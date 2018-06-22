«Пиноккио» Роберта Земекиса: деревянный мюзикл с Томом Хэнксом по мотивам диснеевской классики

Disney продолжает штамповать ремейки своих классических мультфильмов. Дошла очередь и до «Пиноккио» — сказки о кукле, которая хотела стать настоящим мальчиком. Фильм снял голливудский мэтр Роберт Земекис, автор «Форреста Гампа», «Изгоя» и трилогии «Назад в будущее». Рассказываем, удалось ли ему осовременить всем известный сюжет.

Ксения Реутова Кинокритик, ведущая подкаста «Покалигарим»

Столяр Джеппетто (как всегда, безупречный Том Хэнкс) вздыхает по погибшему сыну, фотография которого стоит возле его кровати, и мастерит куклу, очень похожую на маленького мальчика. Перед сном мастер увидит в небе яркую звезду и загадает желание, а ночью деревянного человечка, названного Пиноккио (Бенджамин Эван Эйнсуорт), оживит светящаяся фея в голубых одеждах (Синтия Эриво). Совестью куклы, еще не умеющей отличать добро от зла, будет назначен случайно оказавшийся в том же доме говорящий сверчок Джимини Крикет (Джозеф Гордон-Левитт), главный рассказчик истории. На следующий день счастливый Джеппетто вручит Пиноккио букварь и отправит его в школу, но на занятия деревянный герой, естественно, так и не попадет.

В этом году зрителей ждет заочная битва двух экранизаций знаменитой сказки. Ремейку диснеевской классики от Роберта Земекиса будет противостоять анимационная и, по слухам, довольно мрачная версия Гильермо дель Торо, которая выйдет на Netflix в декабре. Disney выпустила свой фильм на несколько месяцев раньше, причем сразу на стриминге Disney+, минуя кинотеатры. После просмотра кажется, что это решение было вызвано печальным осознанием простого факта: новой картине не удалось даже приблизиться к оригиналу 1940 года.

«Пиноккио» сделан в любимой технике Земекиса, впервые использованной им в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Анимация скрещена с игровым кино, живые актеры на экране взаимодействуют с нарисованными персонажами. Все анимационные элементы аккуратно скопированы из старого диснеевского фильма и модернизированы до трехмерности с помощью современных технологий. Где-то получилось убедительно: например, заглавный герой с огромными голубыми глазами, длинным носом-сучком и тонкими ножками на шарнирах — это несомненная удача. А вот взятый из мультика черный котенок Фигаро, совершенно непохожий на настоящего кота, производит жутковатое впечатление (в эпоху, когда коты буквально правят интернетом и считаются символами душевного комфорта, такое можно расценить только как провал).

Но если на визуальном уровне расхождения с оригиналом минимальны (Джеппетто оставили даже любимую золотую рыбку Клео), то на сценарном они начинаются с первых же сцен. Создатели фильма сделали столяра вдовцом, приписав ему потерянную семью, ввели в повествование дополнительных персонажей и добавили к паре песен из старой картины несколько новых. При желании «Пиноккио» вполне можно назвать мюзиклом: своя композиция появилась у каждого значимого героя. Лучший номер достался Люку Эвансу, который с нарочитой театральностью играет зловещего Кучера, везущего непослушных детей на остров Удовольствий.

При этом главная опасность исходит даже не от самих злодеев, а от идей, которыми они пытаются задурить деревянную голову Пиноккио. Тут Земекис и его соавторы внезапно атакуют современность. Лис по прозвищу Честный Джек соблазняет кукольного мальчика рассказами о том, как круто быть «знаменитостью» и «инфлюэнсером». А чтобы даже самые недогадливые зрители поняли, о чем речь, лис имитирует своей тростью съемку селфи. «Никто не хочет быть никем, — объясняет он. — Быть знаменитым — значит быть настоящим». Эту же линию продолжает встреча Пиноккио с жестоким кукольником Стромболи — в фильме он представлен как менеджер, нагло эксплуатирующий популярность героя в своих целях.

Наверное, это задумывалось как назидательный урок, но выглядит в итоге как типичное брюзжание о том, что отбившаяся от рук молодежь слишком много времени проводит в телефоне. Брюзжит Земекис, впрочем, добродушно, и это тоже становится проблемой.

Сказка Карло Коллоди была романом перевоспитания. Итальянский Пиноккио начинал безобразничать еще в процессе появления на свет, а дальше вел себя все хуже и хуже. Превращение в мальчика доставалось ему в награду за осознание дурного поведения (все эти детали вместе с общей мрачностью оригинальной истории прекрасно переданы в недавней экранизации Маттео Гарроне). Герой диснеевского мультфильма был не столько шаловливым, сколько бестолковым, но в его простодушии было свое обаяние. У Земекиса же Пиноккио — изначально очень хороший мальчик, этакий Форрест Гамп, который просто убежал не туда. В новом фильме он даже до школы доходит, но его выкидывает оттуда учитель-ксенофоб, провозглашающий, что куклам не место рядом с живыми детьми. А дальше несчастная жертва дискриминации становится легкой добычей для злодеев всех мастей.

Бенджамин Эван Эйнсуорт и Том Хэнкс

Такая разительная перемена в характере персонажа приводит к тому, что картина теряет конфликт, на который должны нанизываться все сюжетные повороты. Этот Пиноккио ни на секунду не забывает о брошенном отце, не хочет никого обманывать, а на острове Удовольствий, в отличие от других детей, не стреляет из рогатки и не пьет пиво. Ему не нужна совесть в виде сверчка, потому что у него и так все в порядке с ответственностью. Ему и в живого мальчика превращаться не нужно — это авторы, кстати, осознали и изменили финал, сделав его открытым. Но в чем тогда волшебство и чему должны научиться дети, посмотрев этот фильм, решительно непонятно. Маленьким зрителям, пожалуй, стоит предложить любую из старых экранизаций сказки, а взрослым нужно просто дождаться версии Гильермо дель Торо — есть надежда, что он не подведет.