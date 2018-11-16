Что не так с Эзрой Миллером? Как звезда «Флэша» и «Фантастических тварей» хоронит свою карьеру в Голливуде

Кинопоиск разбирается, какие последствия были у выходок одного из самых ярких актеров своего поколения и как человеческий фактор может поставить под угрозу многомиллионные проекты голливудских студий.

Эзре Миллеру исполняется тридцать только в этом году, а в его жизни уже произошло столько событий, что хватит на парочку. К двадцати пяти он стал одной из самых многообещающих голливудских звезд, заполучив роли в многомиллионных блокбастерах, включая «Фантастические твари» и «Лигу справедливости». Актер появлялся на красных дорожках в экстравагантных нарядах, вызывая бурные обсуждения в медиа, играл в инди-группе Sons of an Illustrious Father и обзавелся армией фанатов. Он быстро стал поп-иконой, но этот образ начал рушиться в 2020-м, когда в сети были опубликованы компрометирующие его видео и Миллер стал фигурировать в криминальных новостях. Спустя два года Business Insider опубликовал расследование странных поступков Эзры. Теперь под вопросом находится снятый в прошлом году сольный фильм о Флэше с бюджетом 200 млн долларов, выход которого запланирован на 23 июня 2023 года.

Кто такой Эзра Миллер?

Актер вырос в богатой творческой семье: его отец Роберт — вице-президент издательского дома Hachette Books, мать Марта — танцовщица. С шести лет Эзра занимался оперным пением, чтобы скорректировать дефекты речи, и даже попал в постановки Метрополитен-оперы. Молодой актер с легкостью получал работу в телесериалах («Блудливая Калифорния») и независимых фильмах («Выпускники»). Прорывом для него стала главная роль в драме «Что-то не так с Кевином» в 2010-м, где его обаятельный персонаж оказывается убийцей с психопатическими наклонностями. Люди, которые знали Миллера подростком, не говорили о нем ничего плохого и описывали как «общительного и харизматичного человека, обладающего высоким уровнем эмоционального интеллекта, несвойственным его возрасту».

«Что-то не так с Кевином» «Хорошо быть тихоней»

Он был очень избирательным в выборе ролей; актер даже признался, что плюнул на сценарий «Хорошо быть тихоней», потому что ему показалось, что его любимую книгу испортили (хотя автор романа Стивен Чбоски лично принимал участие в адаптации). Он все же сыграл Патрика в «Тихоне» — фильме, который принес ему армию молодых поклонников. После него Миллер исполнил главную роль в психологическом триллере «Стэнфордский тюремный эксперимент», снялся в комедии Джадда Апатоу «Девушка без комплексов» с Эми Шумер, потом получил роли Флэша в «Бэтмен против Супермена» и Криденса Бэрбоуна в «Фантастических тварях».

Несмотря на успехи, Эзра открыто говорил о проблемах с ментальным здоровьем, которые усугубила слава. В интервью THR в 2018-м он заявил: «Если ты актер или политик, то ты просто знаменитость с фан-клубом, и, скорее всего, у тебя проблемы с психикой. Я вижу таких людей в телевизоре и думаю о том, что это всё мои люди и мы все ментально больны». В той же публикации он сообщил, что идентифицирует себя как небинарная персона: «Я не определяю себя ни как мужчина, ни как женщина, я человек». Однако зарубежные медиа продолжают использовать по отношению к нему разные местоимения — и «они», и «он».

С чего все началось?

Долгие годы окружающие воспринимали странности в поведении Миллера как часть его эксцентричного образа. Например, на съемках инди-фильма «Сами напросились» в 2019 году в жару он носил плюшевый костюм единорога, длинные мантии и плащи. Кевин Армстронг, работающий в массовке сериала «Противостояние», поделился, как перед началом съемки актер рассказал расистскую шутку: «Еврей, темнокожий мужчина и гей заходят в бар, а бармен им говорит: „Что вы тут делаете? Вам тут не место!“» Жалоб на Миллера было столько, что команда в итоге связалась с его представителем, сообщив, что поведение актера выходит из-под контроля и люди на площадке чувствуют угрозу.

