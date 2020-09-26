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Правда ли, что «Необратимость» с Беллуччи вдохновлена «Помни» Нолана? Отвечает режиссер Гаспар Ноэ

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В прокат вышла «Необратимость. Полная инверсия» — новая версия скандального и противоречивого триллера с Моникой Беллуччи, Венсаном Касселем и Альбером Дюпонтелем. Спустя 17 лет после релиза режиссер Гаспар Ноэ перемонтировал фильм, в котором история рассказывалась задом наперед, расставив сцены в «обычном», хронологическом порядке.

Говорят, что, создавая оригинальный фильм, Ноэ вдохновлялся триллером Кристофера Нолана «Помни». КиноПоиск узнал у французского режиссера, так ли это, а также поинтересовался, что он думает о «Доводе», другом нолановском «инверсивном» фильме.

«„Помни“ вышел за полгода до того, как я начал снимать „Необратимость“. У Нолана история одновременно развивается в двух направлениях, в хронологическом и в обратном. Поэтому структура у него сложнее, чем в „Необратимости“. На самом деле мой фильм больше похож на драму „Измена“, снятую по пьесе Гарольда Пинтера. Это история о литературном агенте, который тайно завел роман с женой своего друга. Действие развивается на протяжении 9 лет, а фильм состоит из 9 сцен, показанных в обратном порядке. Очень жесткое кино о неверности, между прочим. Я его посмотрел в последний момент перед съемками, а когда работал над сценарием „Необратимости“, то лишь знал о существовании пьесы Пинтера с обратной структурой. Что касается „Довода“, то это фильм для детей, которые любят кубик Рубика. Но мне понравились сражения, где люди бегают задом наперед».

Изначально Ноэ подготовил хронологическую версию «Необратимости» в качестве бонуса для Blu-ray-издания фильма, но, посмотрев получившийся результат, решил выпустить ее в прокат.

Премьера «Полной инверсии» прошла на Венецианском фестивале в 2019-м году. По словам режиссера, по сравнению с оригиналом новая «Необратимость» стала более плавной, эмоциональной и шокирующей, а ее финал теперь выглядит еще драматичнее.

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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