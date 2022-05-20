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Подкаст«Есть в моем герое что-то от Форреста Гампа». Обсуждаем шестую серию «Нулевого пациента» с актером Аскаром Ильясовым

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В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

Как шестая серия «Нулевого пациента» совмещает медицинский детектив, мелодраму, криминальный триллер и бадди-муви? Чем необычен для отечественного кино показанный в эпизоде персонаж-гомосексуал? Что не так с репрезентацией женщин в сериале? И что нас может ждать в финале?

Гость выпуска — актер Аскар Ильясов, исполнивший роль доктора Кирсана Аюшева. Он рассказал о подготовке к съемкам и том, как из-за сериала у него начались аудиальные галлюцинации. А еще о сложностях карьеры актера с неславянской внешностью в российском кино.

Аскар Ильясов и Виктория Агалакова
Евгений Санников
Анастасия Грачёва
Евгений Санников
Аскар Ильясов и Виктория Агалакова
Елизавета Шакира
Никита Ефремов
Аскар Ильясов

Вопросы, отзывы на подкаст, а также ваши теории и впечатления от сериала можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru. 

Авторы: Даулет Жанайдаров, Ксения Реутова

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