В начале 2020-го продолжение «Фантастических тварей» поставили на паузу из-за пандемии, и Эзра Миллер уехал в Исландию, где собрал целую коммуну, больше напоминающую секту. Там проводились собрания, где обсуждалось владение суперсилами, проходили дискуссии о вере и социальной справедливости, а также коллективные медитации. При этом Миллер снабжал людей не только едой, но и наркотиками. Одна из бывших девушек актера рассказала, что он часто вел себя агрессивно и мог запросто выгнать кого-то из дома, если ему что-то не нравилось. В апреле 2020 года появились доказательства его неподобающего поведения. В сети разошлось видео, на котором Эзра Миллер душит девушку и кидает ее на пол.

Отношения с Токатой Айрон Айз

Токата Айрон Айз

Эзра познакомился с небинарной персоной Токатой Айз в 2015 году, когда той было всего 12 лет. Токата — ребенок коренных американцев, членов объединения народов лакота. Они впервые встретились во время протестов против строительства нефтепровода Dakota Access; этот проект тогда привлек голливудских звезд, в том числе Марка Руффало и Шейлин Вудли, которые высказывались против строительства, ставившего под угрозу доступ к чистой воде в регионе резервации Стэндинг-Рок. Миллер начал общаться с Токатой, обещая помочь ее музыкальной карьере. В 2017-м актер отвез 14-летнюю Айз в Лос-Анджелес на премьеру «Фантастических тварей» и пытался провести с ней ночь в одной постели, чему воспрепятствовал сопровождавший ее родственник.

В 2020 году, когда Токате было шестнадцать, она поступила в Bard College at Simon's Rock, находящийся в часе езды от ранчо Эзры в Вермонте, но бросила учебу в декабре 2021-го и попросила друга семьи Бера Кросса приютить ее на пару ночей, явившись в его дом с Эзрой и 50-летним мужчиной по имени Уитни Сьютерс, у которого с собой было два пистолета. Во время пребывания в доме Бера Кросса, Эзра неожиданно вытащил оружие, утверждая, что за ним охотится ФБР, и не разрешал Токате отходить от него ни на шаг. Очевидцы рассказывают, что у Миллера также случались наваждения, в которых он считал себя реинкарнацией Иисуса, а Токата была его матерью в прошлой жизни. Также выяснилось, что актер забрал у нее телефон, а родители обнаружили Айз с синяками и ушибами. После этого инцидента Токата встала на защиту Эзры, сказав, что сама нанесла себе повреждения в результате неудачного опыта с микродозингом, и продолжила общение с ним.

Задержания на Гавайях весной

В марте 2022 года Миллер был взят под стражу на Гавайях, после того как в караоке-баре он выкрикивал непристойности, выхватил микрофон у женщины и напал на мужчину, играющего в дартс. На следующий день пара, у которой гостили Эзра и Токата, также заявила на актера в полицию. По свидетельствам, он ввалился в их спальню с криками «Я похороню тебя и твою жену», однако спустя некоторое время пара отозвала заявление. ​​​​В это же время шла промокампания фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», в которой Миллер не принимал участие. В апреле на Эзру поступила еще одна жалоба: во время вечеринки Миллер запустил стул в голову женщине, которая попросила актера покинуть помещение. В мае родители Токаты также подали дополнительные юридические документы, призванные запретить Миллеру приближаться к их дочери. 7 июня никто не мог определить местонахождение Эзры, чтобы вручить ему повестку в суд. 16 июня судебное дело закрыли для публики.

Помимо этого, стало известно о знакомстве Миллера с 11-летним неназванным ребенком и его матерью, которой показалось, что актер проявляет нездоровый интерес, предлагая оплатить обучение ее ребенку в школе дизайна. После того как женщина связалась с родителями Токаты, она запросила временный судебный приказ о защите от преследования Миллера. Похожая история приключилась с 25-летней девушкой по имени Ана Роса и тремя ее детьми (все младше 5 лет), которые жили на ранчо у Эзры в Вермонте. Свидетели утверждают, что в доме валялось огнестрельное оружие, а взрослые часто курили марихуану, но Роса дала комментарий Rolling Stone и сказала, что актер спас ее жизнь и помог сбежать от абьюзивного отца ее детей.

Какие у этого были последствия?

