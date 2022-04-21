Кирилл Соколов: «Семейное насилие — это универсальная вещь для нашей страны»

— Немножко не так, как в России. Мне кажется, «Папа, сдохни» так хорошо выстрелил в мире, потому что по сути своей это была комедия положений. И фигурировали там не живые герои, а архетипы. Все очень просто и понятно. А в «Оторви и выбрось» важны не столько обстоятельства, сколько характеры героев. Если не знать эти характеры, то не до конца понятен фильм. Это более русское кино, тут больше нашей культуры и ментальности. В США, например, люди более эмансипированы. Они меня спрашивали: почему, выйдя из тюрьмы, героиня в первую очередь идет за помощью к бывшему абьюзеру? Им непонятна ее логика, а у нас с ней живет половина страны. «Пусть он урод, зато хотя бы знаешь, что от него ждать». Части американской прессы показалась непонятной вся линия с колонией, в которой надзирательница задумывается, правильно ли ее сын сделал, пойдя по ее стопам. Российским же зрителям понятно, что в этой линии как раз и раскрыта главная тема фильма. Но мы только начали наше международное путешествие, и критики пока слишком мало, чтобы делать хоть какие-то выводы.