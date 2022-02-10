Русский Хогвартс, кустарный «Fallout» и драматические «Звездные войны». Как снимают кинофанфики по франшизам

Недовольные фанаты комиксов и видеоигр строчат огромные треды, подписывают петиции с просьбами заменить актеров и перемонтируют фильмы. Некоторые из них даже сами берутся за камеры! Кинопоиск рассказывает о нескольких кинофанфиках и о том, как на них реагируют правообладатели.

История вопроса

Самым ранним примером фанатского фильма считается Anderson’s Own Gang Comedy, который был снят в 1926 году парой режиссеров-любителей Сэмми Фоксом и Р. Р. Битти (имена, конечно, ненастоящие). Их вдохновила серия Хэла Роача «Пострелята» (или «Наша банда») — 220 комедийных короткометражек, которые выходили с 1922 по 1944 год. Хотя записать в качестве первого кинофанфика работу Битти—Фокса мешает то, что, как правило, фанатские произведения создаются без цели получить прибыль. А режиссеры фейковых «Пострелят» были самыми настоящими мошенниками, которые утверждали, что сотрудничают со студией «Пате», и даже заработали на показе своего фильма в одном из кинотеатров в городке Андерсон в Южной Каролине.

Anderson’s Own Gang Comedy

Среди других исторических примеров можно упомянуть также утерянный фильм Энди Уорхола «Бэтмен Дракула», который был снят без разрешения издательства DC. Но по-настоящему как феномен кинофанфики возникли одновременно с расцветом гик-культуры в 1970–80-е. Вымышленные миры научно-фантастических франшиз и экранизаций комиксов сподвигли фанатов взять камеры в свои руки, чтобы поместить себя и своих друзей в самодельные декорации любимых вселенных. До появления YouTube эти фильмы, записанные на VHS или первые диски, распространялись на тематических фестивалях, в среде таких же гиков, как и их создатели.

Среди подобных работ были поистине масштабные и по-своему культовые проекты. Например, трудолюбивые фанаты Индианы Джонса целых семь лет покадрово переснимали «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», который вышел в 1989 году; их невероятные труды стали основой документалки «Искатели». Любитель-самоучка Дэн Пул снял фильм «Последняя битва Зеленого Гоблина» (1992), в котором он не только сыграл Человека-паука, но и выполнил все довольно травмоопасные трюки — цеплялся за движущиеся автомобили и прыгал по крышам. А фанатский сериал «Звездный путь: Скрытая граница» (2002–2007) насчитывает аж семь сезонов!

Raiders of the Lost Ark: The Adaptation «Последняя битва Зелёного Гоблина»

Как снять целый сериал по мотивам любимой игры

Поклонники «Doom», «Resident Evil», «Mortal Kombat» и еще с десятка других культовых франшиз болезненно относятся к дорогим экранизациям видеоигры, в которых их часто не устраивают и кастинг, и слишком вольные адаптации сюжетов. В этой среде фанатские версии фильмов снимаются довольно часто. Скажем, короткометражка «Неизведанное» по мотивам приключенческой видеоигры «Uncharted» вышла за четыре года до официальной экранизации «Анчартед: На картах не значится» в 2022-м. В ней снимались вполне известные актеры вроде Стивена Лэнга и Нэйтана Филлиона, который дружит с автором фильма Алланом Ангаром. Эту попытку оценили даже создатели видеоигры Эми Хенниг и Нил Дракманн, правда, на грядущий полноценный блокбастер фильм никак не повлиял.

«Неизведанное» «Фоллаут: Ядерный перекур»

Поклонники франшизы «Fallout» тоже ждали экранизацию на протяжении многих лет, в итоге за нее взялась Amazon, которая начала снимать сериал в июле 2022-го. Однако фанаты уже опередили голливудский продакшен: в 2009 году Винсент Таленти и Зак Финфрок основали любительскую студию Wayside Creations и в начале 2011 года выпустили короткометражку «Фоллаут: Ядерный перекур». Позже в том же году также вышел одноименный веб-сериал. Он вдохновлялся последними на тот момент играми серии («Fallout 3» и «Fallout New Vegas») и кропотливо воспроизводил эстетику оригинала: пустынные пейзажи постапокалиптической Америки, искаженные радиацией лица гулей и характерные прикиды рейдеров. Разумеется, у сериала были типичные особенности кинофанфика: в нем снимались непрофессиональные актеры (главную роль сыграл сам основатель студии Финфрок), а костюмы и оружие будто украли с ближайшего фестиваля косплея. Недочеты оправдывались вниманием к деталям, многочисленными отсылками к играм и пониманием атмосферы постапокалиптического вестерна.

