«Культурный марафон»: разбираем, как устроены комедии, драмы и приключенческие фильмы

8 ноября стартовал ежегодный образовательный проект «Культурный марафон». В этом году он посвящен кино и приурочен к 125-летию первого в России киносеанса. Марафон продлится до 10 декабря. С помощью увлекательных тестов школьники и все желающие смогут узнать о правилах построения ракурса, работы со светом и цветом, изучить общие киноприемы и особенности киножанров.
Чтобы проходить тесты было веселее, мы собрали подборку фильмов, которые можно посмотреть на Кинопоиске и увидеть, в чем отличие комедии от приключений, драмы от мелодрамы и почему иногда один жанр дополняет и раскрывает другой. Начнем с кино для младших.
Комедии
«Бетховен»
Жизнь обычной семьи превращается в вихрь приключений, когда в их доме появляется огромный пес по кличке Бетховен. Переживая забавные, трогательные, а порой опасные и даже трагические ситуации, семейство Ньютон осознает, насколько дорог для них четвероногий друг.
Перед нами традиционная семейная комедия: знакомый всем конфликт отцов и детей, который решается при участии третьего лица — собаки. Отец семейства категорически против домашнего животного, да еще такого большого и непослушного. Пес то испачкает своими лапами белый ковер, то залезет на кровать, то украдет еду со стола. Комические ситуации уравновешиваются трогательными или волнительными моментами: вот семья выбирает кличку для питомца, наигрывая на пианино мелодии известных композиторов (на сонате Бетховена собака вдруг начинает лаять), вот пес спасает тонущую в бассейне маленькую девочку, вот защищает мальчика от хулиганов. В итоге через баланс смешного и грустного комедийный фильм заостряет внимание на важных ценностях — дружбе, заботе друг о друге, доверии и любви.
«Камуфляж и шпионаж»
Остроумная анимационная пародия на шпионские боевики, в которой есть отважный специальный агент, хитрый злодей, мечтающий уничтожить все человечество, секретные лаборатории и высокотехнологичные гаджеты, погони и драки. И все было бы согласно устоявшимся канонам шпионских фильмов, если бы главный шпион не превратился вдруг в голубя! В облике пернатого выполнять секретные задания не очень удобно, к тому же когда в напарники к тебе попадает одаренный, но своеобразный подросток и целая голубиная стая.
В комедийном жанре существует множество поджанров. Например, фильм с участием воров, гангстеров или шпионов, где серьезный тон уступает место смешному, называют криминальной комедией. А кино, состоящее из набора забавных ситуаций, — комедией положений. Авторы «Камуфляжа и шпионажа» оригинально играют со всем понемногу: пародируют фильмы про шпионов, показывая головокружительные погони и драки, которые выглядят гротескно, а потому смешно, и превращают главного героя в голубя, что помогает достичь комического эффекта. Не обходится и без драматических моментов: история потерявшего мать подростка; бесстрашный агент, в итоге полюбивший чудаковатого гения. Контраст всех этих элементов превращает обычные, на первый взгляд, боевик, детектив и приключения в комедию, в которой раскрывается тема дружбы, самопожертвования, отваги и доверия.
Мелодрамы
«Золушка»
Новая экранизация популярной сказки Шарля Перро. Эта сказка — пример классической мелодрамы. Здесь есть кроткая, верящая в чудеса девушка и прекрасный принц, влюбленный в нее. Быть вместе героям мешают обстоятельства и коварная злодейка-мачеха. Но находится добрый помощник — в данном случае помощница, фея-крестная, которая дарит Золушке шанс быть счастливой. Преодолев все преграды, девушка и принц воссоединяются, и впереди их ждет, конечно, долгая и счастливая жизнь.
В отличие от анимационного фильма 1950 года, в этой версии больше драматических деталей. Прежде чем в полной мере оценить трудности жизни со злобной мачехой и сводными сестрами, мы узнаем, каким было детство маленькой Эллы с любящими родителями, проникаемся ее верой в волшебство и жизненными идеалами. Подробнее раскрывается и история принца, его взаимоотношения с отцом, а также отчаянное желание найти таинственную незнакомку, которую он полюбил всем сердцем. Дополнительные элементы истории превращают обычную сказку в полноценное мелодраматическое произведение.
