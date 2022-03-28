Итоги «Оскара»: триумф конформизма

Что означает новый оскаровский расклад? Сильно ли изменилась ли политика Академии за последние годы? И зачем была разыграна потасовка Уилла Смита и Криса Рока?

Василий Степанов Кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс»

В прошлом году над вручением наград Американской киноакадемии грозной тенью навис ковид. Тогда от праздника почти ничего не осталось: церемония была перенесена на позднюю весну и переехала из Dolby Theatre на непривычную площадку лос-анджелесского вокзала Union Station. Организацией церемонии, которая приняла форму непринужденной вечеринки с минимальным числом постоянно ротируемых гостей и многочисленными зумами, занимался Стивен Содерберг. Итоговый результат порадовал разве что историков кино как по-своему любопытный прецедент: такого «Оскара» еще не было. Увы, это больно ударило по телевизионным рейтингам, которые обвалились больше чем на 50%. Но и без ковида цифры трансляций церемонии и, соответственно, рекламные бюджеты ABC снижались год от года.

Однако «Оскар-2022» стал чередой камбэков. Во-первых, праздник вернулся в стены Dolby Theatre — к былой роскоши декораций, богатству музыкальных номеров, заполненному селебрити залу. Да, меры противоковидной обороны никуда не делись: рассадка свободнее, а помимо приглашения, от гостей требовалось два ПЦР-теста, но все-таки не было тотальных масок, и создавалось чувство, что пандемия — это новость вчерашнего дня.

Во-вторых, почти вернулись прежние даты проведения (хотя, как обычно, сроки чуть скорректировала Олимпиада), и определенно вернулись ведущие. В этом году у вечера было целых три хостес (Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл), и со сцены звучали шутки, что, мол, за гонорар одного мужчины смогли нанять сразу трех дам.

Шан Хейдер

В-третьих, это, пожалуй, самый американский «Оскар» из всех, что мы видели в последние годы. Да, тут много говорили о международном духе церемонии и глобальных амбициях в связи с четырьмя номинациями Рюсукэ Хамагути и его «Сядь за руль моей машины», но в итоге неанглоязычный каннский призер удовлетворился единственной наградой — статуэткой за лучший международный фильм. В остальном царствовал английский, а географическое разнообразие обеспечили разве что британец Кеннет Брана с «Белфастом» (приз за сценарий) и режиссерская награда австралийки Джейн Кэмпион за сугубо американскую «Власть пса». В целом ощущение такое, что, отдав должное корейскому кино в 2020-м и китайскому паспорту Хлои Чжао в 2021-м, Киноакадемия возвращается домой. Три награды снятого Шан Хейдер фильма CODA свидетельствуют прежде всего об этом.

Маленькая инклюзивная история Хейдер, пропитанная чисто голливудским оптимистическим духом, оказалась главной соперницей другого фаворита, тоже снятого режиссером-женщиной — «Власти пса». Да, приз Кэмпион за лучшую режиссуру обоснован, это мощно сделанная картина, но академикам все-таки больше хочется вглядываться в перспективы грядущего, нежели в травматичную архаику (действие «Власти пса» происходит столетие назад, в 1920-е).

Равнение на будущее, впрочем, не отменяет сегодня для «Оскара» его привязанность к традиции в широком смысле (само слово «академия» подразумевает ориентацию на некие фундаментальные, читай незыблемые, понятия и феномены). Именно ностальгия слепляет голливудские поколения воедино. 20-летняя Билли Айлиш получила статуэтку за песню в ретроградном «Бонде» (оскаровская сцена в этом году явно оформлена в честь агента 007, который умер, но все же живее многих). На этой сцене, вручая приз за лучшую женскую роль, стараются с чемоданчиком из «Криминального чтива» Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман. Крис Рок получает от Уилл Смита затрещину за шутку про «Солдата Джейн» (обоим артистам за пятьдесят, и, пожалуй, только этим можно объяснить то, что они так хорошо помнят провальный фильм Ридли Скотта). Фрэнсис Форд Коппола с Робертом Де Ниро ошую и Аль Пачино одесную произносит небольшую речь по поводу 50-летия «Крестного отца», в финале которой вспоминает об Украине.



Мила Кунис

Безусловно, украинская тема не могла оставить политически чуткую Академию равнодушной, но и тут остро чувствовался общий курс на умеренность. Несмотря на обилие военных метафор в речах, помимо Копполы, наиболее прямо высказалась только Мила Кунис, а официальный ролик церемонии призвал почтить минутой молчания память погибших за месяц и помочь пострадавшим. В прежние времена и по менее острым вопросам Академия высказывалась куда жестче. Однако сейчас, видимо, времена другие, и «Оскар» хочет угодить всем. Остаться на волне актуальности, зафиксировав позитивные общественные и индустриальные сдвиги (призы «Власти пса» и CODA), но поддержать больших игроков (многочисленные награды «Дюне»), отмыться от обвинений в ущемлении меньшинств (призы прекрасным Ариане ДеБос за «Вестсайдскую историю» и Трою Коцуру за CODA), но все же утешить больших звезд (Джессика Честейн и Уилл Смит награждены за главные роли — куда без них). Всем сестрам Академия хотела бы раздать по серьгам. Как бы чего не вышло.

Но у такой политики всегда будут и пострадавшие. Из главных удивлений — гнетущая несправедливость в отношении Пола Томаса Андерсона, чья «Лакричная пицца» сначала пролетела мимо большинства номинаций, а затем еще и уступила статуэтку за сценарий «Белфасту». Странно. Не менее странным выглядит операторский приз: в коем-то веке была возможность наградить оператора-женщину — Эри Вегнер за «Власть пса», но «Оскар» достался Грегу Фрейзеру. Спору нет, он отличный оператор, но его карьера точно не нуждается в дополнительных толчках, он и так номер один в тяжелой индустрии: вчера «Дюна», сегодня «Бэтмен», завтра — «Дюна 2». Осознанно конформистским кажется и приз за лучший полнометражный анимационный фильм. Тут снова Disney победила Disney. Пожалуй, можно было бы порассуждать, куда движется Академия, награди она как лучшую анимацию анимадок про афганского беженца («Побег»), но не до этого, нужно налаживать сборы после двух лет ковидного коллапса.

«Оскар-2022» напоминает, что при всех своих политических и общественных амбициях Академия прежде всего озабочена рейтингами, рекламой, сборами в кинозалах и онлайн-кинотеатрах, то есть интересами большой и очень расчетливой кинематографической корпорации, ради которых можно пожертвовать многим. Если церемонию сокращают, то прежде всего для того, чтобы помасштабнее представить претендентов на приз за лучшую песню, чтобы Уилл Смит успел всплакнуть и сказать «fuck», а Джейн Кэмпион — дочитать до конца свой листок A4. Даже странная потасовка вокруг Джады Пинкетт Смит говорит только об одном: оплеуха в ходе трансляции поднимает рейтинги сильнее, чем тот факт, что академики научились аплодировать слабослышащим.

Автор: Allen Schaben / Getty Images, Neilson Barnard / Getty Images, Mike Coppola / Getty Images