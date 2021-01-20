Кина не будет, но будут свадьбы и батут. Во что превратятся кинотеатры без голливудских премьер?

Кинотеатры и кинопрокатчики готовятся к тому, что работать без иностранных премьер и субсидий государства придется долго. У них появляются идеи, как можно зарабатывать по-новому: в кинозалах по всей России показывают блогерский контент и спортивные матчи, в некоторых открывают компьютерные клубы и батутные парки.

Старое кино и телеконтент

Отсутствие иностранных премьер изменило рынок проката: по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, в начале июня уже больше трети кинозалов не работали на постоянной основе. Часть залов закрывают в будние дни, некоторые консервируют до лучших времен, чтобы сэкономить на уборке, коммунальных услугах и других сопутствующих расходах. Но этих мер недостаточно, чтобы поддерживать необходимый для выживания уровень маржинальности, приходится придумывать что-то еще.

Но кинотеатры давно начали эксперименты с контентом, которые подстегнул коронавирусный кризис. В последние годы в залах устраивали киберспортивные турниры, организовывали игры на консолях, показывали серии «Игры престолов» и фильмы-влоги известных блогеров. Прокатывать старое кино или дебютные фильмы — тоже устоявшаяся практика. С 2015 года ререлизами и показами киноклассики на большом экране в России занимается кинокомпания «Иноекино», а «Каро» в 2016 году запустила свой проект «Каро.Арт», целью которого было продвижение альтернативного контента, в том числе классики кинематографа и проектов молодых режиссеров.

«Брат 2»

После потери новинок от голливудских студий эти эксперименты стали радикальнее. В ход пошло старое кино: ререлизы вошли в программы большинства кинотеатров. «Наше кино», по словам одного из собеседников Кинопоиска на кинорынке, «улетело в стратосферу» и фактически стало главным дистрибьютором, выпустив в повторный прокат золотую коллекцию фильмов компании СТВ: с 24 марта на экраны вышли картины «Брат» и «Брат 2», с 7 апреля в повторном прокате был блокбастер «Салют-7» Клима Шипенко, также заново ограниченно прокатывались «Жмурки», «Про уродов и людей»; только по условиям перевыпуска обоих «Бумеров» прокатчики с продюсерами не договорились, сказал Кинопоиску глава «Нашего кино» Максим Рогальский. В повторный прокат выходили и продолжают выходить иностранные картины: «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи и «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча. Если учитывать данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино за март-май, то самыми успешными за весну ререлизами стали «Брат» и «Брат 2» — они заняли 14-е и 28-е место соответственно, собрав в совокупности 114 млн рублей.

Кинопрокатчики также стремятся найти новых партнеров, в числе которых телеканалы и анимационные студии. Например, «Централ партнершип» начал совместный проект с «Союзмультфильмом», который назвали «Союзкиномульт». Предполагается, что в рамках этой инициативы в российских кинотеатрах с 7 июля будут показывать сборники премьерных серий популярных мультфильмов студии: «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова» и др. Сеть кинотеатров «Мираж Синема» уже заключила договор с телеканалом ТНТ о показе популярных сериалов и полнометражных картин ТНТ, также в кинотеатрах сети будут показываться проекты онлайн-кинотеатра Premier.

Спорт и блогеры

Киносети осваивают возможность чаще показывать прямые трансляции спортивных событий. Еще 15 мая в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» показали в прямом эфире центральный матч тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит», а в Красноярске кинотеатры договорились с телеканалами о прямой трансляции прощального хоккейного матча хоккеиста Александра Семина на большом экране. Также в мае Российская Премьер-лига и «Матч ТВ» устраивали показ матчей в девяти кинотеатрах в разных городах. Выручка от продаж билетов на матч «Спартак» — «Зенит», по данным «Ведомостей», составила 683 900 рублей, а спрос на билеты, как утверждают в РПЛ, «превзошел ожидания».

Афиша проекта «Видеоблогеры в кино»

Больше внимания киносети теперь уделяют и чисто сетевому контенту. «Каро» 4 апреля запустила проект «Видеоблогеры в кино», в рамках которого видео популярных инфлюенсеров решено было показать на большом экране. Идея состояла в том, что фанаты придут в кинотеатры, чтобы первыми увидеть новые ролики. Первым участником этого формата стал YouTube-канал «Чикен Карри», который представил новый выпуск в «Октябре». «Каро» заявляла также о коллаборациях с блогерами Данилой Лазаренковым (Chuck Review) и Артемом Харченко (Cut The Crap), а также о переговорах с создателями веб-сериала «Полицейский с „Ютюба“» о том, чтобы показать в кинотеатрах второй сезон.