Фильм оценили игрожуры, а зрители-фанаты задонатили на «Кикстартере» 130 000 долларов на продолжение проекта. Wayside выпустила еще одну короткометражку — «Fallout: Красная звезда» — и второй сезон «Ядерного перекура», в котором появились Тим Кейн и Крис Авеллон, создатели первых двух «Fallout». Следующие краудфандинговые кампании вылились в большой скандал: в середине 2010-х студия собрала деньги на новые проекты (среди них был еще один сериал по «Fallout»), но ничего не выпустила. Создатели Wayside разругались, и большая часть из них покинули проект, а сотни тысяч долларов пропали. В итоге компания выпустила три серии веб-сериала Fallout: The Wanderer в 2018 году и фактически прекратила существование.

Как перенести «Гарри Поттера» на русскую почву

«Магия превыше всего»

Кинофанфик может стать дипломной работой во ВГИКе. Режиссер Екатерина Краснер и оператор Сергей Федоров в 2018-м выпустили короткометражку «Магия превыше всего» по мотивам сказочного мира Дж. К. Роулинг, правда, никакие фирменные заклинания или имена персонажей, знакомые по «Гарри Поттеру», там не упоминались. Но цитаты уловить все же можно: в фильме Краснер действует скрытое от глаз простых людей магическое сообщество со своим бюрократическим аппаратом, волшебники пользуются палочками и носят стильные мантии. Начальник стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства Алексей Бахрушин (Василий Зотов) пытается предотвратить конфликт между магами и немагами — конфликт тоже типичный для Роулинг. Масштаб студенческого фильма поражает: он снят на профессиональные камеры Arri Alexa, в нем использованы нестыдные спецэффекты, здесь сыграл Михаил Горевой. Краудфандинговая кампания для завершения постпродакшена собрала около полумиллиона рублей, а премьера «Магии превыше всего» состоялась в московском кинотеатре «Космос». Вскоре у фильма появилась своя фан-база, и его даже показали на главном гик-конвенте мира San Diego Comic-Con International.

Екатерина Краснер Режиссер и сценаристка У нас была большая фестивальная история, которая состояла именно из гик-фестивалей по всей России и СНГ. Зрители на SDCC очень живо отреагировали на фильм и после показа сказали нам много теплых слов. А на обсуждении сразу перешли к сути драматического конфликта, и был «взрослый разговор о морали», что было для нас неожиданно приятно. Сложно сказать, повлияла ли «Магия превыше всего» на профессиональную карьеру; мою предыдущую короткометражку, «Двойник», показывали в конкурсе «Кинотавра», а фильм «Вкус» был очень популярен на YouTube. И на момент выпуска из института у меня уже были предложения — как сценарные, так и режиссерские. Но картина, безусловно, стала отличным опытом и школой для десятков специалистов. Участники нашей команды сейчас очень активно работают в киноиндустрии.

В других странах также активно снимают фанатские фильмы по вселенной Роулинг. Среди самых популярных — итальянская короткометражка «Волан-де-Морт: Корни наследника», рассказывающая о юношеских годах антагониста Гарри Поттера. Она собрала 18 миллионов просмотров, не считая цифр на других каналах.

