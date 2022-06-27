Чем запомнится «Нулевой пациент»? Мы выбрали 10 пронзительных моментов

На Кинопоиске завершился сериал «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в Калмыкии в 1988 году. Семисерийную драму с Никитой Ефремовым, Аскаром Ильясовым и Евгением Стычкиным посмотрело более 1 миллиона подписчиков Яндекс Плюса, у «Нулевого пациента» был лучший старт среди оригинальных проектов Кинопоиска. Параллельно с выходом новых серий мы обсуждали их в отдельном подкасте, говорили с исполнителями главных ролей Никитой Ефремовым, а также Аскаром Ильясовым и Елизаветой Шакирой, а еще рассказывали, как был придуман и снят сериал и как создавали мир Москвы и Элисты 1980-х. К финалу проекта мы выбрали десять, на наш взгляд, наиболее запоминающихся моментов.
1. Фокусы Кирсана
1-я серия
О том, что молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) — самый обаятельный персонаж сериала, мы узнаем в первом же эпизоде. Он заранее приезжает на работу в детскую больницу, по дороге изучает медицинские журналы, а в карманы медицинского халата кладет батончики гематогена для детей. Во время обхода он показывает фокусы девочке Айсе (Анастасия Болдырева), чтобы подбодрить ее. Не все фокусы удаются, но от этого детям только веселее. Позже один из зараженных мальчиков ночами тоже будет разучивать фокусы. Вот здесь можно послушать подкаст к сериалу, где исполнитель Аскар Ильясов рассказывает о своем герое.
2. Дискотека в Элисте
1-я серия
После смены коллеги приглашают Кирсана на дискотеку и отправляются туда на красных «жигулях». Там они танцуют под хит «Альянса» «На заре». Но Кирсан задумчиво сидит с бокалом за барной стойкой. Только Зине (Виктория Агалакова) удается вытащить уставшего врача на танцпол. Интересно, что в этой сцене у Зины точно такой же образ, что и у героини Натальи Негоды в «Маленькой Вере». Спустя серию этот же фильм в московском «Октябре» будет смотреть эпидемиолог Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) с подругой Аленой (Елизавета Шакира). Подробнее о скандальном фильме 1988 года можно почитать в нашем материале о кино эпохи перестройки.
3. Дмитрий рассказывает о ВИЧ Карахану
2-я серия
Во второй серии мы ближе знакомимся с вездесущим журналистом Игорем Караханом (Евгений Стычкин). Он ездил снимать конфликт в Нагорном Карабахе, а теперь разведывает ситуацию вокруг слухов про ВИЧ в СССР. Увидев, как Гончаров смотрит на шприцы в донорском пункте, Карахан чувствует неладное. Чтобы выведать информацию у Гончарова, сына высокопоставленного чиновника Минздрава СССР, журналист приглашает нового знакомого выпить в парк. Оказывается, вечерами в этом парке встречаются советские гомосексуалы, где на них устраивают облаву местные маргиналы. Они разгоняют посетителей парка, разбивают одному из них лицо, а Гончарову — окно машины. В итоге, пока его отец Владимир (Игорь Гордин) бездействует, Дмитрий намерен придать все огласке. Он анонимно передает Карахану сведения о первых зараженных ВИЧ в СССР, и на следующий день эта информация появляется в газете «Советская молодежь». О том, как создавался персонаж Карахана, актер и режиссер Евгений Стычкин рассказывал у нас в подкасте.
4. Встреча Гончарова с Горбачевым на заседании политбюро
3-я серия
Благодаря Карахану из газеты «Советская молодежь» вся страна узнает, что в СССР есть ВИЧ. В Элисте люди паникуют и приходят к детской больнице, где главврач Марат Теменович (Сейдулла Молдаханов) по приказу местных властей уверяет, что все в порядке и детей можно спокойно оставить в больнице. Тем временем Дмитрия Гончарова зовут на заседание политбюро. Выступая перед Михаилом Горбачевым (Геннадий Смирнов), специалист по ВИЧ заметно нервничает, но ему удается убедить чиновников начать поиски нулевого пациента.
