«Культурный марафон» для средней школы: разбираем жанры по «Школе рока» и «Шерлоку Холмсу»

Продолжается ежегодный образовательный проект «Культурный марафон», посвященный в этом году кино. Яндекс проводит этот марафон вместе с министерством культуры и министерством просвещения. До 10 декабря школьники, учителя и другие желающие могут пройти наши тесты и узнать о правилах построения ракурса, работы со светом и цветом, изучить общие киноприемы и особенности киножанров.
Чтобы проходить было веселее, мы собираем подборки фильмов по жанрам, где вы можете увидеть, в чем отличие комедии от приключений, драмы от мелодрамы и почему иногда один жанр дополняет и раскрывает другой. В прошлый раз все это мы изучили на примере фильмов для младшего возраста. Сейчас расскажем о фильмах, которые подходят для детей постарше, а к списку жанров добавим детектив.
Комедии
«Беглецы»
Известный вор Жан Люка (Жерар Депардье), на счету у которого 14 ограблений банков, выходит из тюрьмы. За каждым его шагом следит строгий комиссар полиции, который ждет от Люка повторения прошлых успехов. Бывший преступник, тем не менее, намерен вести примерный образ жизни, но его планы рушатся из-за грабителя-неудачника Франсуа Пиньона (Пьер Ришар). Он решил ограбить банк ровно в тот день, когда туда зашел Люка за своими деньгами. Пиньон в отчаянном положении: он потерял работу и вынужден заботиться о маленькой дочери Жанне, и волей-неволей Люка вынужден разруливать все проблемы нового знакомого.
С одной стороны, перед нами комедия положений: герой Пьера Ришара неудачно грабит банк и после этого попадает в одну глупую ситуацию за другой — берет в заложники бывшего вора-профессионала, случайно стреляет ему в ногу, убегает от полиции, крадет собственную дочку из приюта. С другой стороны, «Беглецы» — лирическая комедия: линия маленькой девочки, которая после смерти матери не говорит ни слова, и ее неожиданное расположение к герою Жерара Депардье вызывают улыбку умиления, а часто и грусти. Баланс нелепого и грустного здесь смещен в сторону последнего, так что за героев переживаешь больше, чем смеешься над ними. Так что, на самом деле, это история борьбы с трудностями и невозможной на первый взгляд дружбы, только поданная в комедийном ключе.
«Школа рока»
Талантливый гитарист Дьюи Финн (Джек Блэк) уверен, что на свете нет ничего лучше рок-музыки. Он любит выступать на концертах, играть 20-минутные сольные партии, прыгать в толпу и спать до полудня после вечеринок. Веселой и беззаботной жизни приходит конец, когда оказывается, что Финну нечем платить за квартиру. А еще накануне важного конкурса его выгоняют из группы. Безвыходное положение приводит Дьюи на работу в школу, пусть даже для этого ему приходится притвориться другим человеком. Поначалу музыкант не проявляет никакого интереса к преподаванию, но все меняется, когда он слышит, как его ученики занимаются в музыкальном классе. Дьюи решает воспитать из школьников настоящих рокеров, представив им создание группы как секретный проект для соревнования между школами.
«Школа рока», безусловно, музыкальная комедия. Музыка занимает в фильме значительную часть времени, начиная с экспозиции, где Джек Блэк выступает на концерте, продолжая занятиями с учениками и репетициями и заканчивая финальным участием группы школьников в конкурсе. Музыкальная комедия имеет много общего с мюзиклом: в обоих жанрах песни и танцевальные номера являются важной частью сюжета. Но мюзиклы могут относиться к любому жанру, и герои в них общаются только песнями. А в «Школе рока» герои разговаривают как обычно, а поют только в определенных ситуациях.
В фильме есть также незначительные элементы драмы: отчаяние главного героя, потерявшего дело своей жизни, раскрывшийся в финале обман, угроза отмены выступления. И все же комедия с музыкальной основой доминирует. Многие события в фильме подают именно с забавной стороны: прыжок музыканта со сцены в толпу, гротескная манера исполнения песен, тайные репетиции школьной группы, отношения детей с родителями и учителями.
