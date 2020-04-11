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«Клерки 3»: необъяснимый приступ ностальгического самодовольства Кевина Смита

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Вышедший в мировой прокат третий фильм из инди-вселенной View Askewniverse, увы, не сообщает ничего нового о ее обитателях и больше похож на поминки по Джею, Молчаливому Бобу да и по самому режиссеру Смиту.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Годы идут. Данте Хикс (Брайан О’Хэллоран) и Рэндал Грейвз (Джефф Андерсон) по-прежнему стоят за прилавком захолустного, с некоторых пор им принадлежащего мини-маркета в Нью-Джерси. Местные дилеры Джей (Джейсон Мьюз) и Молчаливый Боб (Кевин Смит) переоборудовали соседний видеопрокат, где когда-то работал (или делал вид, что работает) Рэндал, в магазин каннабиса: законы изменились, и стенку подпирать больше не нужно. Инцел, христианин и поклонник «Трансформеров» Элиас (Тревор Ферман) увлекся криптой и завел падавана по имени Блокчейн (Остин Зажур).

Однажды в разгар религиозного диспута с Элиасом у Рэндала случается сердечный приступ. Заглянув в вечность, он, как положено, испытывает просветление и решает снять малобюджетный кинофильм про собственную жизнь. Нетрудно догадаться, что кинофильм этот — «Клерки» (хотя и называется по-другому). Круг замкнулся, змея укусила себя за хвост, в метавселенной Кевина Смита — View Askewniverse, как называют ее фанаты — герои заново снимают уже снятое про них в 1994 году кино. Параллельно звучат длинные песни про Нью-Джерси. Рэндал, ковыляя в ногу со временем, шутит про NFT и «Мандалорца». Джей по-прежнему называет клиентов сынками, но теперь это уже не ирония, а констатация факта.

Вышедшие в 2006 году «Клерки 2» были «Крестным отцом 2» этой трилогии: сиквел, может, и уступал оригиналу в свежести и, собственно, оригинальности, но это было самостоятельное высказывание. Линия с поруганным ослом, как ни страшно признавать, едва ли не самое смешное, что когда-либо сочинил Кевин Смит. А роман Данте с его начальницей Беки в исполнении Розарио Доусон обернулся парой неожиданно трогательных сцен.

На этот раз Смит не стал почти ничего придумывать, а просто решил напомнить нам, какой классный фильм он сделал 30 лет назад. Ностальгия не один из эффектов «Клерков 3», а просто единственный смысл его существования. Коронная фраза Данте «Меня вообще сегодня не должно было здесь быть!» повторяется на все лады раз десять. Пятидесятилетние актеры покадрово воспроизводят сцены из первого фильма (вместе с артистами эпизода!). Потом, естественно, нам все равно показывают старые отрывки. По сути, это фильм о фильме: Рэндал как бы становится аватаром самого Смита, который в молодости работал в бакалейной лавке, решил снять там фильм, собрал немного денег и так далее.

Джейсон Мьюз и Кевин Смит

Все это было бы, возможно, небесполезно как формальный эксперимент (вроде вансентовского ремейка «Психо»), если бы за проектом стояла какая-то идея, а не только самодовольство и сентиментальность. Но идеи нет, а success story Кевина Смита в мельчайших подробностях известна его фанатам и неинтересна никому за пределами этого круга. Единственным честным способом дистрибьюции «Клерков 3» был бы раздел допматериалов на грядущем через пару лет юбилейном перевыпуске первых «Клерков», которые, заметим в скобках, безусловно, прелестный фильм и яркий образец мирамаксовской инди-волны. Однако они не идут ни в какое сравнение, скажем, с ранним Ричардом Линклейтером.

Как опять же известно всем заинтересованным, несколько лет назад Смит перенес сердечный приступ, после чего обрел новое уважение к жизни и спешно переписал сценарий «Клерков 3» в кардиологическом ключе. Тема смерти становится здесь центральной: кроме всего прочего, Данте является призрак Беки, зачем-то сбитой насмерть сразу после событий «Клерков 2». Тридцать лет назад о смерти, помимо фамилии Рэндала, говорили перевернутый гроб и похотливый старикан в служебном туалете (а также вырезанный финал с убийством Данте). Теперь — раскрасневшиеся глаза и монологи, пересыпанные душещипательными банальностями. С учетом возраста это совершенно понятно. Жаль лишь, что Смит до конца так и не определился с жанром триквела — то ли поминки, то ли сеанс коллективной мастурбации.

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Обитатели психбольницы помогают сыщику распутывать преступления. Криминальный детектив от сценариста «Мажора»
В главных ролях:Аристарх Венес, Кристина Казинская, Анна Шепелева, Фёдор Лавров
Режиссер:Роман Волобуев
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