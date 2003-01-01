Находка дня: Любимые хорроры Нолана, Скорсезе и других режиссеров

К Хеллоину редакция издания IndieWire изучила интервью знаменитых режиссеров и выяснила, какие хорроры они любят. В подборку попало 30 имен — от Уильяма Фридкина и Мартина Скорсезе до Джордана Пила и Анны Биллер.
Например, Скорсезе одним из самых любимых фильмов ужасов называл картину «Невинные» 1961 года, снятую по повести Генри Джеймса «Поворот винта». «Это превосходно сделанный фильм, безукоризненно снятый (Фредди Фрэнсисом) и очень страшный», — говорил режиссер. Автор первого «Человека-паука» и «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми выбрал «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро: «Я никогда в жизни не был так напуган. Я визжал и кричал, умоляя сестру отвести меня домой, а она пыталась заткнуть меня».
Полный список выглядит так:
- Роберт Эггерс — «Носферату, симфония ужаса» Фридриха Мурнау;
- Жозефин Декер — «Суспирия» Луки Гуаданьино;
- Гильермо дель Торо — «Глаза без лица» Жоржа Франжю;
- Квентин Тарантино — «Кинопроба» Такаси Миике;
- Мартин Скорсезе — «Невинные» Джека Клейтона;
- Эдгар Райт — «Глубокой ночью» Альберто Кавальканти, Чарльза Крайтон и других;
- Дэвид Лоури — «Реинкарнация» Ари Астера;
- Джордан Пил — «Мизери» Роба Райнера;
- Дженнифер Кент — «Техасская резня бензопилой» Маркуса Ниспела;
- Лука Гуаданьино — «Муха» Дэвида Кроненберга;
- Сэм Рэйми — «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро;
- Анна Биллер — «Подглядывающий» Майкла Пауэлла;
- Кристофер Нолан — «Чужой» Ридли Скотта;
- Андрес Мускетти — «Почти стемнело» Кэтрин Бигелоу;
- Джеймс Ван — «Другие» Алехандро Аменабара;
- Ана Лили Амирпур — «Антихрист» Ларса фон Триера;
- Элай Рот — «Калейдоскоп ужасов» Джорджа Ромеро;
- Бен Уитли — «Голова-ластик» Дэвида Линча;
- Уильям Фридкин — «Забавные игры» Михаэля Ханеке;
- Джеймс Ганн — «Зеленая комната» Джереми Солнье;
- Гаспар Ноэ — «Андалузский пес» Луиса Бунюэля;
- Джон Карпентер — «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина;
- Карин Кусама — «Привычка» Ларри Фессендена;
- Патрик Брайс — «Лестница Иакова» Эдриана Лайна;
- Андре Овредал — «Полтергейст» Тоуба Хупера;
- Тим Бёртон — «Плетеный человек» Робина Харди;
- Педро Альмодовар — «Исступление» Ивана Сулуэты;
- Джим Джармуш — «Американский психопат» Мэри Хэррон;
- Роб Зомби — «28 дней спустя» Дэнни Бойла.
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