«Уэйн»: брутальный подростковый сериал, который похож на «Брата» и «Конец ***го мира

Один из самых популярных сериалов по запросам последних недель на Кинопоиске — «Уэйн», который вышел еще в 2019 году. Рассказываем, на что похоже это неожиданно успешное шоу, кто его создал и почему оно снова стало популярным.

О чем это?

Марк МакКенна и Сиэра Браво

Асоциальный шестнадцатилетний школьник Уэйн Маккалоу (Марк МакКенна) из Массачусетса ухаживает за смертельно больным отцом и постоянно влипает в неприятности: парень заступается за школьных изгоев, например за своего приятеля Орландо (Джошуа Дж. Уильямс). Однажды он знакомится с Дел (Сиэра Браво), которая живет с вечно злым отцом и двумя агрессивными братьями-близнецами. Девушка очень нравится Уэйну, и это чувство взаимно.

Когда отец главного героя умирает, тот решает отправиться во Флориду, чтобы забрать свое наследство — позолоченный Pontiac, которым сейчас владеет его сводный брат Реджи (Франческо Антонио). Вместе с собой в путешествие он берет Дел; им предстоит проехать половину Америки, узнать друг друга получше и постоянно сражаться с мелкими хулиганами и преступниками. Но парочка оставляет за собой след, по которому за ними идут сразу несколько человек. Отец и братья Дел мечтают избить Уэйна до полусмерти. Два копа хотят выяснить подробности странной выходки парня — он сжег дом вместе с умершим отцом. А директор школы Том Коул (Майк О’Мэлли) и Орландо хотят поддержать Уэйна и не дать ему совершить новые ошибки.

Чем интересен сериал

Марк МакКенна

Это версия «Бонни и Клайда», созданная для современных подростков. Главные герои живут в захолустном американском городке Броктон и относятся к так называемому белому отребью. Они растут посреди нескончаемой агрессии: брат Уэйна жестоко избивал его в детстве, а мама Дел употребляла наркотики и была аферисткой. Иногда сериал очень напоминает фильмы Джона Хьюза (особенно «Клуб „Завтрак“»): бунтующие подростки оказываются жертвами системы и неблагополучной социальной среды.

Создатель сериала Шон Симмонс и сам вырос в Броктоне, который называет «сложным городом». Главный источник его вдохновения — повседневное насилие на улицах и фильмы вроде «Грязного Гарри» и «Жажды смерти». То есть криминальные боевики, которые генеалогически восходят к вестернам с их персонажами. Главный герой в одной серии даже берет себе псевдоним Джон Уэйн. Он не чурается замарать руки: избивает случайно встреченного хулигана битой, откусывает кончик носа у отца Дел и прибивает строительным пистолетом руки прораба, который наживался на незаконных мигрантах.

Почему его так активно смотрят в России?

Вообще Уэйн с его взглядом исподлобья и собственным пониманием справедливости неуловимо напоминает Данилу Багрова. А в одном из эпизодов Дел критикует его странную куртку с нашивками — вспоминается эпизод из «Брата», где меломанка говорила Даниле, что он «одет как обсос». Потом Уэйн отдает эту куртку случайному знакомому, как в аналогичной сцене из «Курьера».

«Уэйн» вышел в 2019 году на YouTube Premium и удачно вписался в мини-тренд, когда стриминговые платформы активно выпускали сериалы про озлобленных подростков (в 2017 году на Netflix вышел первый сезон «Конца ***го мира», в 2019 году последовал второй сезон, а в 2020 году состоялась премьера «Меня это не устраивает!»). Но в США выход «Уэйна» не стал громким событием: на Rotten Tomatoes у него всего 13 рецензий критиков, а на IMDb шоу оценило 14 000 человек (например, у похожего «Конца *** мира» 178 тысяч оценок). Вдобавок сериал вышел под эгидой YouTube Originals — эти шоу не пользовались большой популярностью, поэтому подразделение было закрыто в начале 2022 года (ранее «Уэйна» продали Amazon Prime, а другой локальный хит, «Кобра Кай», перешел к Netflix). Но своя фан-база у сериала есть: поклонники до сих пор ждут второй сезон. По количеству оценок на Кинопоиске «Уэйн» опережает «Конец ***го мира» (132 тысячи против 77 тысяч), а еще в этом году он завирусился в TikTok — колкие цитаты героев собирают миллионы просмотров и расширяют фан-базу.

Вердикт

Марк МакКенна и Сиэра Браво

«Уэйн» (что в 2019-м, что в 2022-м) смотрится очень бодро: это динамичный и жесткий боевик про зумеров, опровергающий расхожий штамп о нежном поколении. Тут отпиливают ноги бензопилой, ломают руки, постоянно ругаются матом — в общем, насилие изображено почти карикатурно (не случайно главный герой фанатеет по комиксам про Конана-варвара). Но за брутальной обложкой скрывается нежная драма про двух одиноких и несчастных подростков, которые бросают вызов системе — как общественным ценностям, так и закону. Возможно, сейчас зумеры окончательно разочаровались в этом мире и ищут такого героя, которому по плечу любые злодеи и обстоятельства.

Автор: Марат Шабаев