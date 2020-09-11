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Находка дня: Оценки классических мультфильмов Disney и их ремейков

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Пользователь Reddit опубликовал инфографику с оценками картин Disney на портале IMDb. В ней сравнили рейтинги классических мультфильмов и их ремейков. Во всех примерах новые версии проигрывают оригиналам.

Самый большой разрыв у «Мулан». Мультфильм 1998 года зрители оценили на 7,6/10, а игровой фильм Ники Каро — на 5,5/10. На втором месте ремейк «Короля Льва». Его рейтинг составляет 6,9/10, тогда как у оригинала 8,5/10. 

Судя по оценкам, зрителей меньше всего разочаровала «Книга джунглей» Джона Фавро. Ее средняя оценка — 7,4/10 — всего на 0,2 балла ниже, чем у мультфильма 1967 года.

Полный список: 

«Мулан», послелний на сегодняшний день ремейк Disney, вышла в российский прокат 10 сентября. 

Источник: Reddit 

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