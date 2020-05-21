Что смотреть на летних каникулах с семьей

Продолжение веселого мюзикла «Зверопой», сериал по детской книге «Эрнест и Селестина», аниме «Красавица и дракон» — собрали для вас подборку анимационных и игровых новинок Кинопоиска, которые можно посмотреть летом всей семьей. И с малышами, и с подростками, и со взрослыми.

Продолжение истории про талантливых животных-музыкантов. Герои первой части теперь выступают в театре коалы Бастера Муна, собирая аншлаги. Но после неодобрительной рецензии команда решает отправиться в столицу развлечений Редшор-Сити. Тайком пробравшись в концертный комплекс, они добиваются прослушивания, а чтобы выглядеть еще убедительнее, говорят, что планируют привлечь к своему шоу легенду рок-музыки — льва Клэя Кэллоуэя, который после смерти жены ушел со сцены. Героям приходится срочно придумать сюжет нового шоу, уговорить Кэллоуэя присоединиться к ним, примерить на себя новые роли и побороть свои страхи.

Зачем смотреть: снова встретиться с героями первого фильма, поверить, что нет ничего невозможного, и послушать, как Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун и сам Боно поют песни U2, Элтона Джона и Билли Айлиш.

Прекрасная принцесса Варвара живет в замке со своим отцом — царем и талантливым инженером. Девочка влюблена в идеального принца Эдварда, которого увидела в книге. Она даже начинает писать ему письма, пока отец безуспешно пытается вернуть девочку из мира фантазий в реальность. Тут на пороге дворца появляется почтальон Шишек, обманом пытающийся завладеть изобретениями царя. Царь вынужден заключить с коварным Шишеком сделку: он обещает выдать за него Варвару. Услышав о внезапном замужестве, принцесса сбегает из дома. Вдали от дома она встречает хранителя леса — страшное чудище Буку, с которым ей удается подружиться. Герои вместе переживают массу приключений и помогают друг другу понять, что доброта и честность намного ценнее внешней красоты.

Зачем смотреть: увидеть новую работу режиссера Виктора Глухушина, автора сериалов «Бобр добр» и «Волшебная кухня», понять, что реальность все-таки лучше фантазий, и задуматься о бережном отношении к природе.

Два брата зайца, путешествующие в поисках волшебного Хомяка Тьмы, вместо древнего артефакта находят малыша — наполовину зайца, наполовину цыпленка. Один из них решает растить необычного звереныша как своего сына. Кролецып становится стеснительным, но смелым, и решает продолжить дело приемного отца. Он пересекает пустыню Смерти, вырывается из плена кровожадных пигмеев, сражается с коварным дядей и проходит три смертельных испытания, чтобы достичь цели. Ему предстоит осознать, что можно быть не таким как все, но оставаться собой.

Зачем смотреть: познакомиться с удивительным зверем, которого придумал американский художник Крис Грин, автор графических романов «Кролецып», научиться принимать себя и пережить вместе с героями невероятные приключения.

Продолжение приключений кролика Питера, Томаса Макгрегора и Беатрис Поттер. Герои налаживают быт в деревне и наслаждаются жизнью, но непоседливый Питер решает сбежать в большой город. Томас, Беатрис, а также кузен Бенджамин и сестры Флопси, Мопси и Пикси отправляются вслед за Питером, которому предстоит выбрать, какая жизнь ему по душе.

Зачем смотреть: оценить прелести городской и деревенской жизни и осознать, как важно нести ответственность за свои поступки и быть честным с теми, кого любишь.

Полнометражный фильм с уже знакомыми героями сериала «Три кота». Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями отправляются на море. Но оказывается, что в огромном отеле ребятам совсем не с кем играть: другие котята уехали на экскурсию. Коржик, Карамелька и Компот находят себе новых друзей — крабов, живущих на побережье. Тем временем в отеле идет подготовка к фестивалю крабов, на котором планируется подавать блюда, приготовленные из морских животных. Три кота решают во что бы то ни стало помешать поварам поймать крабов. Они прячут друзей в своих номерах, но работники отеля обнаруживают пропажу. Находчивые котята придумывают новый способ спасения крабов, наказывают злодеев-поваров и празднуют заслуженную победу в компании друзей.

