Как Гай Ричи использует музыку

Как саундтрек поддерживает бодрый монтаж и неожиданные сюжетные повороты фильмов Гая Ричи? Как режиссер с помощью музыки иллюстрирует стереотипы в своих картинах (например, про русских с помощью группы «Сектор газа»)? Почему выбор Ричи на роль постановщика диснеевского мюзикла «Аладдин» нельзя назвать неподходящим? И какие задачи он ставит композиторам, с которыми работает — от Дэниэла Пембертона до Ханса Циммера?
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В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует, как культовый британский режиссер Гай Ричи использует в своих фильмах музыку.
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин
Фото: Matt Carr / Getty Images