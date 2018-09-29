«Альцгеймер страшнее наркотиков»: Гаспар Ноэ — о «Вихре», Дарио Ардженто и проблемах со здоровьем

— Да, дело в том, что о деменции снимают не так уж много фильмов. Я удивлен, что у этой проблемы почти нет репрезентации на экране. Почти в каждой семье есть истории вроде той, что я рассказываю в своем фильме. Это табуированная тема. Люди не хотят думать об этих проблемах до того, как сами сталкиваются с ними. У Асгара Фархади в «Разводе Надера и Симин» была сцена со стариком с Альцгеймером, который теряется в городе. Михаэль Ханеке снял очень успешный фильм «Любовь» про инсульт. Но я хотел снять кино, которое было бы похоже на документалку. Я хотел не только рассказать, какой сложной становится жизнь, но и показать некую душевность, которая возникает в такой тяжелой ситуации. Мы сняли фильм в одной локации. У нас была основная сюжетная линия, но мне особенно понравилось создавать фильм с актерами прямо на площадке. Мы стремились к достоверности и реализму, не хотели перегибать палку. Важно было показать тяготы ежедневной рутины у людей, которых подводит здоровье. Это очень распространенная ситуация.