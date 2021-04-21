Как Гай Ричи использует музыку

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Шум и яркость

ПодкастКак Гай Ричи использует музыку

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Как саундтрек поддерживает бодрый монтаж и неожиданные сюжетные повороты фильмов Гая Ричи? Как режиссер с помощью музыки иллюстрирует стереотипы в своих картинах (например, про русских с помощью группы «Сектор газа»)? Почему выбор Ричи на роль постановщика диснеевского мюзикла «Аладдин» нельзя назвать неподходящим? И какие задачи он ставит композиторам, с которыми работает — от Дэниэла Пембертона до Ханса Циммера?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует, как культовый британский режиссер Гай Ричи использует в своих фильмах музыку.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Автор: Лев Ганкин

Фото: Matt Carr / Getty Images

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В главных ролях:Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон
Режиссер:Пит Доктер, Кемп Пауэрс
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