Почему «Клерки» — культовые фильмы, а Кевин Смит — главный киногик? Сейчас объясним

Сегодня выйдет трейлер третьих «Клерков» — долгожданного продолжения фильмов Кевина Смита 1994 и 2006 годов. Выход триквела запланирован на сентябрь. А пока рассказываем, почему все ждут возвращения франшизы спустя 16 лет, вспоминаем главных героев и то, что Кевин Смит сделал для кино.

Что еще за «Клерки»?

«Клерки» — это культовая черно-белая комедия Кевина Смита, с которой он дебютировал в кино в 1994 году. Фильм посвящен одному дню из жизни раздолбая Данте Хикса (Брайан О’Хэллоран) и остряка Рэнделла Грейвза (Джефф Андерсон). Они работают в магазинчике Quick Stop в городке Леонардо в Нью-Джерси (формально Рэнделл работает в прилегающем видеопрокате, но предпочитает тусоваться вместе с Данте в продуктовом). Во время рабочей смены герои разговаривают о кино, сексе, отношениях и своем месте в жизни, нехотя обслуживают чудаковатых покупателей, играют в хоккей на крыше и случайно портят поминки по экс-гёрлфренд Данте. Кроме того, Данте разрывается между своей нынешней девушкой Вероникой Лоугрэн (Мэрилин Гильотти) и еще одной бывшей, Кейтлин Бри.

«Клерки» запустили целую киновселенную View Askewniverse, включающую в себя трилогию «Клерки», «Тусовщики из супермаркета», «В погоне за Эми», «Догму» и дилогию про Джея и Молчаливого Боба. Кроме того, во франшизу входят полнометражный мультфильм «Супер-пупер-мультфильм от Джея и Молчаливого Боба», мультсериал «Клерки», короткометражки, комиксы и видеоигра.

Как создавался первый фильм?

Брайан О’Хэллоран и Джефф Андерсон на съемках фильма «Клерки», 1994 год Кевин Смит на съемках фильма «Клерки», 1994 год

Разговорная комедия считается столпом в истории американского независимого кино 1990-х (сюда относятся разговорные фильмы Ричарда Линклейтера, Квентина Тарантино и Ноа Баумбака). Чтобы снять дебют, Смит бросил киношколу в Ванкувере, занял денег у родителей, распродал коллекцию комиксов, оформил на себя десятку кредитных карточек, а в качестве актеров использовал друзей и знакомых. В итоге съемочный бюджет картины составил 27 575 долларов (правда, затем ее купила студия Miramax Films, потратив на постпродакшен еще 200 тыс. долларов). Съемки длились 21 день, при этом в магазине Смиту разрешили снимать только по ночам (отсутствие солнечного света в магазине зрителям объяснили тем, что какой-то вандал залепил жвачкой замок от оконных ставней).

«Клерков» показали на фестивале независимого кино «Сандэнс», где они получили приз кинодеятелей. Журнал Empire поместил их на четвертое место в списке самых великих независимых фильмов, а Total Film вообще записал в лучшие комедии всех времен и народов (на 16-м месте). Три года назад «Клерков» внесли в Национальный реестр фильмов США, которые хранятся в Библиотеке Конгресса.

О чем был сиквел?

В сиквеле, уже цветном, Данте и Рэнделл устраиваются на работу в фастфуд-ресторан Mooby's (руководство этой вымышленной сети расстрелял ангел Локи в «Догме»), после того как сгорел магазинчик, где они проработали 10 лет. Это случилось из-за того, что Рэнделл оставил включенным чайник. В Mooby's они знакомятся с энергичной менеджеркой Бекки Скотт (Розарио Доусон) и субтильным кассиром Элиасом Гровером (Тревор Ферман). Данте планирует больше не работать там, где платят по минимальной ставке, и переехать во Флориду вместе с невестой Эммой (там ее отец обещал парню более престижное трудоустройство). Когда Бекки признается Данте, что беременна от него (у них как-то случился служебный роман на одну ночь), тот решает остаться с ней и выкупить с коллегой родной Quick Stop. «Сегодня первый день оставшейся у нас жизни», — эмоционально заключал перед титрами Рэнделл.

При чем тут Джей и Молчаливый Боб?