Мелодрамы
«Гордость и предубеждение»
Небогатая дворянская семья Беннет может похвастаться только пятью дочерьми и скромным поместьем, которое к тому же по законам майората должно отойти дальнему родственнику. Чтобы не оказаться на улице после смерти мужа, мать семейства (Бренда Блетин) усиленно ищет дочкам женихов. Самая выгодная партия предназначается старшей красавице Джейн (Розамунд Пайк), которая знакомится с богатым холостяком мистером Бингли (Саймон Вудс). Друг Бингли, высокомерный мистер Дарси (Мэттью Макфэдиен), сразу вызывает сильную антипатию у средней сестры Элизабет (Кира Найтли). Отношения между молодыми людьми складываются крайне неровно, порой доходя до открытой вражды. Однако за этой неприязнью скрываются глубокие и сильные чувства.
Мелодраматический тон тут задают классические для жанра обстоятельства — влюбленные, до конца фильма не признающиеся в своих чувствах друг к другу. Но главная интрига здесь не столько в разнице положений богатого Дарси и бедной Лиззи, а в их остром конфликте, перерастающем в ненависть, в страхе признания, что за этими негативными эмоциями может скрываться совсем другое чувство. Противоречие — один из основных приемов мелодрамы. Оно может проявляться либо в контрасте «добро — зло», когда влюбленным мешает быть вместе какой-то злодей, либо в неудачных обстоятельствах, либо в отрицании симпатии — проще говоря, в работе с известной формулой любви-ненависти (как известно, от одного до другого часто лишь шаг).
«Джек и механическое сердце»
Одной очень холодной зимней ночью на свет появляется мальчик с ледяным сердцем. Чтобы спасти малышу Джеку жизнь, акушерка-ведунья заменяет льдинку в его груди часовым механизмом. Годы идут, подросший мальчик живет в доме Мадлен, так как родная мама бросила его сразу после рождения. Приемная мать оберегает Джека, запрещая ему волноваться, испытывать сильные чувства и, более всего, влюбляться. Но именно последнее и происходит. Любовь к девочке по имени мисс Акация толкает Джека на бегство из дома и череду приключений. Влюбленные наконец встречаются и признаются друг другу в своих чувствах, но вместе быть не могут из-за слабого механического сердца юноши.
Жанр мультфильма можно определить как сказочную мелодраму-мюзикл, в которой герои говорят и поют о своей любви, но не могут быть вместе из-за сложных обстоятельств. Хрупкое сердце главного героя в данном случае — метафора опасной любви, которая причиняет боль и способна в буквальном смысле лишить жизни.
Приключения
«Бамблби»
На планете Кибертрон идет война между десептиконами и автоботами — жестокими и добрыми трансформерами. Один из автоботов попадает на Землю и теряет память, успев превратиться в безобидный и незаметный «Фольксваген Жук». Машину в подарок на свое 18-летие получает девушка-автомеханик Чарли (Хейли Стайнфелд) и случайно активирует трансформера. Пока неуклюжий желтый гигант привыкает к мирной жизни, Чарли пытается вернуть ему память. Девушка и машина постепенно становятся друзьями и помогают друг другу.
Приключенческий жанр — это не обязательно бесконечные путешествия. В «Бамблби» мы видим столкновение разных миров — трансформеров и людей, но само место действия практически не меняется. Через отношения Чарли и Бамблби раскрываются простые истины о ценности дружбы и ужасах войны. Герои здесь путешествуют не во внешний мир, а скорее, внутрь себя — вспоминают свое прошлое и пытаются стать лучше в настоящем. Классическое семейное кино сюжетно перекликается со «Стальным гигантом», но выглядит позитивнее, чем драматичный мультфильм.
«Зов предков»
Во времена золотой лихорадки большого пса Бэка похищают из богатой семьи и отправляют на тяжелую работу на приисках. Избалованному Бэку приходится пройти через много испытаний, обрести настоящего хозяина и стать вожаком стаи. Путешествие собаки по Аляске — это возвращение к корням, благодаря которому он вспоминает, кто его предки.
Новая экранизация романа Джека Лондона менее жестока, чем литературный оригинал. «Зов предков» — это прежде всего семейный фильм, где добро торжествует над злом, обидчики всегда получают по заслугам, а грязная работа на золотых приисках проходит на фоне красивых пейзажей.
