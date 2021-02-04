«Культурный марафон» для старшей школы: изучаем жанры по «Маске», «Шоу Трумана» и «Челюстям»

Жизнь Трумана Бёрбанка кажется самой обычной: он живет в маленьком городке на берегу моря, у него есть любимая жена, работа, близкий друг, мама. Но он никак не может забыть девушку, с которой провел лишь несколько часов в юности, и мечтает отправиться в путешествие, чтобы найти ее. Все начинает рушиться, когда Труман замечает странные вещи: по дороге на работу кто-то по радио рассказывает о каждом его движении, с неба падает студийный прожектор, цвет закатного неба кажется слишком ярким, и вдруг откуда-то возвращается его отец, утонувший в море много лет назад. В отчаянии Труман пытается сбежать из дома и выясняет, что его мир — реалити-шоу, а за его жизнью следят тысячи людей по всему миру.

«Весь мир — театр, а люди в нем — актеры» — такой смысл вкладывал в фильм сценарист Эндрю Николл, а режиссер Питер Уир смог его воплотить. История Трумана кажется поначалу безобидной — настолько все в его мире обычно и безопасно. Но зритель сразу же узнает о правилах, по которым устроена его жизнь, и все дальнейшее действие воспринимается как драматическая история несвободного человека. Желание увидеть, как и когда Труман узнает правду, — вот что держит нас у экрана в течение фильма. Одиночество, тотальная ложь, вторжение в личную жизнь — испытания, которые Труман проходит, не подозревая о них, делают его другим человеком. Запрограммированный в выборе своих действий, он стремится разгадать законы окружающего мира. Меняя привычный ход вещей, он проявляет сильный характер и освобождает себя от влияния создателей шоу.