шлюпке, но вместе с ним оказываются дикие звери: зебра, орангутанг, гиена и бенгальский тигр. Сильные животные быстро убивают слабых, и в живых остаются только Пи и тигр. Им приходится научиться существовать рядом, преодолевая свои инстинкты и страхи.
В драме, как правило, основной конфликт героя строится на столкновении внутренних убеждений и реакции внешнего мира на них. В случае с мальчиком Пи мы наблюдаем несколько противоречивых состояний, которые он проживает: сначала нежелание покидать родину; затем то, что он несправедливо обвиняет себя в гибели родителей; страх одиночества, смерти; тяжелые испытания в плавании с опасным хищником и, наконец, недоверие людей к его истории. Весь его путь — преодоление драматических обстоятельств и подготовка к тому, чтобы принять свои поступки не как ошибки, а как подвиги. Но, как мы видим, успеха в этом он добивается лишь годы спустя, во взрослом возрасте решив предать свою историю огласке.
Детективы
«Ангелы и демоны»
Специалиста по религиозной символике профессора Роберта Лэнгдона привлекают к решению новой загадки. В Ватикане умер действующий глава Католической церкви, и собирается конклав — заседание, на котором выберут нового папу римского. Стандартную процедуру нарушают появившиеся из ниоткуда иллюминаты — древнее мистическое общество противников религиозной власти. Разбираясь в противоречивых обстоятельствах, Лэнгдон выходит на след истинного преступника, который в течение всего расследования был на виду.
Концентрация интриг, древних заговоров, погонь и кровавых убийств дает право определить жанр фильма прежде всего как триллер, а загадочные обстоятельства добавляют к определению приставку «мистический». Однако основа сюжета — классический детектив. Неизменный набор важных пунктов: преступление, появление умного сыщика, несколько ложных крючков, чтобы запутать зрителя, и финальное разоблачение злодея, которым оказывается самый неподозрительный персонаж.
«Десять негритят»
На отдаленный остров прибывают восемь незнакомых друг с другом людей. Оказывается, все они приглашены загадочным мистером Оуэном, которого никто из них ни разу не видел. Кроме гостей, на острове есть только двое слуг, которые, согласно распоряжениям Оуэна, должны оказать прибывшим радушный прием. Вскоре выясняется, что всех их пригласили на остров неслучайно. Каждый из десяти присутствующих виновен в преступлении: молодая гувернантка не уследила за маленьким воспитанником, и тот утонул; врач провел неудачную операцию и не спас своего пациента; судья отправил на смертную казнь невиновного человека. Постепенно гости осознают, что покинуть остров невозможно. Один за другим они начинают умирать точно таким же образом, как герои детской считалочки, а число фарфоровых фигурок негритят на обеденном столе уменьшается с каждой новой смертью.
В классическом детективе по книге Агаты Кристи мастерски выдержана интрига. Для начала ненавязчиво заявлены действующие лица, история каждого раскрывается постепенно, обрастая фактами. Каждый сюжетный поворот пугает и интригует сильнее прежнего. Во внезапных смертях есть и атмосфера триллера и даже ужаса. Ответ на главный вопрос — кто убийца? — держится в тайне до последней сцены, причем несколько раз зрителя намеренно ведут по ложному следу. А в финале обязательно проясняются все детали преступлений — без подробных объяснений произошедшего детектив можно считать незавершенным.
Ужасы
«Челюсти»
В небольшом курортном городке в самый разгар пляжного сезона один за другим гибнут туристы. На побережье появилась белая акула, которая нападает на людей. Мэр острова считает, что все ограничится одним случаем, и не хочет закрывать пляжи. Но число жертв растет, и в дело вмешиваются местный шериф, старый рыбак и эксперт из института океанографии. Им предстоит защитить жителей острова и туристов и сразиться с гигантской акулой-убийцей.
Ставший предшественником кинобоевиков, фильм Стивена Спилберга говорит со зрителем на языках хоррора, триллера и немного детектива. Как и положено, сначала мы видим мирную картину. Лето, туристы прибывают на пляж, радуются и купаются — возникает ложное чувство безопасности. Но, как только появляется первая жертва, спокойствие сменяется тревожным ожиданием, неопределенностью (на языке киноприемов — саспенсом). Напряжение планомерно нарастает, чтобы перед кульминацией снова снизиться и усыпить бдительность зрителя. Страх ощущается главным образом из-за отсутствия прямой опасности: акула долгое время остается почти невидимой, только музыка подсказывает ее появление. В финальной схватке группа смельчаков сталкивается с опасностью лицом к лицу, и пугает здесь уже не скрытая, а явная угроза неминуемой смерти.
«Другие»
Грейс с дочерью и сыном живут в большом доме. По объявлению к ним приходят на работу трое слуг: женщина, мужчина и немая девушка. Грейс объясняет, что в доме есть правила: не оставлять открытыми двери и занавешивать окна в присутствии детей. Оказывается, у Анны и Николаса странная болезнь — им вредно воздействие дневного света. Но в доме начинают происходить странные вещи: двери остаются открытыми, кто-то постоянно шумит, все шторы в доме исчезают, муж Грейс возвращается с войны и снова уходит, а Анна постоянно видит мальчика Виктора и старуху с белыми глазами.
Скрипящие двери, таинственные исчезновения, туманный лес, темные комнаты — важные атрибуты жанра ужаса. Мистическая атмосфера в «Других» заявлена с первых сцен: огромный дом, странная болезнь детей, подозрительная мать и непонятно откуда взявшиеся слуги. Несмотря на то, что в фильме не появляются монстры или опасные существа, напряжение ощущается благодаря недосказанности. До самого конца происходящее остается непонятным, и именно эта неизвестность пугает зрителя. Ну а финальная развязка превращает непонятный ужас в человеческую драму.
Автор: Екатерина Семенова