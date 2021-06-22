Что смотреть дома: 5-й сезон «Рика и Морти», «Новый порядок», «Чунгкингский экспресс»

Возвращение анимационного хита Дэна Хармона, призер Венецианского фестиваля 2020 года, шедевр Вонг Кар-Вая — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Рик и Морти», 5-й сезон
Дед и внук снова наводят суету
Где смотреть: КиноПоиск HD
Невероятные приключения гениального ученого Рика Санчеза и его внука Морти продолжаются. Пока Дэн Хармон и Джастин Ройланд игнорируют радикальные сюжетные повороты четвертого сезона и продолжают разбираться с клише массовой культуры. Темой для издевок становятся хорроры, гигантские инопланетяне, Аквамен и прочие герои нашего времени.
«Крайний космос», 3-й сезон
Банда неудачников спасает Вселенную
Где смотреть: КиноПоиск HD
Еще недавно Гэри Гудспид просто отбывал пятилетний тюремный срок в звездной тюрьме, а потом познакомился с каплевидным инопланетянином Пряником, котоподобным Авокато и целой сворой пришельцев, роботов и гостей из будущего. Вместе им предстоит отбить вторжение титанов.
В третьем сезоне «Крайний космос» превратился из авантюрной комедии в трагикомический эпос: герои заперты в том самом крайнем космосе, а надежда на успех тает. Придумавший сериал Олан Роджерс отдает дань уважения классическим космооперам, но его шоу можно описать и проще: это как если бы «Стражей Галактики» писал Дэн Хармон.
«Новый порядок»
Драма о столкновении классов, получившая приз в Венеции
Где смотреть: КиноПоиск HD, Окко, ivi
На богатую свадьбу в Мехико врываются разгневанные люмпены. Тем временем невеста Марианна (Найан Гонсалес Норвинд) пытается помочь тяжело больной жене бывшего слуги. В прошлом году Венецианский фестиваль отметил этот фильм о классовой вражде призом жюри. Метод режиссера Мишеля Франко не оставляет зрителей равнодушными: одни сравнивают его с Луисом Бунюэлем, другие критикуют за дешевые манипуляции.
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«Чунгкингский экспресс»
Сразу два фильма в одном о разбитом сердце
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Полицейский 223 (Такеши Канеширо) расстался с девушкой и решил покупать по банке консервированных ананасов каждый день до конца мая в память о былой любви. Когда девушка бросает полицейского 663 (Тони Люн Чу Вай), тот пытается забыться в рутине, в которую вторгается загадочная официантка Фэй (Фэй Вон). Гонконгский мастер Вонг Кар-Вай снял «Чунгкингский экспресс» за два месяца во время перерыва в работе над эпичным «Прахом времен». И в итоге этот скромный фильм стал одной из визитных карточек режиссера.
«Годзилла: Сингулярность», 1-й сезон
Анимация про легендарного монстра
Где смотреть: Netflix
2030 год, Япония, префектура Тиба. Загадочная мелодия сводит вместе талантливого инженера и амбициозную студентку, которая исследует мифических существ. Им предстоит спасти мир от нашествия доисторических монстров. «Сингулярность» — почти антоним недавнего «Годзилла против Конга»: в блокбастере друг с другом сражались два легендарных чудовища, а сериал посвящен самым разнообразным кайдзю (и гигантским роботам!).
«Ложноположительный»
Хоррор с Пирсом Броснаном
Где смотреть: Hulu
Люси (Илана Глейзер) и Эдриан (Джастин Теру) хотят завести ребенка и обращаются в клинику планирования семьи к доктору Хиндлу (Броснан). Все идет по плану, пока Люси не начинает мерещиться всякая чертовщина, в том числе заговор с участием врача, клиники и мужа. «Ложноположительного», заигрывающего с темами «Ребенка Розмари», придумали Джон Ли и Глейзер, которые ранее вместе работали над сериалом «Брод Сити».
«Танцуй!», 1-й сезон
«Шаг вперед» из Южной Африки
Где смотреть: Netflix
Талантливая танцовщица (Ноксоло Дламини) из Умлази решает во что бы то ни стало победить на командном соревновании. Обстоятельства, правда, не в ее пользу: девушка работает ходячей рекламой, а еще у нее есть прикованная к инвалидному креслу мать и мстительный бывший, который тоже хочет выступить. Новый проект Netflix — попытка перенести в южноафриканские широты традиционную драму о танцах как социальном лифте.
«Многоликий Сатьяджит Рай»
Трибьют индийскому гению
Где смотреть: Netflix
Сатьяджит Рай не только титан мирового кино, но и выдающийся автор рассказов. Трое современных режиссеров из Индии выбрали четыре его новеллы в разных жанрах и сняли истории о людях, которых успех проверяет на прочность.
«Чоу-шоу», 1-й сезон
Художник берет интервью у знаменитостей
Где смотреть: FX
Дэвид Чоу не только прославленный уличный художник, но и подкастер, который любит поговорить о жизни с разными людьми. В «Чоу-шоу» он будет общаться, рисовать и петь вместе с гостями. Среди них — актер Уилл Арнетт, шоумен Стив-О, порноактриса Аса Акира и другие примечательные личности. Судя по всему, шоу смонтировано в жанре дневника — с карандашными рисунками, наивной анимацией и прочими рукотворными эффектами.
Автор: Алексей Филиппов