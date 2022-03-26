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«Оскар-2022»: Лауреаты

В Лос-Анджелесе началась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Мы будем постепенно добавлять победителей в этот материал, а позже подробнее расскажем здесь о лауреатах и итогах церемонии.

Новость дополняется.

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оригинальный сценарий

Лучшие костюмы

Лучший иностранный фильм

Лучший актер второго плана

Лучший анимационный фильм

Лучшие визуальные эффекты

Лучший оператор

Лучшая актриса второго плана

Лучший грим и прически

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший оригинальный саундтрек

Лучший короткометражный фильм

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший звук

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший режиссер

Лучший документальный фильм

Лучшая песня

Фото: Getty Images

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