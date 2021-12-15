Как экранизировать видеоигры

Что видеоигры позаимствовали у кино? Как фильмы вроде «Скотт Пилигрим против всех» и «Грань будущего» имитируют видеоигровую эстетику? Что такое интерактивное кино и почему этот жанр остался экспериментальным? И за счет чего «Анчартед», «Ведьмак» и «Аркейн» удерживают внимание зрителей?

В этом видеоэссе разбираем, в чем состоят фундаментальные отличия между кино и видеоиграми, и раскрываем секреты успешных экранизаций.

Подписывайтесь на канал Кинопоиска в Telegram, чтобы первыми смотреть наши новые видео и читать интересные материалы по темам обзоров.