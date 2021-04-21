Как Гай Ричи использует музыку

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует, как культовый британский режиссер Гай Ричи использует в своих фильмах музыку.

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