«Есть в моем герое что-то от Форреста Гампа». Обсуждаем шестую серию «Нулевого пациента» с актером Аскаром Ильясовым

В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

Как шестая серия «Нулевого пациента» совмещает медицинский детектив, мелодраму, криминальный триллер и бадди-муви? Чем необычен для отечественного кино показанный в эпизоде персонаж-гомосексуал? Что не так с репрезентацией женщин в сериале? И что нас может ждать в финале?

Гость выпуска — актер Аскар Ильясов, исполнивший роль доктора Кирсана Аюшева. Он рассказал о подготовке к съемкам и том, как из-за сериала у него начались аудиальные галлюцинации. А еще о сложностях карьеры актера с неславянской внешностью в российском кино.