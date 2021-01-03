«Сегодня мы пришли на позицию ноль»: как показывают женщин в современном российском кино

Ванина: Да, конечно. Это ровно то, о чем выше говорила Наташа, упоминая Йоханссон. Кажется, мы просто не знаем, какой именно должна быть эта героиня, поэтому наделяем ее функциями мужского героя и говорим «вперед!». В этом как раз и есть подмена понятий. Очень хочется, чтобы мы не обращали внимания, мол, женский персонаж на месте серьезного человека — ничего себе, вот это достижение! А с другой стороны, хочется, чтобы была исследована женская сторона и то, чем героиня отличается от героя. Я понимаю, что сейчас молодые нам скажут: ничем не отличается, мы все одинаковые! И я больше всех люблю так говорить, но мы пока еще исследуем.

«Нельзя вешать всех собак на кинематографистов…»

Хазанова: Я пять лет назад сняла фильм «Осколки», и там мне важно было показать, что выбор вовсе не обязательно означает активную позицию. И совершенно не обязательно героине, делая выбор, иметь в качестве обоснования манифест, позицию, быть проактивной в этой ситуации, что как раз больше свойственно мужскому типу принятия решений.

Карас: Любая экранная героиня все-таки является отражением тех процессов, которые происходят в жизни. Нельзя вешать всех собак на кинематографистов, мол, мы зачитали до дыр книгу «Путь героя» Джозефа Кэмпбелла, но теперь не можем сформулировать женский архетип героя, не знаем, как с ним работать. Герои ведь перекочевывают в кино из жизни. А в жизни вот прямо сейчас на наших глазах многовековой уклад и место женщины во всех сферах социальной жизни меняются. Трансформируется и психология женщины во всем мире.

Сначала, конечно, чтобы выйти на первый план, нужно всех обхитрить и просто прикинуться таким мужиком в юбке.

То есть если ты хочешь, например, во власти или, кстати, в творчестве и другой высококонкурентной профессиональной области достигнуть каких-то высот, то тебе и правда нужно действовать как мужчина, демонстрировать мужские качества — волю, силу, жесткость, азарт. И вот ты вырвалась вперед, стала, не знаю, президентом, главой компании, режиссером — в общем, кем-то, кем тебя еще вчера не могли и помыслить. Казалось бы, всем всё доказала. Но тебе по-прежнему задают эти странные вопросы, проводят круглые столы: а быть женщиной-режиссером — это как? (Смеются.) Не может быть! Правда, а как это?! И никому не приходит в голову, что в общем-то вопрос давно стал сексистским, потому что, блин, в смысле, а почему нет?

Гольман: Вопрос про русскую героиню на экране тоже хотелось бы отправить в прошлое, чтобы эту тему можно было так не выделять. Но, мне кажется, пока мы живем в кинопрокате, где по кассовым сборам последние годы лидируют фильмы типа «Т-34» и «Полицейского с Рублевки», формулировать, мягко говоря, есть что и есть зачем. Много разговоров, как этот, должно быть проведено публично, чтобы дойти до масштаба, при котором Скарлетт Йоханссон может появиться на экране, надеть мужской костюм в очень дорогом и очень успешном фильме и сказать: «Надо перешить». Было бы круто хотя бы понять, кто она — наша такая Скарлетт Йоханссон. Что за костюм она наденет и какой это будет сюжет?

Меркулова: Конечно, переодеть героиню мало — это не работает. Так мы ничего про героиню и не узнаем. Героинь узнают по-другому! Вот мы снимаем сейчас «Анну Каренину». Написал ее мужчина, причем 200 лет назад, на секундочку. Но он пытается понять и изучить интересный, сложный путь героини. Лев Николаевич много пишет о ее свободах, ее выборах. И даже если мы уберем социальный контекст — все-таки женщина тогда была совсем в другом положении, — мы все равно обнаружим, что только свобода выбора дает женщине возможность быть героиней. Дает женщине возможность в принципе быть. Чтобы показать это, Толстой идет с Карениной шаг за шагом, каждую секунду. Он не переодевает ее в какой-либо костюм, он узнает ее. И почти никто так глубоко с тех пор не заглядывал.

А теперь вернемся в современность: сейчас мы столкнулись с тем, что, мол, вот вам квоты, вот вам женские персонажи, вот вам женщины-авторы — давайте. А мы такие: подождите, нам еще нужно собраться с мыслями, мы не готовы об этом говорить. (Смеется.) И я желаю нам всем, чтобы появилась новая героиня. Чтобы мы могли бы действовать. Я вас всех люблю и обнимаю!