«Культурный марафон» для средней школы: разбираем жанры по «Школе рока» и «Шерлоку Холмсу»

Талантливый гитарист Дьюи Финн (Джек Блэк) уверен, что на свете нет ничего лучше рок-музыки. Он любит выступать на концертах, играть 20-минутные сольные партии, прыгать в толпу и спать до полудня после вечеринок. Веселой и беззаботной жизни приходит конец, когда оказывается, что Финну нечем платить за квартиру. А еще накануне важного конкурса его выгоняют из группы. Безвыходное положение приводит Дьюи на работу в школу, пусть даже для этого ему приходится притвориться другим человеком. Поначалу музыкант не проявляет никакого интереса к преподаванию, но все меняется, когда он слышит, как его ученики занимаются в музыкальном классе. Дьюи решает воспитать из школьников настоящих рокеров, представив им создание группы как секретный проект для соревнования между школами.

«Школа рока», безусловно, музыкальная комедия. Музыка занимает в фильме значительную часть времени, начиная с экспозиции, где Джек Блэк выступает на концерте, продолжая занятиями с учениками и репетициями и заканчивая финальным участием группы школьников в конкурсе. Музыкальная комедия имеет много общего с мюзиклом: в обоих жанрах песни и танцевальные номера являются важной частью сюжета. Но мюзиклы могут относиться к любому жанру, и герои в них общаются только песнями. А в «Школе рока» герои разговаривают как обычно, а поют только в определенных ситуациях.

В фильме есть также незначительные элементы драмы: отчаяние главного героя, потерявшего дело своей жизни, раскрывшийся в финале обман, угроза отмены выступления. И все же комедия с музыкальной основой доминирует. Многие события в фильме подают именно с забавной стороны: прыжок музыканта со сцены в толпу, гротескная манера исполнения песен, тайные репетиции школьной группы, отношения детей с родителями и учителями.