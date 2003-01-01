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Находка дня: Любимые хорроры Нолана, Скорсезе и других режиссеров

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К Хеллоину редакция издания IndieWire изучила интервью знаменитых режиссеров и выяснила, какие хорроры они любят. В подборку попало 30 имен — от Уильяма Фридкина и Мартина Скорсезе до Джордана Пила и Анны Биллер.

Например, Скорсезе одним из самых любимых фильмов ужасов называл картину «Невинные» 1961 года, снятую по повести Генри Джеймса «Поворот винта». «Это превосходно сделанный фильм, безукоризненно снятый (Фредди Фрэнсисом) и очень страшный», — говорил режиссер. Автор первого «Человека-паука» и «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми выбрал «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро: «Я никогда в жизни не был так напуган. Я визжал и кричал, умоляя сестру отвести меня домой, а она пыталась заткнуть меня».

Полный список выглядит так:

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