Находка дня: Оценки классических мультфильмов Disney и их ремейков

Пользователь Reddit опубликовал инфографику с оценками картин Disney на портале IMDb. В ней сравнили рейтинги классических мультфильмов и их ремейков. Во всех примерах новые версии проигрывают оригиналам.

Самый большой разрыв у «Мулан». Мультфильм 1998 года зрители оценили на 7,6/10, а игровой фильм Ники Каро — на 5,5/10. На втором месте ремейк «Короля Льва». Его рейтинг составляет 6,9/10, тогда как у оригинала 8,5/10.

Судя по оценкам, зрителей меньше всего разочаровала «Книга джунглей» Джона Фавро. Ее средняя оценка — 7,4/10 — всего на 0,2 балла ниже, чем у мультфильма 1967 года.

Полный список:

«Книга джунглей»: оригинал — 7,6, ремейк — 7,4;

«Золушка»: оригинал — 7,3, ремейк — 6,9;

«Красавица и чудовище»: оригинал — 8, ремейк — 7,1;

«Дамбо»: оригинал — 7,2, ремейк — 6,3;

«Аладдин»: оригинал — 8, ремейк — 7;

«Алиса в стране чудес»: оригинал — 7,4, ремейк — 6,4;

«Леди и Бродяга»: оригинал — 7,3, ремейк — 6,3;

«101 далматинец»: оригинал — 7,2, ремейк — 5,7;

«Король Лев»: оригинал — 8,5, ремейк — 6,6;

«Мулан»: оригинал — 7,6, ремейк — 5,5.

«Мулан», послелний на сегодняшний день ремейк Disney, вышла в российский прокат 10 сентября.