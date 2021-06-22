Что смотреть дома: 5-й сезон «Рика и Морти», «Новый порядок», «Чунгкингский экспресс»

Еще недавно Гэри Гудспид просто отбывал пятилетний тюремный срок в звездной тюрьме, а потом познакомился с каплевидным инопланетянином Пряником, котоподобным Авокато и целой сворой пришельцев, роботов и гостей из будущего. Вместе им предстоит отбить вторжение титанов.

В третьем сезоне «Крайний космос» превратился из авантюрной комедии в трагикомический эпос: герои заперты в том самом крайнем космосе, а надежда на успех тает. Придумавший сериал Олан Роджерс отдает дань уважения классическим космооперам, но его шоу можно описать и проще: это как если бы «Стражей Галактики» писал Дэн Хармон.

