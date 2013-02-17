«Культурный марафон»: разбираем, как устроены комедии, драмы и приключенческие фильмы

8 ноября стартовал ежегодный образовательный проект «Культурный марафон». В этом году он посвящен кино и приурочен к 125-летию первого в России киносеанса. Марафон продлится до 10 декабря. С помощью увлекательных тестов школьники и все желающие смогут узнать о правилах построения ракурса, работы со светом и цветом, изучить общие киноприемы и особенности киножанров.

Чтобы проходить тесты было веселее, мы собрали подборку фильмов, которые можно посмотреть на Кинопоиске и увидеть, в чем отличие комедии от приключений, драмы от мелодрамы и почему иногда один жанр дополняет и раскрывает другой. Начнем с кино для младших.