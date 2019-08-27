Как инди-комикс «Мне это не нравится» стал хитом Netflix

Чем сериал «Мне это не нравится» о девочке-подростке со сверхъестественными способностями похож на другие нетфликсовские хиты вроде «Полового воспитания», «Очень странных дел» и «Конца ***го мира»? Как в оригинальном комиксе обыгрывается наследие Стивена Кинга и в частности классический хоррор «Кэрри»? Какие особенности стиля сценариста и художника Чарльза Форсмана не удалось перенести на экран? И почему продюсеры питчили проект как смесь «Леди Бёрд» и «Людей Икс»?

В сходствах и различиях комикса и основанного на нем сериала разбираются журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

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Список комиксов, упомянутых в подкасте: