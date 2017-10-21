Таунхаус на улице Строителей: какой получилась «Ирония судьбы в Голливуде»?

8 сентября в российский (и 9-го — в мировой) прокат выходит довольно неожиданный ремейк — американская версия «Иронии судьбы». Этот ромком (с припиской «в Голливуде») снял Марюс Вайсберг, режиссер «Бабушки легкого поведения» и «Гитлер капут!». Рассказываем, что получилось из этого дикого, но симпатичного сочетания.

О чем это?

Томас Манн

Рядовой адвокат Гриффин Рид (Томас Манн из инди-фильма «Я, Эрл и умирающая девушка») собирается сделать предложение своей возлюбленной-модели Клементине (Мэделин Петш, звезда сериала «Ривердэйл»), которую больше заботят ее подписчики в социальных сетях. Параллельно риэлтор Марго Хейс (Эмма Робертс) готовится к свадьбе своей сестры Кэрри (Бритт Робертсон), она собирается появиться на торжестве со своим парнем Кипом (Льюис Тан). Но Кип оказывается тем еще мудаком и расстается с Марго накануне.

Тем временем Гриффин напивается с русскими друзьями в бане и случайно попадает в другой микрорайон, в квартиру с такой же типовой застройкой. А вскоре расстроенная Марго возвращается домой и обнаруживает у себя в кровати полуголого и не до конца протрезвевшего парня. Спустя несколько неловких минут она приглашает Гриффина отправиться с ней на свадьбу и притвориться ее парнем. Конечно, между ними пробежит настоящая искра, но Клементина и Кип попытаются вернуть своих партнеров.

Это похоже на советский фильм?

Первая треть американской «Иронии судьбы» действительно выглядит как небрежная калька фильма Рязанова. Вместо типовой советской застройки — микрорайоны с таунхаусами, адрес «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12» сменился в «Мейпл-Драйв, 15», а банька и горячительные напитки вовсе не претерпели никаких изменений. Да и в завязке романа местных Жени с Надей тоже фигурирует комическая путаница, но на этом сходства заканчиваются. Если в фильме Рязанова практически все действие происходило в интерьере ленинградской новостройки, то в американской версии герои довольно быстро покидают жилье и отправляются на свадьбу.

Вообще, «Ирония судьбы в Голливуде» больше напоминает типовой (и даже устаревший) американский ромком: двое героев несчастны в текущих отношениях, но судьба сводит их с настоящей любовью. Эту сюжетную конструкцию адаптировали даже в Индии, сняв свою неавторизованную версию «Иронии судьбы» под названием «Я люблю Новый год», создатели которой никак не указывают на существование первоисточника. Стоило ли для этого заявлять американский ромком как новую адаптацию пьесы Рязанова и Эмиля Брагинского (если совсем без лукавства, то как ремейк оригинального фильма 1975 года)? Вряд ли, тем более что настроение оригинала — предновогодняя экзистенциальщина — при переводе неизбежно испарилось. Никаких многозначительных песен под гитару (только типовой поп-рок за кадром), не увидим мы американского аналога алкогольного делирия Жени (Гриффин трезвеет сразу после пробуждения в чужой квартире), нет тут и помешательства Ипполита (Кип предпочитает избить конкурента). Кстати, и сам Новый год в фильме выглядит как необязательный антураж; легко представить, что сюжет разворачивается накануне любого другого праздника.

То есть это полный кошмар?

Томас Манн и Эмма Робертс

Не совсем. Да, сначала фильм выглядит странно. По крайней мере, некоторую неловкость почувствует российский зритель, воспитанный на оливье и советских комедиях. Однако как только все нарочитые переклички с оригиналом заканчиваются, начинается вполне приемлемый голливудский ромком. Можно похвалить точное попадание в каст: Эмма Робертс и Томас Манн приятно смотрятся в главных ролях. Да и в целом непритязательные любители жанра могут получить удовольствие (главный ориентир — однотипные стриминговые комедии условного Netflix).

Побурчать стоит из-за одномерности вайсберговского переложения. Ведь хорошие современные ромкомы (например, «Самый счастливый сезон» с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис) могут похвастаться добавочным сюжетным уровнем — например, героини не находят сил признаться родственникам в собственной сексуальной ориентации. Или пытаются совместить отношения с работой («Та еще парочка» с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном). Тест Бекдел американская «Ирония» не пройдет: все герои зациклены только на романтических отношениях. А еще иногда возникают похабные шутки, но в таком количестве, как будто они случайно просочились в финальный драфт сценария или были вырезаны из режиссерской версии фильма (напомним, что снимал его маэстро низовых российских комедий Марюс Вайсберг).

Вердикт

Мэделин Петш

«Ирония судьбы в Голливуде» не стыдный, но и не выдающийся представитель жанра. Вряд ли ему грозит хоть сколько-нибудь пристальное внимание в Америке: такие фильмы пачками появляются на стримингах в предновогодние месяцы. Российский зритель, привыкший стругать салаты под маленькие трагедии Жени—Нади—Ипполита, тоже вряд ли полюбит ремейк Вайсберга. Фильму отчаянно не хватает глубины. Да и выходит в кинотеатрах он не в подходящий сезон, а почему-то в сентябре. Мы не сомневаемся, что найдутся и ярые хейтеры (привет Badcomedian), которые не оставят от ремейка камня на камне, однако такого отношения фильм не заслуживает.