5. Уезжающие на рассвете дедушка и девочка-балерина
4-я серия
Помимо ребят из Элисты, в больницу также попала девочка Катя из Волгограда с переломом ноги. Она мечтала стать балериной, но теперь хочет быть врачом. У нее есть только дедушка, работающий водителем. Позже ему сообщают, что Катя ВИЧ-инфицирована. На рассвете герои едут по пустынной дороге под вальс Хачатуряна из «Маскарада» (под него же Катя танцевала в начале эпизода). Дедушка (это последняя роль актера Евгения Сытого, здесь можно почитать воспоминания Бориса Хлебникова о нем) просит полуспящую внучку сделать погромче и приговаривает: «Будем жить, Катюха». Эта линия вдохновлена реальной историей, как рассказал в подкасте сценарист Олег Маловичко. Во время работы над проектом они общались с родственниками жертв этой трагедии. Один из отцов, узнав о диагнозе своего ребенка, хотел вместе с ним выехать на машине на мост, набрать скорость и резко свернуть.
6. Разговор Кости с отцом Дины
5-я серия
В «Нулевом пациенте» есть свои Ромео и Джульетта. Это даргинка Дина (Ирина Паутова) и калмык Костя (Аюш Очир-Горяев). Дина понимает, что ее семья и особенно строгий отец не позволят ей встречаться с калмыком. На дискотеке, когда родственники видят Дину вместе Костей, они начинают драку. В результате случайно попадает и Дине. Она оказывается в больнице с сотрясением мозга, где и заражается ВИЧ. Кирсан хочет отвезти Дину к отцу, чтобы объяснить ему, что девушка не виновата. Но их опережает Костя: он хочет сам все рассказать, чтобы Дине ничего не угрожало. В итоге парня сильно избивают, но, к счастью, его находят Дина и Кирсан.
7. Карахан и Петр Шипов из КГБ лепят пельмени
6-я серия
За героями всюду следует сотрудник КГБ Петр Шипов (Павел Майков). Он вместе с Гончаровым приезжает в Элисту, где ведет свое параллельное расследование. К шестому эпизоду он находит предполагаемого нулевого пациента. Шилов считает, что все началось со снабженца из Чилгира Николая Федорчука (Евгений Санников), который болеет диабетом и который попал в больницу из-за инсулинового шока. Чтобы хотя бы ненадолго отвлечься от расследования, Кирсан вместе с приехавшей из Москвы компанией устраивает ужин в коммуналке, где Шипов учит Карахана лепить пельмени.
8. Рассказ Гончарова про службу в Афганистане
6-я серия
Благодаря шраму мы уже с первой серии узнаем, что Гончаров служил в Афганистане. Затем, когда они едут в поезде в Элисту, Шипов интересуется, почему Гончаров уехал и потом месяц «сидел в дурке». Тот рассказывает свою историю, когда работники из Чилгира убивают Федорчука (он обнаружил, что они подворовывают цемент). Гончаров отчаянно пытался его спасти, но не смог. В таком же положении он был в Афганистане, куда отправился добровольцем. Герой рассказывает Шипову, что у него умирали бойцы не от пуль, а от гепатита, дизентерии и тифа, а лечить их нужно было только кипятком и анальгином. Гончаров чудом спасся во время нападения — помог крест в сумке, вдобавок местным нужен был врач.
9. Алена рассказывает о беременности
7-я серия
Всех инфицированных детей перевезли в Москву, где выделили отдельное крыло в инфекционной больнице. Но с ними работает только одна медсестра, остальные боятся. Алена предлагает свою помощь и становится санитаркой. Ночами моет полы и подбадривает детей. Вскоре она рассказывает Гончарову, что беременна. Увидев то, как к зараженным детям относятся люди и государство, она понимает, что не готова заводить собственного ребенка. Дмитрий ее в этом поддерживает.
10. Прощание Гиляны и Кирсана
7-я серия
После того как по приказу Гончарова-старшего уничтожают партию иммуноглобулина, с которой, возможно, и началось заражение, перед младшим встает выбор — рассказать, что вспышка, вероятно, началась из-за этой партии или выставить виновным медперсонал, который неправильно обращался со шприцами. Дмитрий выбирает второй вариант, добившись при этом госсредств на развитие системы выявления ВИЧ. После этого Кирсан, на которого тоже падают обвинения, решает уехать в Комсомольск на базу скорой помощи. Он просит ВИЧ-инфицированную учительницу Гиляну (Евгения Манджиева), у которой умер сын Бату, звонить Дмитрию или ему, если начнется вторая стадия и нужна будет помощь.
Автор: Лиза Кузнецова