«Клерки» «Клерки 2»

Хотя в России веселые торчки и продавцы запрещенных веществ известны в первую очередь по фильмам «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Догма», впервые появились они именно в «Клерках». Сначала они вели незаконный бизнес у стен Quick Stop, а в сиквеле переехали вслед за героями к Mooby's. Именно они одолжили Данте и Рэнделлу деньги на покупку Quick Stop в финале вторых «Клерков». Джей и Молчаливый Боб (их всегда играют Джейсон Мьюз и Кевин Смит) появлялись во всех без исключения проектах View Askewniverse (а также в «Крике 3» и сериале «Флэш»).

Почему фанаты Смита ждут продолжение спустя 16 лет?

«Клерки» — самая душевная серия в смитовской фильмографии. В отличие от приключений Джея и Молчаливого Боба, здесь всегда был упор не на буффонаду, физическую комедию и бесконечные отсылки к поп-культуре, а на острые диалоги, душевные терзания и нежелание героев идти на поводу у общественного мнения. Первая часть была посвящена тому, как важно избавляться от внутреннего душнилы, а вторая — о том, как важно «найти своих и успокоиться». Лучшие фильмы Кевина Смита крайне терапевтичны, потому что ему удавалось найти баланс между вульгарностью и сентиментальностью.

Создание триквела обсуждалось с 2006 года. В 2010-х Смит не мог найти финансирование и переключился на низкобюджетные комедийные хорроры («Красный штат», «Бивень», «Йоганутые»). Затем работал над сиквелами «Тусовщиков из супермаркета» (безрезультатно) и «Джея и Молчаливого Боба». Сценарий «Клерков 3» Смит закончил еще в 2013-м, провел его публичную читку в 2019-м и в том же году заявил на San Diego Comic-Con, что полностью его перепишет.

«Клерки» «Клерки 2»

По сути, «Клерки» — это такая альтернативная трилогия «После…» Ричарда Линклейтера, где вместо ромкома — бадди-муви, а вместо европейских городов — шутки про секс с ослихой. Зрители также могут наблюдать, как течет время: в 1994-м героям было слегка за двадцать, в 2006-м — по 35, а теперь им уже за пятьдесят. Триквел станет особенно личной историей для Смита: в 2018-м у кинематографиста случился обширный инфаркт, и он лишь чудом остался жив. О своем опыте, смене образа жизни и переосмыслении ценностей Смит откровенно рассказывал в соцсетях и стендапах. Все это легло в основу сюжета продолжения.

Стоит отметить, что, сняв неплохую комедию «Зак и Мири снимают порно» (в ней смитовский талисман Джейсон Мьюз учит Сета Рогена оригинальному «голландскому» онанизму), проходной боевик с Брюсом Уиллисом «Двойной КОПец» и тройку небезынтересных треш-хорроров на любителя, Смит вернулся во вселенную View Askewniverse после 13-летнего перерыва. Вышедший три года назад сиквел «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» собрал тучу камео от Криса Хемсворта до Вэла Килмера, но особого успеха не снискал и до российских кинотеатров не добрался. На протяжении всего метакапустника постаревшая смитовская труппа (в нее также входят Бен Аффлек, Джейсон Ли и жена режиссера Дженнифер Швалбах-Смит) пересказывала старые шутки, ностальгировала по 1990-м и не особо смешно дурачилась. Казалось, к 50 годам вечные сайдкики Джей и Молчаливый Боб растеряли и искренность, и юношеское обаяние, а Голливуд научился использовать ностальгию и поп-культуру в качестве движка гораздо ироничнее и талантливее, чем Смит, который был одним из пионеров этой волны.

Три факта заставляют верить в лучшее. Во-первых, в «Клерках» Смита в первую очередь всегда интересовали герои, а не отсылки. Во-вторых, триквел купила Lionsgate (предыдущими смитовскими опусами занимались крошечные студии). В-третьих, в прошлом году он весьма удачно перезапустил для Netflix культовый мультсериал 1980-х «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Возможно, его новый фильм понравится не только преданным фанатам режиссера, но и любителям старого, доброго американского инди. В конце концов, в свое время «Клеркам 2» устроили в привередливых Каннах восьмиминутные овации!

Автор: Михаил Моркин

Фото: A.F. ARCHIVE / Legion-Media, PictureLux / Legion-Media