«Оскар-2022»: Лауреаты

В Лос-Анджелесе началась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Мы будем постепенно добавлять победителей в этот материал, а позже подробнее расскажем здесь о лауреатах и итогах церемонии.
Новость дополняется.
Лучший адаптированный сценарий
- Шан Хейдер, «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ,«Сядь за руль моей машины»
- Джон Спэйтс, Дени Вильнёв, Эрик Рот, «Дюна»
- Мэгги Джилленхол, «Незнакомая дочь»
- Джейн Кэмпион, «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий
- Кеннетт Брана, «Белфаст»
- Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
- Адам МакКей, «Не смотрите наверх»
- Зак Бэйлин, «Король Ричард»
- Йоаким Триер, Эскиль Вогт, «Худший человек на свете»
Лучшие костюмы
- Дженни Беван, «Круэлла»
- Луис Секейра, «Аллея кошмаров»
- Боб Морган, Жаклин Уэст, «Дюна»
- Пол Тэйзуэлл, «Вестсайдская история»
- Массимо Кантини Паррини, Жаклин Дюрран, «Сирано»
Лучший иностранный фильм
- «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- «Рука бога» (Италия)
- «Побег» (Дания)
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
- «Худший человек на свете» (Норвегия)
Лучший актер второго плана
- Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Киран Хайндс, «Белфаст»
- Джесси Племонс, «Власть пса»
- Коди Смит-Макфи, «Власть пса»
- Дж.К. Симмонс, «В роли Рикардо»
Лучший анимационный фильм
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»
- «Главный герой»
- «Не время умирать»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
Лучший оператор
- Грег Фрейзер, «Дюна»
- Эри Вегнер, «Власть пса»
- Брюно Дельбоннель, «Трагедия Макбета»
- Дан Лаустсен, «Аллея кошмаров»
- Януш Камински, «Вестсайдская история»
Лучшая актриса второго плана
- Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»
- Джуди Денч, «Белфаст»
- Онжаню Эллис, «Король Ричард»
- Джесси Бакли, «Незнакомая дочь»
- Кирстен Данст, «Власть пса»
Лучший грим и прически
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший монтаж
Лучший оригинальный саундтрек
- Ханс Циммер, «Дюна»
- Николас Брителл, «Не смотрите наверх»
- Джонни Гринвуд, «Власть пса»
- Джермейн Франко, «Энканто»
- Альберто Иглесиас, «Параллельные матери»,
Лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Стеклоочиститель»
- Affairs of the Art
- «Зверь»
- «БоксБалет»
- «Робин»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Королева баскетбола»
- «О нем услышат»
- «Отведи меня домой»
- «Три песни для Беназир»
- «Когда мы были задирами»
Лучший звук
Лучший фильм
- «Власть пса»
- «Белфаст»
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
- «Не смотрите наверх»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Король Ричард»
- «Дюна»
- «Лакричная пицца»
- «Аллея кошмаров»
- «Вестсайдская история»
Лучший актер
- Уилл Смит, «Король Ричард»
- Хавьер Бардем, «В роли Рикардо»
- Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»
- Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»
- Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
Лучшая актриса
- Николь Кидман, «В роли Рикардо»
- Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй»
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
- Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
- Кристен Стюарт, «Спенсер»
Лучший режиссер
- Кеннетт Брана, «Белфаст»
- Рюсукэ Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
- Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
- Джейн Кэмпион, «Власть пса»
- Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»
Лучший документальный фильм
- «Аттика»
- «Вознесение»
- «Побег»
- «Лето соула»
- «Текст в огне»
Лучшая песня
- «Be Alive» — «Король Ричард»
- «Dos Oruguitas» — «Энканто»
- «Down To Joy» — «Белфаст»
- «No Time To Die» — «Не время умирать»
- «Somehow You Do» — «Четыре хороших дня»
Фото: Getty Images
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