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Кинопоиск запускает специальный подкаст о сериале «Нулевой пациент»

19 мая в онлайн-кинотеатре Кинопоиск пройдет премьера «Нулевого пациента» — исторической драмы о первой вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году. В этот же день мы запустим новый подкаст с обсуждением сериала. Ведущие — редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова — каждую неделю будут делиться впечатлениями от новых эпизодов и вместе с экспертами и создателями рассказывать об историческом контексте и работе над сериалом.

Что такое ВИЧ и как его лечить? Какой была позднесоветская эпоха? Как была устроена работа журналиста в годы перестройки? Как авторы создавали мир сериала? И чем сценарий отличается от реальных событий? Эти и многие другие темы мы будем обсуждать в подкасте, а заодно разбираться, что произошло в сериале и чего ждать от новых эпизодов.

Подкаст будет доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Авторы: Даулет Жанайдаров, Ксения Реутова

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