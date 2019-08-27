Как инди-комикс «Мне это не нравится» стал хитом Netflix

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Через вселенные

ПодкастКак инди-комикс «Мне это не нравится» стал хитом Netflix

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Чем сериал «Мне это не нравится» о девочке-подростке со сверхъестественными способностями похож на другие нетфликсовские хиты вроде «Полового воспитания»«Очень странных дел» и «Конца ***го мира»? Как в оригинальном комиксе обыгрывается наследие Стивена Кинга и в частности классический хоррор «Кэрри»? Какие особенности стиля сценариста и художника Чарльза Форсмана не удалось перенести на экран? И почему продюсеры питчили проект как смесь «Леди Бёрд» и «Людей Икс»?

В сходствах и различиях комикса и основанного на нем сериала разбираются журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Список комиксов, упомянутых в подкасте:

Автор:
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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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