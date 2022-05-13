Звезды «Нулевого пациента» Аскар Ильясов и Елизавета Шакира — о дискриминации, сексе и ВИЧ

Елизавета: Никита Ефремов дал мне два совета, которые помогают и сейчас. Первый — не бросать партнера. У меня есть дурацкая привычка: когда я говорю, я отвожу взгляд в сторону, смотрю куда угодно, только не в глаза. Соответственно, и во время съемок я делаю то же самое. Никита это заметил и в какой-то момент просто взял за руку и спросил: «Почему ты меня бросаешь? Когда ты отводишь глаза, ты бросаешь партнера и теряешь энергию. Тебе самой будет легче, если ты будешь все время со мной». И это сработало. Не в том смысле, что я уставилась на него и больше не отводила взгляд. Нет. Зрительный контакт помог наладить контакт внутренний, быть в связке — от этого все стало легче и проще. Я перестала бояться Никиту и зажиматься.