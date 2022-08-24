Адам Драйвер ползет по земле, а Оливия Колман танцует: 15 лучших трейлеров недели

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«Ирония судьбы в Голливуде»

Американская версия советского хита, которую снял Марюс Вайсберг («Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения»). Канун Нового года, Марго (Эмма Робертс) ждет, что ее возлюбленный (Льюис Тан) сделает ей предложение, но тот решает разорвать отношения. В это же время Гриффин (Томас Манн) предлагает пожениться своей девушке-блогеру (Мэделин Петш), а затем отправляется вместе с русским другом в баню. Выпившего Гриффина сажают в такси и привозят к дому, как две капли воды похожему на его собственный. Только оказывается, что это дом Марго, с которой Гриффин не знаком. Так случайная встреча меняет жизни героев.

«Властелин колец: Кольца власти»

Масштабный сериал Amazon, на пять сезонов которого планируют потратить 1 млрд долларов. Действие происходит во Вторую эпоху Средиземья. Зрители увидят Галадриэль, пережившую кораблекрушение (Морвет Кларк), Морию и Дурина IV (Овайн Артур), королевство Нуменор и приспешников зла (вероятно, и Саурона — появится ли он в этом сезоне, мы разбирали тут).

«Белый шум»

Комедийный хоррор Ноа Баумбака («История о супружестве»), который покажут на Венецианском фестивале. Профессор Джек Глэдни (Адам Драйвер) изучает жизнь Адольфа Гитлера в университете, пытаясь сохранять баланс между работой и семьей. Джек вместе с женой Бабеттой (Грета Гервиг) воспитывает четырех детей. А еще профессор борется со страхом смерти, в то время как рядом с его городом происходит железнодорожная катастрофа, в результате которой химические отходы загрязняют местность.

«Империя света»

Романтическая драма оскаровского лауреата Сэма Мендеса («Красота по-американски», «1917»). Действие разворачивается в старом кинотеатре на южном побережье Англии в 1980-х годах. В главных ролях — Колин Фёрт и Оливия Колман. Оператором выступает Роджер Дикинс, который получил «Оскар» за «1917».

«Пациент»

Детективный мини-сериал Hulu. Психотерапевт Алан (Стив Карелл) переживает смерть жены, поэтому с головой уходит в работу. Его новым пациентом оказывается серийный маньяк Сэм (Донал Глисон), который просит специалиста помочь обуздать его тягу к убийствам.

«Страна снов»

Фэнтези-мюзикл, где Джейсон Момоа играет эксцентричного преступника Флипа в шляпе и с рогами. Девочка Немо (Марлоу Барклей) находит секретную карту, которая переносит ее в страну снов. Там Немо спасается от собственных кошмаров и надеется встретить покойного отца. Режиссер — Френсис Лоуренс («Голодные игры: И вспыхнет пламя»).

«Пиноккио»

Игровая адаптация Disney анимационной классики, режиссером выступает Роберт Земекис («Ведьмы», «Назад в будущее»). Столяр Джеппетто (Том Хэнкс) просит звезду, чтобы та оживила созданного им деревянного мальчика. Ночью добрая фея (Синтия Эриво) исполняет желание Джеппетто. В фильме также появятся сверчок Джимини Крикет, золотая рыбка Клео и котенок Фигаро из мультфильма 1940 года.

«Рассказ служанки», 5-й сезон

Продолжение антиутопии с Кейт Мосс. После того, что случилось с командором Уотерфордом (Джозеф Файнс), беременная Серена (Ивонн Страховски) увеличивает свое влияние в Канаде, и Джун (Мосс) опасается, что ее бывшая хозяйка распространит порядки Галаада в стране. Она с мужем Люком (О. Т. Фагбенли) все еще пытается найти в Галааде свою дочь Ханну.

«Русалки»

Сериал о провинциальном городе, где находят тело 32-летней женщины. Есть подозрение, что погибшая — сестра следователя местного ОВД Риты Тихоновой, пропавшая 14 лет назад. Начинается расследование, в ходе которого Рита понимает, что ее окружение хранит страшные тайны, а родные и друзья не те, за кого себя выдают. В ролях — Иева Андреевайте, Петр Федоров, Михаил Горевой и Дарья Мороз.

«Далекие близкие»

Драма Ивана Соснина («Иваново счастье»). Борис (Евгений Сытый) работает учителем географии в обычной хабаровской школе. У него есть сын Миша (Филипп Авдеев), с которым они в последнее время редко общаются. Но все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис добавляет в друзья в соцсетях незнакомую женщину по имени Надежда. Вскоре учитель решает отправиться к ней в Подмосковье и просит сына отвезти его на машине через всю страну. В фильме также снялись Елена Яковлева, Кирилл Кяро и Ирина Пегова.

«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»

Комедийный сериал по рассказу Александра Цыпкина. Анна (Елена Лядова) — успешный адвокат. Она признается подруге Ларисе, что хочет выбрать «мужа на три месяца», чтобы он помогал переключаться после сложного проекта на работе. В финал ее отбора вышли молодой технократ-педант (Антон Филипенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко). Правда, вскоре Анна узнает, что станет бабушкой, новость сообщает сын-оболтус (Макар Хлебников), возвращающийся из Англии. Получается, Анне придется выбрать не просто «мужа на три месяца», но и дедушку своей внучке.

«Мона Лиза и кровавая луна»

Криминальное фэнтези Аны Лили Амирпур («Плохая партия»), фильм открытия прошлогоднего кинофестиваля в Венеции. Девушка по имени Мона Лиза (англоязычный дебют кореянки Чон Джон-со из триллера «Звонок из прошлого») обладает телепатическими способностями. Она сбегает из психлечебницы и встречает мать-одиночку (Кейт Хадсон), которая решает использовать навыки Моны Лизы, чтобы добыть побольше денег.

«Кооперация 2: Интернэшнл»

Сиквел народного боевика о кооперации северокорейского военного и южнокорейского копа, которые вместе ловили преступников. Старым знакомым снова предстоит объединить силы, чтобы противостоять очередному злодею с Севера. В этот раз к ним присоединяется агент ФБР корейского происхождения (Дэниэл Хенни).

«Что-то в земле»

Новая работа Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда с ними же в главных ролях. Герои сталкиваются с загадочным феноменом. Проживающие в Лос-Анджелесе соседи по дому становятся свидетелями необъяснимых явлений и, чтобы разбогатеть и стать знаменитыми, решают документировать происходящее.

«Ужасающий 2»

Продолжение малобюджетного, но изобретательного слэшера про клоуна Арта, который терроризирует ни в чем не повинных сограждан. Ночь Хеллоуина, ужасающий маньяк выбирает жертв. На этот раз ими становятся посетители костюмированной вечеринки, которая вскоре превратится в кровавую баню. Автор сценария и режиссер, как и в первой части, — специалист по практическим эффектам Дэмиен Леоне.