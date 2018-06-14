Впервые я прочитал «Дневник Анны Франк», когда мне было 14 лет. Дело было в школе, и книга входила в обязательную программу. Тогда она меня не впечатлила. Я был мальчишкой, жил своими заботами, ее сюжет показался мне слишком девчачьим. В следующий раз я прочитал дневник 18 лет назад, будучи взрослым человеком, мужем и отцом, и этот дневник меня шокировал. Я был совершенно ошарашен качеством произведения. Мне казалось невероятным, что 14-летняя девчонка в тяжелейших условиях смогла написать такую зрелую книгу, в то время как современные дети разучились читать. Это не плохо — просто они стали совершенно другими людьми и пользуются другими источниками для получения знаний. Возьмем хотя бы одного из моих сыновей. Он заядлый киноман и не читает книги, но каждый день смотрит по два фильма. На сегодня он посмотрел более 700 картин, причем не просто посмотрел, а изучил, вник в них, проанализировал. Он словно одержимый читает критику на каждый фильм, биографии режиссеров и интервью с ними. Я как-то попросил его почитать романы Стефана Цвейга, но он до сих пор этого не сделал. Когда я был моложе, то пытался с этим бороться, но сейчас сдался. Просто смирился с тем, что вместо романов дети читают инструкции к компьютерным играм. Да что там! Моих детей не интересует даже моя книга. Впрочем, один из сыновей ее однажды пролистал во время нашей поездки на встречу с президентом Израиля в Иерусалим. Я его тогда спросил, зачем ему это теперь. А он ответил, что беспокоится: вдруг президент спросит его, какой пассаж книги отца ему больше нравится. Мир стал другим. Все в нем происходит слишком быстро!