«Монстр в Париже»
Париж, влюбленные пары, бесконечные авантюры, захватывающие погони и огромный монстр, выступающий на одной сцене вместе с популярной певицей. Такой набор подходит для нескольких фильмов — и мюзикла, и приключений, и даже немного ужасов и детектива. На деле же анимационный фильм опирается на мелодраматическую конструкцию — влюбленных (в данном случае две разные пары), которые до конца фильма не признаются друг другу в чувствах из-за череды обстоятельств. Выразительными фонами для развития их отношений служат приключения и интриги, спасение монстра из рук злодея, музыкальные номера, кинотеатральный зал и завораживающие виды Парижа.
Приключения
«Вокруг света за 80 дней»
Ученый-изобретатель спорит с богатым лордом, что сумеет обогнуть земной шар за 80 дней. Вместе со своим слугой он отправляется в большое путешествие из Англии во Францию, Турцию, Индию, Китай, Америку. На пути их ждут удивительные встречи с турецким принцем, сражения с китайской армией Черных скорпионов и побег от британской полиции. Как и полагается в приключенческом кино, герои здесь едут на карете, плавают на корабле, летают на воздушном шаре, крадут произведения искусства (от Нефритового Будды до пародии на статую Родена «Мыслитель»), а также бегают, дерутся и решают массу головоломок, чтобы выиграть пари и успеть из точки А и точку Б к назначенному сроку.
«Кощей. Начало»
Предыстория одного из самых знаменитых русских народных антигероев, без которого не обходится почти никакая сказка. Этот полнометражный мультфильм рассказывает о невероятных приключениях Кощея Бессмертного во вселенной сериала «Сказочный патруль». Удивительно, но в этот раз Кощей предстает в образе положительного героя: он молод, красив, гоняет на байке и охотится на Белого призрака, когда-то лишившего его семьи. В процессе Кощей влюбляется в дриаду Мэй и вместе с ней, ее младшим братом и своим верным другом Мечом-кладенцом отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы спасти родное Дивноморье.
Неожиданная интерпретация традиционного образа в формате истории о приключениях не обходится и без комичных и лиричных элементов. За первое отвечают невероятно болтливый Меч и умеющий превращаться в панду братик, за второе — любовная линия, ради которой Кощей и продолжает совершать все подвиги.
Драмы
«Кристофер Робин»
Представьте, что может случиться, если любимые игрушки, которыми вы так дорожили в детстве, вдруг придут в вашу взрослую жизнь? Маленький Кристофер Робин очень привязан к мишке Винни, ослику Ушастику, поросенку Хрюне и тигренку Тигруле. Но время идет, мальчик взрослеет и забывает своих лучших друзей. Только вот они до сих пор помнят о нем и готовы помочь ему в любой момент.
История о возвращении в детство — это, на самом деле, сложная драма о взрослении и поиске своего места в мире. Как и в любом драматическом произведении, конфликт главного героя здесь не внешний, а внутренний. Пройдя через ряд испытаний, Кристофер Робин заново научится видеть прекрасное, любить близких, верить в добро и чудеса.
«Стальной гигант»
История необычной дружбы маленького мальчика и гигантского робота, прилетевшего на Землю с другой планеты. В анимационном фильме переплетаются несколько жанров: детектив (расследование таинственных исчезновений металла, которым питается робот), боевик (атака робота правительством и сражение Стального гиганта с ядерной ракетой), — но доминирует драма. Отношения маленького Хогарта с матерью и новым другом Дином, установление контакта с инопланетным пришельцем сводятся к поиску себя и борьбе за справедливость. Хогарт показывает роботу, что такое добро и забота, мальчик вовсе не боится гиганта — напротив, пытается его защитить. Через их отношения мы видим, насколько бессмысленны жестокость и насилие и как важна доброта по отношению к любому живому существу.
Автор: Екатерина Семенова