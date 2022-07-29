Голливудский ремейк «Иронии судьбы» и продолжение «Американского жиголо»: 12 трейлеров недели

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра.

«Дом Дракона»

Финальный тизер сериала, основанного на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». События развернутся за 200 лет до событий «Игры престолов».

Смотрите сериал «Дом Дракона» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой с 22 августа.

«Уэнсдэй»

Сериал Тима Бёртона посвящен дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая учится в академии Nevermore. По сюжету героине предстоит освоить свои экстрасенсорные способности, остановить местного серийного убийцу и заодно раскрыть старую тайну своих родителей. Саму Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега («Няня: Королева проклятых»), а Мортишу — Кэтрин Зета-Джонс. Гвендолин Кристи («Игра престолов») сыграет соперницу Мортиши Аддамс, Лариссу Вимс.

«13 клиническая»

Действие происходит в больнице, где врачам, помимо спасения пациентов, приходится бороться со сверхъестественными силами, в частности с ведьмами и демонами. Данила Козловский играет Кирилла — амбициозного хирурга с неизлечимой болезнью. В сериале также снимаются Паулина Андреева, Виктория Исакова и Дмитрий Лысенков.

Премьера в сентябре на фестивале «Новые сезоны». Подробнее о событии можно почитать в нашем материале.

«Американский жиголо»

Реабилитированный после 15-летнего тюремного заключения экс-жиголо Джулиан Кей (Джон Бернтал) пытается расследовать убийство, за которое он был осужден. Джулиан отсидел за то, чего не совершал. ​​Сериал станет продолжением одноименного фильма с Ричардом Гиром.

Премьера — 9 сентября на Showtime.

«Эта Англия»

Сериал про премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (Кеннет Брана). Политическая драма о работе политика во время первой волны коронавируса.

Премьера — 21 сентября на Sky TV.

«Ирония судьбы в Голливуде»

Голливудский ремейк «Иронии судьбы» российского режиссера Марюса Вайсберга. Марго (Эмма Робертс) и Гриффин (Томас Манн) вполне могут стать идеальной парой. Единственная проблема в том, что они никогда не встречались, и оба собираются связать себя узами брака с другими людьми.

С 9 сентября в кинотеатрах.

«Твари божьи»



Новый проект студии А24 о рыбацкой деревушке, где мать разрывается между защитой любимого сына и своими представлениями о добре и зле. Ради него она лжет, что влияет и на их семью, и на жителей. В главный ролях — Пол Мескал и Эмили Уотсон.

Мировая премьера — 30 сентября.

«Стая»

Соцработница Рита проводит эксперимент: организует экстремальный поход, которым планирует перевоспитать юных правонарушителей. Поход неожиданно прерывается новостью об убийстве в группе. Подростки, не веря в справедливый суд над ними, решают бежать выше в горы, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляется муж Риты, не подозревая, что ему предстоит узнать о своей любимой женщине и их браке нечто неожиданное. В главных ролях — Павел Табаков и Агата Муцениеце.

Премьера — 9 сентября на more.tv и Wink.

«Глубокое море»

Китайский мультфильм, выполненный в технике рисованной анимации поверх 3D. История современной девочки, которая отправляется в морское путешествие и попадает в сильный шторм. Внезапно маленькой героине открывается волшебный подводный мир, полный прекрасных неведомых существ. Режиссер — Тянь Сяопэн («Король обезьян»).

«Суринам»

Один из современных трендов корейского кино — истории про соотечественников за границей. Сериал Netflix основан на реальных событиях и посвящен предпринимателю (Ха Джон-у из «Служанки»), который ведет в Суринаме свои дела, но у него начинаются проблемы с законом. В обмен на свободу ему предлагают посодействовать спецслужбам в поимке другого корейца — наркобарона, организовавшего в стране крупную сеть контрабанды. Это первая сериальная работа режиссера и сценариста Юн Джон-бина («Безымянный гангстер»).

Премьера — 9 сентября на Netflix.

«Тоннель в лето, выход прощаний»

Полнометражное аниме в стиле Макото Синкая, но снял его режиссер и сценарист Томохиса Тагути («Акудама драйв»). Старшеклассник слышал городскую легенду о тоннеле, который исполняет желания, но забирает годы жизни. Однажды парень обнаруживает этот загадочный тоннель и решает проверить правдивость слухов, но к нему присоединяется новенькая одноклассница.

Премьера — 9 сентября.

«Детки-убийцы»

Японская инди-комедия о двух несовершеннолетних киллершах. Тисато и Махиро учатся в выпускном классе и работают на тайную организацию. Их боссы настаивают на том, чтобы девушки интегрировались в «нормальное» общество, а для этого они должны съехаться. Совместное проживание портит отношения героинь, однако когда за ними начинают охоту якудза, приятельницы отбрасывают разногласия и учатся командной работе.