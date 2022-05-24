«Нулевой пациент»: как создавался мир Москвы и Элисты 1980-х

Главной локацией в Элисте становится больница. Руководитель местной администрации Владимир Захаров (Дмитрий Колчин) характеризует ее как «лучшее медицинское учреждение в регионе». На фасаде здания красуется бетонный горельеф — типовая декорация архитектуры того десятилетия для государственных зданий. На фоне серо-зеленой палитры больничных коридоров ярко выделяется лазоревое мозаичное панно с изображением врачей и девушки. Его разработали художник-постановщик Александр Арефьев с ассистентами Никитой Васильевым, Антоном Заецом и Николаем Христолюбовым. Вдохновением для них послужило красочное тематическое панно в одной из поликлиник Москвы. Также декораторы проекта опирались на работу художника Геннадия Черноскутова, она украшала больницу Фишера в городе Волжском и была демонтирована в 2019 году.

Панно размером 3×4 метра изготовил художник Павел Копаев, и это не керамика, а ее искусная имитация: Копаев напилил и покрасил 25 тысяч деревянных квадратиков разного размера, по шаблону выложил на фанерный лист, закрыл швы и покрасил лаком. Монтировала панно команда из шести человек. По задумке Арефьева оно получилось печальным, но в то же время вселяющим надежду.