Зачем смотреть: встретиться с любимыми героями сериала в большом фильме и ощутить атмосферу морского курорта.

История о дружбе в неожиданных обстоятельствах. Волей случая маленький мышонок и коварный лис попадают в рай для зверей. В жизни герои совсем не ладили, но в другом мире все меняется. Осознав, что такое настоящая дружба, они не хотят разлучаться. Как только им удается вернуться к жизни, судьба преподносит новый урок — меняет их телами. И им нужно сохранить свою дружбу!

Зачем смотреть: оценить красивую кукольную анимацию, узнать, как может выглядеть рай для зверей, задуматься о вечных вопросах и поверить, что дружба возможна даже между заклятыми врагами.

Маленькая Джорджия Нолан с детства восхищалась работой своего отца-пожарного. Но считалось, что такая опасная профессия не подходит для девочек. Находчивая Джорджия перевоплощается в Джо — неприметного парня, которого берут в особую команду. Героине предстоит найти опасного поджигателя, который похищает других пожарных и устраивает таинственные пожары в городе. Своим примером девочка доказывает, что любой человек способен на большие подвиги.

Зачем смотреть: посмотреть на вечный конфликт отцов и детей под новым углом и погрузиться в увлекательное детективное расследование.

Анимационный сериал по мотивам полнометражного мультфильма «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (2012). Большой медведь-музыкант Эрнест встретил крошечную мышку Селестину. Несмотря на неодобрение со стороны сородичей, герои становятся настоящими друзьями. Они вместе переживают смену времен года, готовят и поедают вкусности, ухаживают за диким гусем Биби и познают этот мир.

Зачем смотреть: познакомиться с французской анимацией и узнать о новых приключениях очаровательных медведя и мышки — героев книжной серии бельгийской писательницы и художницы Габриэль Венсан.

Застенчивую Судзу в детстве травмировала гибель матери, которая утонула, спасая другого ребенка. Зарегистрировавшись в популярной социальной сети U, она создает себе другую личность, красавицу Bell, и начинает петь. Ее популярность быстро растет, но Судзу боится, что анонимность будет раскрыта. Угроза возникает, когда другой пользователь срывает ее виртуальный концерт. Девушка пытается узнать, кто скрывается за обликом злого дракона, параллельно разбираясь с проблемами в школе и налаживая сложные отношения с отцом.

Зачем смотреть: понять, что невозможно всю жизнь избегать реальности, скрываясь в виртуальном мире, сравнить сюжет с диснеевской классикой «Красавица и чудовище», которой вдохновлялся режиссер Мамору Хосода.

Маленький мальчик Самай, живущий в индийской глубинке, однажды попадает в кинотеатр. С этого момента его жизнь меняется: каждый день он бежит в кино, там начинает дружить с серьезным механиком, а тот учит его понимать фильм. И вскоре сам мальчик собирает кинокамеру, потому что он теперь мечтает снимать. Кино дарит Самаю вдохновение, учит видеть красоту и ценить любые моменты жизни.

Зачем смотреть: найти отсылки к классическим фильмам разных периодов (культовым работам братьев Люмьер, Стэнли Кубрика и Андрея Тарковского) и познакомить с ними юных зрителей (а заодно снова влюбиться в киноискусство).

Оказывается, домовые существуют. Они тайно живут в мире людей, охраняют домашний очаг, а иногда подшучивают над жильцами. Большой и мохнатый Финник любит подкалывать жителей его дома. Но с новой семьей домовому не удается справиться так просто. Дело в том, что у девочки Кристины обнаруживается удивительная способность: она может видеть домового, чего раньше не удавалось никому. Внезапно в городе, где живут герои, начинают происходить загадочные события. Финнику вместе с Кристиной приходится объединить усилия, чтобы раскрыть тайну.

Зачем смотреть: оценить фантазию и новых героев российской студии «Петербург», режиссером которой выступил Денис Чернов, работавший над «Смешариками».