VR и компьютерные клубы

Некоторые владельцы кинотеатров готовы отказаться от кинопоказа в пользу других видов деятельности. Так, Владимир Петелин, гендиректор «Премьер Зала», управляющего кинотеатрами в регионах, рассказал Кинопоиску, что сеть планирует перепрофилировать несколько залов в VR-арены — площадки для игр в виртуальной реальности. «В этом случае убирается амфитеатр и появляется ровное пространство для коллективного погружения в виртуальную реальность. 10 — 15 человек могут одновременно играть и взаимодействовать друг с другом», — объясняет он. Сейчас сеть тестирует формат, уже в июле планируется его запуск, добавляет Петелин. «По нашим расчетам, VR-арена, естественно, будет приносить больше, чем если бы эти залы продолжали работать в текущих условиях», — говорит он.

«Премьер Зал» рассматривает также возможность создания классических компьютерных клубов — с мониторами и системными блоками. «История циклична», — шутит Владимир Петелин, намекая на то, что было в кинотеатрах 30 лет назад. По его словам, сеть планирует создавать такие клубы совместно с партнерами, которые смогут предоставить технику, а кинотеатры будут брать на себя организацию пространства и маркетинг. «Это будет большой зал, где люди коллективно играют. Ни для кого не секрет, как быстро растет индустрия видеоигр и развивается киберспорт», — отметил Петелин. «Идем по пути диверсификации нашей деятельности: теперь не только билеты и попкорн, но и другого вида досуг будем организовывать. В любом случае, думаю, по этим проектам мы не будем возвращаться назад и будем развивать их параллельно с прокатом», — добавил Владимир Петелин.

Батутный парк и детские праздники

Предприниматель Сергей Мунтян владеет четырьмя кинотеатрами в Екатеринбурге, Оренбурге, Кыштыме и Златоусте. На фоне потери иностранных премьер кинотеатр в Златоусте он временно закрыл, а в Кыштыме решил переоборудовать два из трех залов в батутный парк. «Надо хоть что-то делать: перспективы развития у кино сейчас, так скажем, сомнительные. Когда все эти события произошли, я посмотрел на посещаемость батутного парка в Оренбурге и Кыштыме и решил, что мне это близко, потому что это, как и кино, по сути, бизнес, ориентированный на провождение времени с семьей», — рассказал Сергей Мунтян Кинопоиску. По его словам, батутный парк планируется открыть уже в июле, и больших вложений в переоборудование не понадобилось: нужно было убрать «гребенку» (амфитеатр — Прим. ред.), частично убрать стену между залами и закупить оборудование. «Один зал мы все-таки пока оставляем для кинопоказа. Синергия какая-то будет, и надежда пока еще живет», — говорит Сергей Мунтян.

Открытие батутного парка вряд ли поможет на 100% компенсировать падение выручки из-за кризиса, считает Мунтян. Выручки будет меньше, чем у трех кинозалов, которые работали бы «в нормальных условиях». У батутного парка совсем другая пропускная способность: «в одном кинозале вмещалось больше людей, чем одновременно в двух бывших залах, которые переоборудованы в батутный парк». В то же время Сергей рассматривает возможность построить схожий бизнес и в Златоусте. «Я пока не принял решение, открывать ли снова кинотеатр в Златоусте. Мы ждем решения по параллельному импорту. Если ситуация не изменится, думаю, что я переделаю кинотеатр полностью под большой детский развлекательный комплекс, где будут горки и лабиринты», — заключил собеседник Кинопоиска.

Свадьба, игра в приставку и выставка меда

Автомобиль в фойе кинотеатра, 5 августа 1993

Помимо VR-арен и компьютерных парков, залы будут чаще точечно использоваться и для мероприятий, рассказал Владимир Петелин. В начале июня, по его словам, уральский «Премьер Зал» устраивал презентацию для ивент-агентств, которые были заинтересованы в организации конференций и фотосессий. «Почему бы и не свадьбы?» — рассуждает он.

Кинотеатры в Москве уже начали сдавать свои залы в аренду под корпоративы, праздники, конференции и индивидуальный просмотр любимых фильмов, писали ранее «Ведомости». Такую услугу предоставляют сети Mori Cinema, «Каро», «Формула кино» и «Синема парк». «Мы все это уже проходили, когда в кинотеатрах были автосалоны и продавались шубы. В этом случае использовались скорее не кинозалы, а фойе, которые, как правило, довольно просторные», — говорит Сергей Мунтян. В то же время, по его мнению, сдача в аренду помещений — разовая история. «Это не очень похоже на бизнес, а скорее, выживание: разово ты получил какие-то деньги, устроил ярмарку меда — и что? Лучше придумать что-то постоянное», — считает он. К тому же сдача помещений в аренду может быть востребована, скорее, в больших городах, так как в маленьких аудитория в целом не склонна часто проводить время вне дома, добавил он.

