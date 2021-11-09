Кинопоиск запускает специальный подкаст о сериале «Нулевой пациент»

19 мая в онлайн-кинотеатре Кинопоиск пройдет премьера «Нулевого пациента» — исторической драмы о первой вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году. В этот же день мы запустим новый подкаст с обсуждением сериала. Ведущие — редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова — каждую неделю будут делиться впечатлениями от новых эпизодов и вместе с экспертами и создателями рассказывать об историческом контексте и работе над сериалом.

Что такое ВИЧ и как его лечить? Какой была позднесоветская эпоха? Как была устроена работа журналиста в годы перестройки? Как авторы создавали мир сериала? И чем сценарий отличается от реальных событий? Эти и многие другие темы мы будем обсуждать в подкасте, а заодно разбираться, что произошло в сериале и чего ждать от новых эпизодов.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Ксения Реутова