«Все время приходится думать о деньгах»: Мария Шалаева о режиссерском дебюте, актерском выгорании и свободе творчества

Об учебе во ВГИКе и переходе в режиссуру

Во ВГИКе я проучилась два года на актерском, а потом ушла в свободное плавание. Мне всегда было тяжело в рамках образовательных заведений, я всегда все добирала сама. Кто-то что-то показал, дал почитать, сама поехала учить язык и так далее. Мне кажется, что образование — это не «четыре года, и у меня есть диплом». Научиться чему-то — только практика, и актерство не исключение. Грубо говоря, это все равно что четыре года рассказывать, как забивать гвозди. Ты можешь теорию знать офигенно, но когда начинаешь забивать гвоздь в первый раз, то, скорее всего, попадешь себе по пальцу. Так и у нас.

Я помню, что на актерском очень сильно пытались сломать личность. А я считаю, что, наоборот, личность нужно развивать, и если бы я преподавала, то основывала профессию как раз на развитии личности. Совсем по-другому бы подходила. Потому что культурный человек транслирует какие-то важные вещи. В России у актеров главной считается школа Станиславского, а Станиславский в конце жизни написал такую тоненькую книжечку — «Этика» о поведении актера. Вот я бы, наверное, из всего набора в первую очередь преподавала это.

Я нигде специально не училась режиссуре, всему училась на площадке. Часто думаешь: нет, я бы сделала по-другому. А потом поняла: хочешь делать по-своему — попробуй сделай. Мне кажется, это такое естественное для меня развитие — попробовать в кино что-то еще, когда как актеру тебе становится скучно. Я очень люблю кино! Практически не играю в театре, не было у меня такой страсти, а вот кино в разных формах — просто моя болезнь. На самом деле, я давно хотела попробовать снять кино сама, но мне казалось, что режиссеры — это какие-то специальные люди. Однако время проходит, и думаешь: если не сейчас, то никогда.

Это хороший опыт для актера — пройти через режиссуру, потому что начинаешь чуть меньше зацикливаться на том, что все зависит от тебя, и чуть больше помогать режиссеру. Понимаешь: это его замысел. Если бы я создавала школу кино, чуть по-другому строила бы процессы. Например, во ВГИКе нам не разрешали где-то сниматься, а в моей школе все бы работали в разных профессиях: актер поработал бы художником по костюмам, звукорежиссером и так далее, чтобы он понимал, насколько это важно. Потому что все зацикливаются на актерах, максимум режиссерах, именно они ходят по красным дорожкам, все акценты на них. А те же звукорежиссеры по красным дорожкам не ходят, и создается ощущение вроде как меньшей значимости, что неправильно. Мне кажется, чем больше люди освоили внутри самой индустрии разных профессий, тем больше классных коллабораций могло бы возникнуть.

Мне все говорили: «Маша, тебя все знают, тебя бы взяли на режиссерские курсы. Владимир Иванович Хотиненко тебя обожает» — и так далее. Но то, через что я прошла с дебютным фильмом за эти два с половиной года, не меньшая школа. Считаю, я ее окончила и выдаю себе диплом режиссера. И «Синдром жизни» — моя дипломная работа. Может быть, это был бы не такой кровавый процесс, если бы я владела какими-то инструментами, конечно. Я не говорю, что не надо идти учиться, но просто у меня это работает иначе.