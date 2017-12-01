Очень быстрая история Флэша (всего за 8 минут!)

Кто придумал Флэша, самого быстрого супергероя на планете? Какое отношение он имеет к путешествиям во времени и появлению мультивселенных? Чем отличаются Флэш из вселенной Arrowverse телеканала CW и персонаж Эзры Миллера из киновселенной DC? И какой след оставил быстроногий супергерой в массовой культуре?

В этом видео рассказываем историю Флэша и разбираемся в многочисленных версиях сверхскоростного персонажа комиксов, мультфильмов, сериалов и фильмов.

Это видео — часть спецпроекта КиноПоиска про супергеройскую вселенную DC. В нем мы объясняем, как устроен мир DC, и рассказываем о его обитателях и ключевых событиях, то есть всем, что нужно, чтобы не запутаться.

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