Драмы
«Пеликан»
На красивом греческом острове Зора живет семья — Демосфен и его сын Янис. После смерти матери их отношения трудно назвать теплыми: Янис помогает отцу по работе, но в остальное время предоставлен самому себе. На торговом судне, куда мальчик привез продукты по поручению отца, оказывается странная птица. Недолго думая, Янис решает обменять ее на золотой крест, доставшийся ему от мамы. Мальчик скрывает птенца от строгого папы, дает ему имя Никостратос и выясняет, что птица — пеликан. Никостратос быстро привязывается к мальчику, их дружба не угасает, даже когда пеликан вырастает. Необычная птица привлекает внимание местных жителей и туристов и становится настоящей звездой острова. Однако жизнь в мире людей полна опасностей.
Семейный фильм с элементами комедии имеет драматическую структуру. Конфликт отца и подростка носит, скорее, скрытый характер: замкнутый Демосфен, на самом деле, любит мальчика и заботится о нем, но боится проявлять чувства. Приобретая птицу, зарабатывая на фотографиях туристов с ней, переживая первую влюбленность и потерю близкого друга, мальчик не стремится досадить папе, напротив, хочет вновь обрести его. Обострившийся семейный разлад в финале приводит к примирению и восстановлению гармонии. Кроме того, драматизм истории проявляется в сюжетной линии птицы — ее трогательной привязанности к Янису, в беспечном общении с людьми и трагических последствиях этого дружелюбия.
«Шахматист»
Юный Фахим — одаренный шахматист. В родном Бангладеш он выигрывает один кубок за другим. Оказавшись в сложных обстоятельствах, его отец вынужден бежать из страны. Он забирает мальчика с собой, обещая ему встречу с известным гроссмейстером. В Париже отец пытается получить политическое убежище, а Фахим начинает учить французский, ходить в школу и на занятия в шахматный кружок, где преподает чрезмерно строгий тренер Сильван Шарпонтье. Отношения мальчика и учителя налаживаются, когда становится понятно, что у молодого шахматиста большое будущее.
История Фахима основана на реальных событиях, описанных в автобиографической книге шахматиста Фахима Мохаммада. Жанр драмы здесь проявляется через сложные отношения целеустремленного мальчика с отцом и тренером, а также через непростой путь адаптации к культуре чужой страны.
Детективы
«Хранитель времени»
Эта история начинается как волшебное приключение. Маленький мальчик Хьюго Кабре живет на парижском вокзале Монпарнас и работает часовщиком. Но у него есть секрет: он собирает разные детали и старательно оберегает блокнот с чертежами странного робота. Когда книжка попадает в руки владельца лавки сувениров, Хьюго всеми силами пытается ее вернуть. Однако владелец лавки тоже что-то скрывает. С помощью Изабель, приемной дочери пожилого мужчины, Хьюго начинает расследование.
Фильм посвящен одну из пионеров мирового кинематографа — Жоржу Мельесу. Мы узнаем о его творческом пути, разочаровании в профессии, долгой жизни в забвении и уверенности, что его фильмы никому не нужны. При этом повествование не сводится к обычному пересказу биографических фактов. «Хранитель времени» — это лабиринт из нескольких сюжетов. Во-первых, история Хьюго Кабре, потерявшего отца и желающего восстановить единственное, что после него осталось, — механическую куклу-автоматон, которая умеет писать. Во-вторых, тайна личности Мельеса, которая раскрывается лишь во второй половине фильма. Соединяясь вместе, эти линии рассказывают зрителю историю кинематографа в формате запутанного детектива.
«Шерлок Холмс»
Лондонский сыщик мистер Холмс (Роберт Дауни-мл.) в компании друга и напарника доктора Ватсона (Джуд Лоу) оказывается замешан в странное дело. Пойманный Холмсом чернокнижник лорд Блэквуд (Марк Стронг) казнен, но вскоре после смерти, подтвержденной Ватсоном, лорд исчезает из могилы.
В этом фильме комедийные ситуации сочетаются с экшеном и приключениями. Постоянные споры Холмса и Ватсона носят комический характер, но им приходится не только браниться, но и драться, а еще скитаться по всему Лондону, от канализации до парламента. Но все-таки главным образом это детектив. Есть преступление, совершенное при загадочных обстоятельствах, сбежавший преступник, обман, отравления, погони, успешное разрешение дела и объяснение в финале. Как и полагается детективу, фильм держит зрителя в постоянном напряжении с помощью крючков — событий-обманок, которые путают сознание и до последнего держат в неведении относительно личности злодея или жертвы, места или времени преступления.
Автор: Екатерина Семенова