Как снять свои «Звездные войны»

«Дарт Мол: Ученик» «Кеноби»

Большие фандомы всегда чем-то недовольны: поклонники «Звездных войн» сначала невзлюбили трилогию приквелов Джорджа Лукаса, а потом прошлись по трилогии сиквелов, снятой под руководством Disney. Формула «критикуешь чужое — предлагай свое» в данном случае оказалась актуальна: фанатские группы принялись заполнять лакуны в любимой вселенной. Они снимали фильмы про становление фактурного ситха («Дарт Мол: Ученик»), будни рядовых повстанцев (Odyssey: A Star Wars Story) и встречи Оби-Вана с юным Люком Скайуокером («Кеноби»). Кинофанфиков по «Звездным войнам» сделано настолько много, что с 2002 по 2018 год даже проходил специальный фестиваль, где награждались лучшие фильмы и сериалы, причем Lucasfilm помогала в его организации.

Одна из последних и самых знаменитых фанатских работ начала выходить в 2021 году — это канадский веб-сериал «Шлемоголовые», которому предшествовала одноименная короткометражка 2018 года. Это производственная драма об имперских штурмовиках, которых главные герои оригинальной трилогии выкашивали в огромных количествах. За узнаваемыми белыми шлемами таились обычные люди со своими проблемами, которым просто не повезло оказаться на другой стороне военного конфликта; троп явно позаимствован из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», где одним из героев был Финн (Джон Бойега), бывший штурмовик Первого ордена. Однако в фанатском сериале идея раскрывается на основе оригинальной трилогии Лукаса.

По меркам любительского контента «Шлемоголовые» выглядят отлично; конечно, спецэффекты уступают фильмам Лукаса и Disney, но все искупают оригинальная идея, хорошая операторская работа, декорации и шутки. Например, в первой серии мимо штурмовиков проходит Мандалорец, а смерти героев сопровождаются характерным аудиоэффектом «крик Вильгельма». Аутентичность костюмов «Шлемоголовых» объясняется просто: фильм поддержали косплейщики из ванкуверского отделения «501-го легиона», одного из крупнейших международных фанатских объединений.

Это вообще законно?

«Охота за Голлумом»

Чаще всего правообладатели не замечают кинофанфики, если они не созданы с целью получения прибыли. Например, создатели «Магии превыше всего» не получили никакой реакции от Дж. К. Роулинг и Warner Bros. Другие фанатские группы стараются получить разрешение у создателей: режиссер Крис Бушар снял «Охоту за Голлумом», любительский спин-офф «Властелина колец», получив одобрение Tolkien Enterprises. Некоторые правообладатели поддерживают кинофанфики: Bethesda в своем официальном блоге похвалила создателей сериала «Фоллаут: Ядерный перекур», а гейм-дизайнер Джошуа Сойер, работавший над «Fallout New Vegas», включил отсылку к фанфику в одно из дополнений к игре.

Конфликты случаются тоже: в 2016 году компания Toho запретила фанатам Тимоти Шиферу и Грегу Грейвсу использовать слово «Годзилла» в названии любительского фильма, на создание которого они собирали деньги при помощи краудфандинга. DC Comics в прошлом враждебно относилась к кинофанфикам про Бэтмена и других своих супергероев, ситуация изменилась лишь в 2008 году, когда президент компании Пол Левитц дал добро на использование персонажей в некоммерческих целях.

Саркис Дарбинян Глава юридической практики «Роскомсвободы», управляющий партнер Digital Rights Center Согласно российскому и американскому законодательству права на сценарий и персонажей охраняются законодательством об авторском праве. Без разрешения правообладателя использовать и перерабатывать их нельзя. Однако американское законодательство, в отличие от отечественного, делает иногда широкие исключения из правил, что позволяет концепция «fair use». Так, например, использование авторских произведений в пародиях, стендапах, мешапах может признаваться актом добросовестного использования. Но полноценные фан-сериалы, которые монетизируют результат переработанного творчества, могут и не получить такого иммунитета. Если дойдет до спора, то все будет решать американский суд. Лучший способ себя обезопасить — попросить разрешение у правообладателя. Или же применить риск-ориентированный подход — использовать институт fair use для собственной творческой пародии, снабдив материал соответствующим дисклеймером. Ни в коем случае не стоит монетизировать созданное произведение путем продажи копий или выдачи лицензий на него третьим лицам. И, конечно, не стоит использовать оригинальные саундтреки.

Автор: Марат Шабаев