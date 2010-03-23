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Харви Вайнштейн не выплатил Кевину Смиту часть гонорара за «Клерков»

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Кевин Смит дал интервью изданию Variety, в котором рассказал о финансовых отношениях с Харви Вайнштейном. По его словам, продюсер до сих пор не выплатил ему часть денег за фильм «Клерки», который режиссер представил в 1994 году.

Вайнштейн приобрел права на «Клерков» после премьеры на фестивале «Сандэнс» за 227 тыс. долларов. Согласно контракту, Смиту полагался дополнительный процент в случае успеха фильма в прокате. Осенью 1994-го «Клерки» вышли в США и тут же стали хитом, заработав в кинотеатрах 3,2 млн долларов.

Но несмотря на это, обещанный бонус Смит получил далеко не сразу и не в полном объеме. «Прошло семь лет, прежде чем мы получили хоть какую-то прибыль от фильма. Все семь лет они говорили нам: "Нет, фильм еще не окупился"».

«Помню, мой адвокат Джон Слосс сказал: "Это бред. Нужно провести аудит", — продолжает Смит. — А я такой: "Нет, я не могу проверять людей, с которыми работаю. Это грубо". И мы ничего не делали семь лет, пока не вышли "Клерки 2". Тогда мы проверили их и получили кучу денег. Их было бы больше, если бы лучше разбирался в бизнесе».

Смит также вспоминает, что Вайнштейн прибегал к финансовым ухищрениям, чтобы избежать выплат. В 1994 году его компания Miramax привезла в Канны четыре фильма, среди которых были «Клерки» и «Криминальное чтиво». Когда последний получил главный приз, Вайнштейн устроил дорогую вечеринку на яхте, а после фестиваля разделил расходы между командами всех четырех проектов.

Режиссер отмечает, что Miramax изначально не должны были оплачивать его пребывание в Каннах, поскольку все издержки, включая номер в отеле, взял на себя фестиваль. А ту самую вечеринку, по его словам, организовали в честь победы «Криминального чтива», а не «Клерков» или другого фильма. Фильм Смита даже не участвовал в главном конкурсе и был показан в побочной секции.

На вопрос о том, почему он продолжил работать с Вайнштейном после «Клерков», Смит ответил, что в дальнейшем получал солидные авансы за свои фильмы. Среди них — «Зак и Мири снимают порно», «Девушка из Джерси» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». 

Источник: Variety

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