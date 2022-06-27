Чем запомнится «Нулевой пациент»? Мы выбрали 10 пронзительных моментов

Благодаря шраму мы уже с первой серии узнаем, что Гончаров служил в Афганистане. Затем, когда они едут в поезде в Элисту, Шипов интересуется, почему Гончаров уехал и потом месяц «сидел в дурке». Тот рассказывает свою историю, когда работники из Чилгира убивают Федорчука (он обнаружил, что они подворовывают цемент). Гончаров отчаянно пытался его спасти, но не смог. В таком же положении он был в Афганистане, куда отправился добровольцем. Герой рассказывает Шипову, что у него умирали бойцы не от пуль, а от гепатита, дизентерии и тифа, а лечить их нужно было только кипятком и анальгином. Гончаров чудом спасся во время нападения — помог крест в сумке, вдобавок местным нужен был врач.