Кадр со съемок фильма «Флэш»

В июне этого года канал CNBS обратился к экспертам по управлению кризисами для комментария о рисках, которые студиям принесла работа с Эзрой Миллером. Тони Фрейнберг, президент компании по управлению кризисами и по стратегическим коммуникациям, сказал, что любой поступок может быть недоразумением, но когда вы начинаете разбираться в четырех, пяти, шести инцидентах, то попадаете на тревожную территорию: «Warner Bros. стоило бы выступить с заявлением, так как Миллер сейчас — главное лицо одной из крупнейших франшиз студии». Также Файнберг отметил, что если у актеров или продюсеров в контракте прописаны доходы от фильма, то Warner Bros. может быть юридически обязана выпустить фильм, независимо от того, нарушает Миллер какие-либо положения в своем собственном контракте.

В этом году Warner Bros. объединилась с Discovery в рамках сделки стоимостью 43 млрд долларов, и это означает, что высшее руководство компании унаследовало не только весь контент, но и сопутствующие ему кризисы. Эксперты сообщили CNBC, что президент и генеральный директор новоиспеченной Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, вероятно, максимально вовлечен в принятие решений о судьбе «Флэша». Надо сказать, что некоторые эксперты и интернет-пользователи считают, что причина, по которой WB не решается отменить выпуск предстоящего фильма или как-либо заменить Миллера, связана с особым статусом квир-сообщества, к которому себя причисляет актер. Энджи Спикс в Newsweek замечает, что Миллер не единственный, кто использует идентичность, чтобы защитить себя от ответственности: «Кевин Спейси „стал“ гомосексуалом, после того как его обвинили в сексуальном насилии. Влиятельные люди с огромными привилегиями часто стали прикрывать оскорбительное поведение позицией жертвы и социальной справедливостью. Тем самым они заглушают голоса тех, кто действительно нуждается в защите».

9 августа появилась информация о том, что «Далиленд», байопик Мэри Хэррон о Сальвадоре Дали с участием Миллера и Бена Кингсли, будет закрывать фестиваль в Торонто. Съемки проекта были завершены весной 2021 года, Эзра в нем играет Дали в молодости, однако в официальном пресс-релизе о фильме его не упоминают. 11 августа в The Hollywood Reporter появилась информация, что студия Warner Bros. готовится к трем возможным сценариям «Флэша».

1. Мать Эзры Миллера проконтролирует, чтобы актер получил необходимую психологическую помощь. Если это случится, через время он даст большое интервью, в котором объяснит свое поведение, после чего сможет принять участие в пресс-туре «Флэша» и фильм выйдет в сентябре 2023 года, как и планировалось.

2. Если Миллер откажется от психологической помощи, студия все равно выпустит фильм, но оградит актера от пресс-тура, и в будущем на роль Флэша будет выбран другой актер.

3. Если ситуация усугубится, то студия рассматривает вариант с отменой проекта, поскольку переснять его уже невозможно.

А что сам Миллер?

16 августа стало очевидно, что «Уорнеры» остановились на первом варианте. Миллер впервые прокомментировал ситуацию изданию The Variety, также сообщив, что он проходит лечение. «Пережив сильный кризис, я теперь понимаю, что страдаю от психических расстройств, поэтому начал лечение, — сообщил актер. — Хочу извиниться перед всеми, кого я задел и расстроил своим поведением. Я намерен проделать необходимую работу, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной жизни».

Пока непонятно, как на киноиндустрии отразится кейс Эзры Миллера. Возможно, студии будут еще тщательнее подходить к выбору актеров на главные роли и детально прописывать с юристами все возможные последствия и условия в контрактах. Еще одно поучительное последствие истории Миллера связано с долгим молчанием студии. Вероятно, теперь представители больших компаний будут стараться выступать с заявлениями раньше, прежде чем их подопечные подвергнутся линчеванию общественности. Однако юридической развязки придется подождать: на данный момент полицейское управление требует, чтобы Миллер явился в Высший суд штата Вермонт 26 сентября для предъявления обвинения. Согласно отчету полицейских, он проник в дом в городе Стэмфорде, пока в нем не было хозяев, и украл несколько бутылок алкоголя.

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Автор: Катя Карслиди при участии Киры Голубевой

Фото: Samir Hussein / Getty Images, SplashNews.Com / Legion-Media, Phillip Faraone / Getty Images