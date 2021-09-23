Я счастливчик, потому что с первой картины сразу понял: единственное, что в игровом кино имеет хоть какой-то смысл, — это артисты. Док, конечно, на порядок интереснее как способ проживания жизни. Потому что там путь до финальных титров самоценен. Неважно, какое кино получится. Даже если это будет творческая неудача, ты прожил невозможно яркую жизнь с невозможно классными героями. Ты же не снимаешь идиотов каких-то, ты снимаешь людей, которые тебя привлекают. Даже если кино не получится, твоя жизнь уже состоялась. А если игровое кино не получилось, если ты не доснял кадр, все может потерять смысл. Я снимал все: рекламу, клипы, игровое, неигровое, сериалы. И неигровое кино — самый сложный вид кинематографа. Там нет дублей, там ты устаешь на площадке по-другому, потому что постоянно анализируешь действительность. Это очень сложный вид кинематографа, но если у тебя получилось — а у меня несколько раз, я считаю, получилось в неигровом кино, — то ты понимаешь, что такое кислород, и ничего (ни деньги, ни медицинские препараты) не может заменить тебе ту красоту и свободу, которые ты можешь приобрести с помощью съемок неигровой картины. Это самое интересное! А в игровом кино, конечно, я счастливчик, потому что у меня было три классных артиста. Только общение с артистом наполняет вот эту, на самом деле, довольно скучную местами работу. Я себя поймал на мысли несколько раз на игровой площадке, что мне скучно.