Нет времени на эксперименты

«Игровые пространства, VR, различные дополнительные услуги и развлечения в фойе кинотеатра, от игровых зон до ресторанов быстрого питания, реализуются в нашей сети. И мы стараемся развивать данное направление уже давно. Ряд из них весьма успешны и востребованы», — заявил Кинопоиску представитель объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино». «Но это не решает вопрос коммерческого использования залов и привлечения трафика в ТРЦ. Люди все же идут в кино на просмотр фильмов», — говорит он.

Хотя проведение киберспортивных мероприятий в теории может частично компенсировать падение доходов киносетей, но оно не спасет от их падения, как и различные нишевые истории вроде творческих вечеров блогеров. Они интересны скорее тысячам, а не миллионам, и не могут заменить фильмы-события, считает главный редактор БК Александр Нечаев. Тренд на сокращение киноходящей аудитории и так наблюдался в последние годы, а в текущих условиях про ее увеличение и вовсе можно забыть, говорит он.

В целом у кинотеатров не так много времени на эксперименты: хотя арендодатели часто идут навстречу, позволяя платить не по установленной ранее ставке по аренде, а процент от выручки, надеяться, что они будут готовы работать так долгие годы, наивно. Без крупных голливудских премьер генерировать трафик не получается: по данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня посещаемость кинотеатров в РФ была ниже на 57% по сравнению со средненедельным показателем 2021 года.

«Рынок кинопроката совершенно нежизнеспособен без голливудского кино. И это касается практически любой страны Европы. Возможно, Франция продержалась бы какое-то время на национальном продукте и фильмах других стран, да и только. Чтобы что-то изменить здесь, потребуются многие годы, если не десятилетия. У кинотеатров этого времени нет», — говорит аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. «Надежды что-либо поменять в краткосрочной перспективе — пустая иллюзия. На уровне кинотеатра или киносети можно лишь пытаться как-то уменьшить потери и за счет этого продержаться какой-то период. Но только и всего», — добавил он.

Какими будут кинотеатры или то, что будет вместо них

Прогнозы о том, что будет с кинотеатрами и как они будут выглядеть, делать сложно, потому что нынешний кризис отличается полной неопределенностью, говорит Станислав Демиденко. «Даже на пике пандемии имелось понимание того, что ситуация улучшится. Объективные проблемы есть у всех, надо только какое-то время продержаться», — напоминает он. Сейчас же без понимания срока, на который остановлены поставки голливудских премьер, по сути, требуются прямые финансовые вливания на неопределенный период, говорит эксперт. «Если все затянется на годы, тогда многозальный мультиплекс может уйти в прошлое. Но будем все же надеяться, что этого не произойдет», — прогнозирует Демиденко.

Если в ближайшее время не будет господдержки и иностранных премьер, то кинотеатры все-таки будут вынуждены закрываться, предупреждает представитель объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино». «Останутся только государственные залы, доля которых от общего числа кинотеатров составляет 24%. При этом доля выручки этих кинотеатров составляет ориентировочно всего 5,5% рынка», — говорит он.

Раньше кинотеатры были основными генераторами трафика в торговых центрах наряду с приостановившими работу сетями H& M, Zara и Adidas, говорил ранее РБК вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов. Для продолжения работы всех построенных залов Россия «должна обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже 100 лет». Скорее всего, рынок с этой задачей не справится, говорил Агаларов. Некоторые арендодатели уже ищут замену кинотеатрам. Например, выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров ADG Group рассматривает возможность отказаться от функции кинопоказа в части своих объектов: кинотеатры планируется заменить фитнес-клубами. Глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько считает, что торговые центры в ближайшее время будут заинтересованы в арендаторах, которые способны, во-первых, генерировать трафик на верхние этажи так, как это делали кинотеатры, а во-вторых, столько же платить за их большие площади, которые, как правило, составляют не менее 3000 кв. м. «В первую очередь на ум приходят фитнесы, различные киберарены, картинги, детские развлекательные центры. Некоторые торговые центры сейчас даже разрабатывают концепции размещения гастрохоллов на месте помещений кинотеатров», — говорит она. Также, по словам эксперта, большие площади, которые раньше занимали кинотеатры, могут заинтересовать склады индивидуального хранения, которые позволяют держать вещи за пределами квартиры. Но для этого, предупреждает она, помещение должно выдерживать определенную нагрузку на перекрытия, а торговые центры должны быть готовы к тому, что такие арендаторы не способны привлекать трафик, как это делали кинотеатры.

Автор: Татьяна Макарова

Фото: Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС, Валерий Шарифулин / ТАСС, Вячеслав Прокофьев / ТАСС